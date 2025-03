Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ea42eb5-3bb2-42f1-9d4c-6e40fb50203c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszok több feltételt is szabtak a fekete-tengeri tűzszünethez, míg az ukránok bejelentették, hol nem akarnak orosz hadihajókat látni.","shortLead":"Az oroszok több feltételt is szabtak a fekete-tengeri tűzszünethez, míg az ukránok bejelentették, hol nem akarnak orosz...","id":"20250325_feher-haz-megallapodas-fekete-tengeri-hajozas-orosz-ukran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea42eb5-3bb2-42f1-9d4c-6e40fb50203c.jpg","index":0,"item":"94935200-aa02-4b23-adfa-d62ccb76666c","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_feher-haz-megallapodas-fekete-tengeri-hajozas-orosz-ukran","timestamp":"2025. március. 25. 18:53","title":"Fehér Ház: Sikerült megállapodni az ukránokkal és az oroszokkal a fekete-tengeri biztonságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6591ab-c145-4d40-81dc-9ccfb124f0ac","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fiókösszevonások, „menetrend-átszervezések” zajlanak, több helyen már csak pénztármentes fiókok vannak.","shortLead":"Fiókösszevonások, „menetrend-átszervezések” zajlanak, több helyen már csak pénztármentes fiókok vannak.","id":"20250327_atm-keszpenz-bankfiokok-csokkeno-szama-penzugyek-bankok-otp-kh-mbh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6591ab-c145-4d40-81dc-9ccfb124f0ac.jpg","index":0,"item":"97ddf0cd-db28-4f11-8b8d-a146998196bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_atm-keszpenz-bankfiokok-csokkeno-szama-penzugyek-bankok-otp-kh-mbh","timestamp":"2025. március. 27. 15:38","title":"Csendben tizedelik fiókjaikat a bankok, miközben a kormány ATM-esőt ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mégsem olyan hasznos az edzések előtt/után fogyasztott kreatin, mint azt eddig gondolták. Egy friss kutatás ugyanis arra a megállapításra jutott, hogy nem segít érdemben az izomépítésben – legalábbis nem volt érdemi különbség a kreatint nem szedő kontrollcsoporthoz képest.","shortLead":"Úgy tűnik, mégsem olyan hasznos az edzések előtt/után fogyasztott kreatin, mint azt eddig gondolták. Egy friss kutatás...","id":"20250325_kreatin-edzes-izomtomeg-noveles-vizsgalat-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020.jpg","index":0,"item":"63621dc5-97d4-44b8-a5bd-9fb90b1c221e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_kreatin-edzes-izomtomeg-noveles-vizsgalat-eredmenyek","timestamp":"2025. március. 25. 19:03","title":"Lehet, hogy mégsem akkora csodaszer a kreatin? Meglepő megállapításokra jutott egy friss kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb749bb-da63-47be-91a1-cd106bda17b1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Versengő autokráciából önkényuralommá válhat Törökország, miután megkezdődött Ekrem Imamoglu ellenzéki elnökaspiráns félreállítása. A leszámolás visszaüthet azonban Tayyip Erdogan elnökre.","shortLead":"Versengő autokráciából önkényuralommá válhat Törökország, miután megkezdődött Ekrem Imamoglu ellenzéki elnökaspiráns...","id":"20250325_hvg-Torokorszag-Tayyip-Erdogan-Ekrem-Imamoglu-versengo-autokracia-onkenyuralom-megpuccsolt-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eb749bb-da63-47be-91a1-cd106bda17b1.jpg","index":0,"item":"456ba0c5-b4e3-4730-9b08-0bf3d788d012","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-Torokorszag-Tayyip-Erdogan-Ekrem-Imamoglu-versengo-autokracia-onkenyuralom-megpuccsolt-ellenzek","timestamp":"2025. március. 25. 19:05","title":"Erdogan megpuccsolja ellenzékét, és abszolút hatalomra tör, de ez Európát és Amerikát nemigen érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","shortLead":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","id":"20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f.jpg","index":0,"item":"95290b24-8383-4a0a-9991-f6147e33c0fd","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","timestamp":"2025. március. 26. 08:11","title":"A Signal-botrány kitörése után jemeni lázadók bejelentették, hogy ismét támadást indítottak izraeli és amerikai célpontok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai szakpszichológus arról, ahogy most a közbeszédben patologizálják, elkülönítik a társadalomtól a melegeket, évtizedekkel korábbi szinteket idézve. Szerinte hatalmas határátlépés, hogy a politika most, a Pride betiltása kapcsán is beleszűrődik a köz értékrendjébe. ","shortLead":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai...","id":"20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710.jpg","index":0,"item":"4f45d55c-3bcd-4108-969c-6fca03e600df","keywords":null,"link":"/360/20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","timestamp":"2025. március. 26. 10:06","title":"„Emberek életével játszunk, ami nem megengedhető egy normális társadalomban” – a Pride betiltásáról egy pszichológus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Instagram vezetője szerint túl bonyolult lett a platform az évek során, és most ki is vezetnek egy nagyjából egy éve bevezetett funkciót.","shortLead":"Az Instagram vezetője szerint túl bonyolult lett a platform az évek során, és most ki is vezetnek egy nagyjából egy éve...","id":"20250327_meta-instagram-reels-tartalmak-notes-funkcio-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817.jpg","index":0,"item":"9ae87b29-2f08-4896-be4e-0ee5928003cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_meta-instagram-reels-tartalmak-notes-funkcio-megszunes","timestamp":"2025. március. 27. 14:03","title":"Kukáz egy funkciót az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, a pénteki baleset körülményeinek vizsgálata több hatóság bevonásával azonnal megkezdődött.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, a pénteki baleset körülményeinek vizsgálata több hatóság bevonásával azonnal...","id":"20250326_honvedelmi-miniszter-szalay-bobrovniczky-kristof-granatbaleset-ujdorogd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60.jpg","index":0,"item":"4288d678-8475-4e0c-94f3-e3176603acff","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_honvedelmi-miniszter-szalay-bobrovniczky-kristof-granatbaleset-ujdorogd","timestamp":"2025. március. 26. 21:17","title":"A honvédelmi miniszter szerint „politikai kalandorok” öncélú haszonszerzésre akarják felhasználni a gránátbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]