[{"available":true,"c_guid":"f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar futballválogatott csapatkapitánya októberben kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét.","shortLead":"A magyar futballválogatott csapatkapitánya októberben kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét.","id":"20250327_szoboszlai-dominik-felesege-buzsik-borka-hazassag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391.jpg","index":0,"item":"692acd1d-88e4-4b82-90e2-2976f3278f7b","keywords":null,"link":"/elet/20250327_szoboszlai-dominik-felesege-buzsik-borka-hazassag-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 19:30","title":"Megnősült Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint 300 fertőzött alkalmazást találtak az androidos Play Áruházban a kutatók, a problémás appok összesen bő 60 millió letöltést gyűjtöttek össze. ","shortLead":"Több mint 300 fertőzött alkalmazást találtak az androidos Play Áruházban a kutatók, a problémás appok összesen bő 60...","id":"20250328_android-google-play-aruhaz-veszelyes-alkalmazasok-virus-vapor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289.jpg","index":0,"item":"4d5f004a-30a5-4ced-bc34-b4210f267897","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_android-google-play-aruhaz-veszelyes-alkalmazasok-virus-vapor","timestamp":"2025. március. 28. 08:03","title":"Pörgesse át, 331 fertőzött app van a listán: aki letöltötte bérmelyiket, annak a fizetési adatait is ellophatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A James Webb űrteleszkóp ezúttal a Naprendszer legtávolabbi bolygója, a Neptunusz felé fordult, amivel kapcsolatban egy meglepő felfedezést is tettek a brit kutatók.","shortLead":"A James Webb űrteleszkóp ezúttal a Naprendszer legtávolabbi bolygója, a Neptunusz felé fordult, amivel kapcsolatban...","id":"20250327_james-webb-urteleszkop-neptunusz-sarki-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0.jpg","index":0,"item":"ab7c8684-060d-4ef0-bdf8-50eccf18c088","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_james-webb-urteleszkop-neptunusz-sarki-feny","timestamp":"2025. március. 27. 17:03","title":"36 éve tudják, hogy létezik, most végre sikerült lefotózni a Neptunusz sarki fényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05bcd5d-ffdd-4a7b-b10d-4dca5f3141a0","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kétségtelenül ijesztő, ahogy torzulnak a hatalomba kövesedett vezérek, ahogy durvulnak a fenyegetések, súlyosbodik a háborús agresszió. De épp a török példa jelzi, van másik, kellően meg nem értett perspektíva. Vélemény.","shortLead":"Kétségtelenül ijesztő, ahogy torzulnak a hatalomba kövesedett vezérek, ahogy durvulnak a fenyegetések, súlyosbodik...","id":"20250328_hvg-Paraszka-Boroka-illiberalis-autokracia-diktatura-Putyin-Trump-Erdogan-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05bcd5d-ffdd-4a7b-b10d-4dca5f3141a0.jpg","index":0,"item":"7476b05f-be80-4790-8f02-0612e431d4f9","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-Paraszka-Boroka-illiberalis-autokracia-diktatura-Putyin-Trump-Erdogan-Orban","timestamp":"2025. március. 28. 08:00","title":"Parászka Boróka: A kiteljesedő diktatúrák vagy az autokráciák összeomlása felé haladunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong-un tavaly olyan megállapodást írt alá, amely értelmében „minden lehetséges eszközzel támogatják” egymást, ha támadás érné országaikat.","shortLead":"Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong-un tavaly olyan megállapodást írt alá, amely értelmében „minden lehetséges eszközzel...","id":"20250327_oroszorszag-ukrajna-haboru-eszak-korea-katona-erosites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"60b416a6-e815-4f5f-ac1d-4921118f2241","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_oroszorszag-ukrajna-haboru-eszak-korea-katona-erosites","timestamp":"2025. március. 27. 12:23","title":"Dél-Korea szerint már több mint tízezer észak-koreai katona harcol orosz oldalon Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b791d2-1836-40e9-abf7-0973def596be","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"360","description":"A páciensadatok kezelése, tárolása, felhőszolgáltatásként folyamatosan elérhetővé tétele hatalmas üzletnek ígérkezik – kevéssé meglepő, hogy máris sorban állnak az okostelefonjainkról ismerős óriáscégek. De vajon készen állnak a nemzeti egészségügyi rendszerek a teljes digitalizációra?","shortLead":"A páciensadatok kezelése, tárolása, felhőszolgáltatásként folyamatosan elérhetővé tétele hatalmas üzletnek ígérkezik –...","id":"20250328_Felfutoban-az-europai-paciens-adat-digitalizacio-aranylaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3b791d2-1836-40e9-abf7-0973def596be.jpg","index":0,"item":"2da63b63-8d04-487f-b34f-83fea29c5f59","keywords":null,"link":"/360/20250328_Felfutoban-az-europai-paciens-adat-digitalizacio-aranylaz","timestamp":"2025. március. 28. 18:11","title":"Felfutóban az európai betegadatbiznisz, hol tart ebben Magyarország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcc6be4-7f13-4941-89de-e58fe1533c6b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az utóbbi időben egy egyszerű, de elsőre meghökkentőnek tűnő termék hirdetései árasztották el a horkolás iránt érdeklődők közösségi oldalait. A szájtapasz az ígértek szerint jelentősen csökkenti a horkolást, és van olyan sztárfocista is, aki szerint jobb teljesítményre képes a pályán, ha leragasztott szájjal alszik. Egy alvásszakértő tüdőgyógyászt kérdeztünk a módszerről.","shortLead":"Az utóbbi időben egy egyszerű, de elsőre meghökkentőnek tűnő termék hirdetései árasztották el a horkolás iránt...","id":"20250328_szajtapasz-horkolas-ellen-szaj-leragasztasa-alvas-szakerto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbcc6be4-7f13-4941-89de-e58fe1533c6b.jpg","index":0,"item":"1f1bc29b-8b02-4d25-bb29-4905d5b43016","keywords":null,"link":"/elet/20250328_szajtapasz-horkolas-ellen-szaj-leragasztasa-alvas-szakerto","timestamp":"2025. március. 28. 05:31","title":"Tényleg jó horkolás ellen a száj leragasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c3f90f-0670-4e34-ac9e-c08dc679aa99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi beismerő vallomást tett a gyanúsítotti kihallgatás során. ","shortLead":"A férfi beismerő vallomást tett a gyanúsítotti kihallgatás során. ","id":"20250327_Tisza-Part-tamado-Eger-harom-ev-borton-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c3f90f-0670-4e34-ac9e-c08dc679aa99.jpg","index":0,"item":"c71859b8-d2f2-4b35-9a7d-a2280105a996","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Tisza-Part-tamado-Eger-harom-ev-borton-birosag","timestamp":"2025. március. 27. 12:58","title":"Három év börtönt kapott a férfi, aki Egerben a Tisza Párt önkénteseire támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]