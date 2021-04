Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10cb0d8c-2bab-43ad-af39-57253980e26a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgyis szükséges előtte orvosi konzultáció, nekik pedig megvan minden információjuk ehhez.","shortLead":"Úgyis szükséges előtte orvosi konzultáció, nekik pedig megvan minden információjuk ehhez.","id":"20210330_kismamak_oltasa_koronavirus_ellen_vakcina_varandos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10cb0d8c-2bab-43ad-af39-57253980e26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd80c5fb-393f-4b3b-b51f-148de8ba70af","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_kismamak_oltasa_koronavirus_ellen_vakcina_varandos","timestamp":"2021. március. 30. 20:50","title":"A háziorvosokra bízzák a kismamák oltásának megszervezését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405708c7-a149-44a0-8bca-1e421891305f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártás leépítése a tervek szerint több lépcsőben valósul meg. Az ITM közleményében azt írta, a Johnson munkavállalóinak ügyét \"a tárca kiemelten kezeli\".","shortLead":"A gyártás leépítése a tervek szerint több lépcsőben valósul meg. Az ITM közleményében azt írta, a Johnson...","id":"20210330_johnson_electric_ozd_gyarbezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405708c7-a149-44a0-8bca-1e421891305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25427568-eb0f-489b-860b-b2bfa4c21163","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_johnson_electric_ozd_gyarbezaras","timestamp":"2021. március. 30. 13:48","title":"Bezár az ózdi Johnson Electric","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5d16fc-176b-42af-a191-924a430cb4cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közös mélytengeri internetkábelek kialakítását tervezi a Facebook. A fejlesztéssel ázsiai országoknak biztosítanának hozzáférést a stabilabb vezetékes hálózathoz.","shortLead":"Közös mélytengeri internetkábelek kialakítását tervezi a Facebook. A fejlesztéssel ázsiai országoknak biztosítanának...","id":"20210331_facebook_melytengeri_kabel_java_tenger_azsia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5d16fc-176b-42af-a191-924a430cb4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c697b43-0277-4a04-afb5-676ebb853d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_facebook_melytengeri_kabel_java_tenger_azsia","timestamp":"2021. március. 31. 11:03","title":"3000 km-es internetkábeleket húz ki a tenger mélyén a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4408bd78-c1e4-4bf3-be4b-43d5c54c1631","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A webshopoknak meg kell tudni felelniük az átalakuló felhasználói igényeknek ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni a globális nagyágyúk mellett. Költséghatékonyság, rugalmasság, fenntarthatóság – csak néhány olyan tényező, amely biztosíthatja a sikert, és könnyedén megvalósítható az Amazon, vagy éppen az eBay és az AliExpress által is használt módszer, az ún. microservice architektúra segítségével. Ezt állítja elemzésében a vállalati informatikai megoldásokat szállító Stylers Group, és egyúttal el is magyarázza, mit takar pontosan ez a titokzatosnak tűnő fogalom és vajon hogyan profitálhat ebből egy magyar webshop.","shortLead":"A webshopoknak meg kell tudni felelniük az átalakuló felhasználói igényeknek ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni...","id":"20210331_microservice_architektura_webshopok_amazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4408bd78-c1e4-4bf3-be4b-43d5c54c1631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffc41ff-32e5-4ea6-919f-a1554090fbd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_microservice_architektura_webshopok_amazon","timestamp":"2021. március. 31. 06:03","title":"Mi az Amazon sikerének titka? Hogyan vehetik át a magyar webshopok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan visszavetette a nők helyzetének javulását a koronavírus.","shortLead":"Alaposan visszavetette a nők helyzetének javulását a koronavírus.","id":"20210331_tarsadalom_nok_egyenloseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5944b37b-7178-4895-8339-c4c09015798b","keywords":null,"link":"/elet/20210331_tarsadalom_nok_egyenloseg","timestamp":"2021. március. 31. 07:23","title":"A járvány miatt 36 évvel több időbe telik, míg a férfiak és a nők társadalmilag egyenlőkké válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ca14fe-61a6-4310-8cc8-3657280c01ce","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Újabb kérdőjelek tűnhetnek el a burgenlandi településen a második világháború idején zajlott borzalmak történetéből. Egy idős hölgy tett tanúvallomást. Szeretettel külföldről című sorozatunk ezúttal Bécsből jelentkezik.","shortLead":"Újabb kérdőjelek tűnhetnek el a burgenlandi településen a második világháború idején zajlott borzalmak történetéből...","id":"20210330_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2ca14fe-61a6-4310-8cc8-3657280c01ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df50517f-a6d0-4cc2-8de5-3a3dab80ca46","keywords":null,"link":"/360/20210330_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2021. március. 30. 11:00","title":"Váratlan fordulat jöhet a hírhedt rohonci vérengzés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ever Given már vígan úszik, e jelentős pillanatról pedig a Google is megemlékezett.","shortLead":"Az Ever Given már vígan úszik, e jelentős pillanatról pedig a Google is megemlékezett.","id":"20210331_google_kereso_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6908691e-1b28-46f0-92f1-13cb30b66cef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_google_kereso_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. március. 31. 13:03","title":"Még a Google keresője is megünnepelte a megrekedt teherhajó kiszabadulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kialakult parkolási helyzet miatt elkerülhetetlenné vált a kerékbilincs alkalmazásának bevezetése, melyre táblák nem figyelmeztetik az autósokat.","shortLead":"A kialakult parkolási helyzet miatt elkerülhetetlenné vált a kerékbilincs alkalmazásának bevezetése, melyre táblák nem...","id":"20210331_szentendren_egyre_nagyobb_a_parkolasi_kaosz_kerekbilincselni_kezdenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9738c979-01e3-457a-804b-ac1dad389aae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_szentendren_egyre_nagyobb_a_parkolasi_kaosz_kerekbilincselni_kezdenek","timestamp":"2021. március. 31. 07:59","title":"Szentendrén egyre nagyobb a parkolási káosz, kerékbilincselni kezdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]