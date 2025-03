Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"65d724a4-0b5d-4c04-8b16-9a7f55dd43d6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250319_Marabu-Feknyuz-Alien-poloskak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d724a4-0b5d-4c04-8b16-9a7f55dd43d6.jpg","index":0,"item":"3cdc573d-67bc-480f-953a-5c2386fac399","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Marabu-Feknyuz-Alien-poloskak","timestamp":"2025. március. 19. 10:32","title":"Marabu Féknyúz: Alien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Shortolóké a világ!","shortLead":"Shortolóké a világ!","id":"20250319_tesla-shortolas-tozsde-hedge-fund","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"68e7e7cf-6929-462a-89b8-62107e674246","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_tesla-shortolas-tozsde-hedge-fund","timestamp":"2025. március. 19. 15:04","title":"Közel 6 ezer milliárd forintot kerestek azok, akik a Tesla bukására fogadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tűzoltó is megjelent az ülésteremben.","shortLead":"Egy tűzoltó is megjelent az ülésteremben.","id":"20250318_parlament-pride-tiltasa-torveny-momentum-fustgyertya-galeria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"6b3ab608-9cda-4c0f-90e3-b74e9009e14c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_parlament-pride-tiltasa-torveny-momentum-fustgyertya-galeria-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 14:39","title":"Füstgyertyák és szovjet himnusz mellett fogadták el a Pride-ot betiltó törvényt – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e6ec0-0ae6-45ab-b12c-477b28485642","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezzel azt üzenik, hogy mindent megtesznek biztonságuk megvédésére.","shortLead":"Ezzel azt üzenik, hogy mindent megtesznek biztonságuk megvédésére.","id":"20250318_taposoakna-ottawai-egyezmeny-orosz-fenyegetettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e6ec0-0ae6-45ab-b12c-477b28485642.jpg","index":0,"item":"b31292c1-2a3b-4044-9c7c-e9cebea1fe38","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_taposoakna-ottawai-egyezmeny-orosz-fenyegetettseg","timestamp":"2025. március. 18. 11:12","title":"Négy ország is kilép a taposóaknákat tiltó egyezményből az orosz fenyegetettség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha más termékek árát emelik a kereskedők, az NGM lépni fog, de a beszállítóknak is üzent: ne merészeljenek árat emelni!","shortLead":"Ha más termékek árát emelik a kereskedők, az NGM lépni fog, de a beszállítóknak is üzent: ne merészeljenek árat emelni!","id":"20250318_nagy-marton-arressapka-arcsokkenes-beszallitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9.jpg","index":0,"item":"25ddecab-9820-47a0-adbe-274dea2ac9b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_nagy-marton-arressapka-arcsokkenes-beszallitok","timestamp":"2025. március. 18. 10:50","title":"Nagy Márton szerint 16 százalékos árcsökkenést hozott az árrésstop első napja, de azért megfenyegette a beszállítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f593daad-db42-4503-80b2-c5d695f4b775","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pride betiltása elleni Kossuth téri tüntetés után Hadházy Ákos arra kérte a tiltakozókat, hogy egy óráig álljanak ki a Margit hídra. A rendőrség már az érkezésük előtt lezárta a hidat, de a tömeg sokáig kitartott.","shortLead":"A Pride betiltása elleni Kossuth téri tüntetés után Hadházy Ákos arra kérte a tiltakozókat, hogy egy óráig álljanak ki...","id":"20250318_pride-betiltas-tuntetes-rendorseg-lezaras-margit-hid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f593daad-db42-4503-80b2-c5d695f4b775.jpg","index":0,"item":"f5023a8f-944c-4107-9c9c-3d4f21cceedc","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_pride-betiltas-tuntetes-rendorseg-lezaras-margit-hid-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 18:23","title":"Órákig néztek farkasszemet a tüntetők és a rendőrök a Margit hídon, ám végül komolyabb balhé nélkül ért véget a tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c32ffc-ef76-418b-9c07-51a6143ccbf5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindennapi abszurd valóságunk keserédes szagát árasztja a Loupe Színházi Társulás új darabja.","shortLead":"Mindennapi abszurd valóságunk keserédes szagát árasztja a Loupe Színházi Társulás új darabja.","id":"20250319_hvg-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-Titkosszolgak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c32ffc-ef76-418b-9c07-51a6143ccbf5.jpg","index":0,"item":"c054c7c8-d7dd-4c62-a16e-73eaf99bbe64","keywords":null,"link":"/360/20250319_hvg-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-Titkosszolgak","timestamp":"2025. március. 19. 16:05","title":"Kiesett, kiugrott, vagy kilökték az ablakon? Ezt most tegyük félre, mert jön a Mikulás-ünnepi ajándékhúzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek új életerőre és hitelességre van szükségük.","shortLead":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek...","id":"20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"8d703c8a-ccbf-40a8-8355-71eb85fc741c","keywords":null,"link":"/elet/20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","timestamp":"2025. március. 18. 10:13","title":"Ferenc pápa: A betegség időszakában a háború még abszurdabbnak látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]