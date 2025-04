Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c9e81fd-802f-465d-add7-828486648414","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A múlt heti hasonló demonstráción végül négy hidat is megbénítottak a résztvevők.","shortLead":"A múlt heti hasonló demonstráción végül négy hidat is megbénítottak a résztvevők.","id":"20250401_erzsebet-hid-tuntetes-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c9e81fd-802f-465d-add7-828486648414.jpg","index":0,"item":"4387e8a0-a77a-426a-ad6f-92d74118eb37","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_erzsebet-hid-tuntetes-lezaras","timestamp":"2025. április. 01. 16:13","title":"A rendőrség már lezárta az Erzsébet hidat a 17 órakor kezdődő tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Universitatea Cluj szurkolói üveggel és bottal estek neki a három magyarul beszélő fiúnak.","shortLead":"Az Universitatea Cluj szurkolói üveggel és bottal estek neki a három magyarul beszélő fiúnak.","id":"20250402_romania-kolozsvar-universitatea-cfr-cluj-fociultrak-magyar-fiatalok-verekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"e333e935-0a13-46e0-8aee-602820f9b3db","keywords":null,"link":"/elet/20250402_romania-kolozsvar-universitatea-cfr-cluj-fociultrak-magyar-fiatalok-verekedes","timestamp":"2025. április. 02. 13:45","title":"Román fociultrák vertek meg magyar fiatalokat Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a96e1c9-c5f4-4d84-96ca-9f387d8e4cb9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amerika veszíthet, miután példátlan módon korlátozzák a szabad tudományos kutatást az USA-ban. De vajon Európa nyerhet-e? A hiedelmeken alapuló intézkedések egyik fő áldozata a Covid-oltásról ismert mRNS-kutatás, a rákgyógyítás egyik ígéretes terepe. Magyar tudósok értékelték a HVG-nek mindazt, ami Amerikában történik.","shortLead":"Amerika veszíthet, miután példátlan módon korlátozzák a szabad tudományos kutatást az USA-ban. De vajon Európa...","id":"20250401_hvg-mrns-kutatasok-betiltasa-usa-europai-lehetosegek-kemenesi-sarkadi-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a96e1c9-c5f4-4d84-96ca-9f387d8e4cb9.jpg","index":0,"item":"3e7d595f-e223-42ee-a091-3120b5964201","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-mrns-kutatasok-betiltasa-usa-europai-lehetosegek-kemenesi-sarkadi-velemeny","timestamp":"2025. április. 01. 06:30","title":"Azt várják, hogy működik a rák ellen – Trump épp most készül betiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy régi robbanószer lépett működésbe egy férfi kezében.","shortLead":"Egy régi robbanószer lépett működésbe egy férfi kezében.","id":"20250402_orszagos-mentoszolgalat-butykolgetes-robbanas-somogy-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"314526ac-3d70-43d9-9116-764d8db8a1cd","keywords":null,"link":"/elet/20250402_orszagos-mentoszolgalat-butykolgetes-robbanas-somogy-megye","timestamp":"2025. április. 02. 16:29","title":"Robbanással végződött egy otthoni bütykölgetés Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel egyidejűleg egy államközeli orosz lap már kritikákat is megfogalmazott az amerikai elnökkel szemben.","shortLead":"Ezzel egyidejűleg egy államközeli orosz lap már kritikákat is megfogalmazott az amerikai elnökkel szemben.","id":"20250331_kreml-trump-tompitas-diplomaciai-kapcsolatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"fd99ac80-0e7c-477e-a83a-3728e30d7e2a","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_kreml-trump-tompitas-diplomaciai-kapcsolatok","timestamp":"2025. március. 31. 18:03","title":"A Kreml tompítani próbálja Trump Putyinra tett kijelentéseinek élét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8550435-bcdf-48e8-920f-806fef5982f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss magyar kutatás szerint – melyben 2013 és 2020 között Európa 657 régióját vizsgálták – összefüggés van a levegőszennyezés és a csökkenő termékenységi ráta között, ennek pedig az egészségügyi mellett jelentős politikai következményei is vannak.","shortLead":"Egy friss magyar kutatás szerint – melyben 2013 és 2020 között Európa 657 régióját vizsgálták – összefüggés van...","id":"20250401_hun-ren-kutatas-legszennyezes-hatasai-csokkeno-szuletesszam-termekenysegi-rata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8550435-bcdf-48e8-920f-806fef5982f1.jpg","index":0,"item":"207628e7-0e29-485a-9827-ff5cd3a1d4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_hun-ren-kutatas-legszennyezes-hatasai-csokkeno-szuletesszam-termekenysegi-rata","timestamp":"2025. április. 01. 18:03","title":"Aggasztó dolog derült ki a légszennyezésről: közvetlen hatással van a születésszám csökkenésére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg az uniós kormányok. Eddig 19 ország jelezte erre vonatkozó szándékát – értesült az EUrologus.","shortLead":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg...","id":"20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228.jpg","index":0,"item":"99cc8e4a-4e0b-46e4-ada1-8289fe182f6c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:33","title":"Már 19 kormányból áll az Orbán-ellenes koalíció az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4c187c-352c-4c2d-8c34-a9394c3a9425","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez annak a jele, hogy csökken az élőhelyük.","shortLead":"Ez annak a jele, hogy csökken az élőhelyük.","id":"20250401_balatonboglar-szarvasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4c187c-352c-4c2d-8c34-a9394c3a9425.jpg","index":0,"item":"e2905d01-a24c-4471-a743-e8a62cd61dec","keywords":null,"link":"/elet/20250401_balatonboglar-szarvasok","timestamp":"2025. április. 01. 16:21","title":"Szarvasok vették birtokba Balatonboglár egyik utcáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]