[{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","shortLead":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","id":"20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"eacbe921-c86c-4453-87da-510ec5d14210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","timestamp":"2025. március. 26. 21:36","title":"A Nemzetközi Valutaalapnál is Varga Mihály lép Matolcsy György helyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cec0e4c-5f50-4f96-8992-d5e5e2c583c7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Rekordgyorsasággal szabadult meg a múlt év végén szerződtetett versenyzőjétől a Red Bull Forma–1-es csapata. 