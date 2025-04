Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4cde333d-a158-4975-aad7-7a23e0df8ff6","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A bankok elkényelmesedtek, a döntéshozók használhatatlan ötletekkel próbálják megújítani a fizetést vagy a készpénzhasználatot igyekeznek visszahozni. Eközben olyan rendszerekre hagyatkozunk, amelyek drágák, és ha egyik pillanatról a másikra eltűnnének, nem lenne mivel lecserélni őket. Mi lehet a megoldás? A zágrábi Money Motion konferencián a nyitó előadást tartó Gauder Milánnal beszélgettünk, akinek a nevéhez az érintésmentes fizetés elterjesztése köthető.","shortLead":"A bankok elkényelmesedtek, a döntéshozók használhatatlan ötletekkel próbálják megújítani a fizetést vagy...","id":"20250401_Gauder-Milan-fintech-fizetesi-rendszer-money-motion-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cde333d-a158-4975-aad7-7a23e0df8ff6.jpg","index":0,"item":"0a7f0614-0695-4eb0-aaba-03c135a8ea18","keywords":null,"link":"/360/20250401_Gauder-Milan-fintech-fizetesi-rendszer-money-motion-interju","timestamp":"2025. április. 01. 11:49","title":"Gauder Milán: Az a kormány akar kétezer ATM-t telepíttetni, amelyik két éve bezárt ötszáz postát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfaffe7-d0f8-47b6-b160-d645a6d99c32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét megnyilvánult a nemi erőszakkal és emberkereskedelemmel vádolt fivérek Orbán Viktor iránti rajongása. Az apropó a sikkasztás miatt elítélt francia szélsőjobboldali politikus ügye.","shortLead":"Ismét megnyilvánult a nemi erőszakkal és emberkereskedelemmel vádolt fivérek Orbán Viktor iránti rajongása. Az apropó...","id":"20250331_Az-ifjabb-Tate-fiver-Orbant-posztolva-allt-ki-Le-Pen-mellett-andrew-romania-eroszak-sikkasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bfaffe7-d0f8-47b6-b160-d645a6d99c32.jpg","index":0,"item":"b2e8543e-db56-4d37-bfaa-853dc99bc56d","keywords":null,"link":"/elet/20250331_Az-ifjabb-Tate-fiver-Orbant-posztolva-allt-ki-Le-Pen-mellett-andrew-romania-eroszak-sikkasztas","timestamp":"2025. március. 31. 18:53","title":"Orbánt posztolt az ifjabb Tate fivér, hogy kiálljon Le Pen mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2a73e-9ed8-411b-bf32-5e8d016f8ace","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"A globális vámháború negatív hatásait a magyar lízingpiac is megérzi majd – véli Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetség elnöke. Az emelkedő cégautóadót a lakosság segítségével lehetne elkerülni.","shortLead":"A globális vámháború negatív hatásait a magyar lízingpiac is megérzi majd – véli Zs. Nagy István, a Magyar...","id":"20250331_hvg-zs-nagy-istvan-lizingpiac-elektromos-autok-zoldatallas-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a2a73e-9ed8-411b-bf32-5e8d016f8ace.jpg","index":0,"item":"bb87fbf0-7988-49fd-b2cf-efd320344408","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-zs-nagy-istvan-lizingpiac-elektromos-autok-zoldatallas-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 31. 14:31","title":"Cégautóadó-mentes céges autókért lobbizik a Magyar Lízingszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47996a4-2192-4fda-8649-1ab97e816bf0","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A világhírű dzsesszzenész régi harcostársával, az ütőhangszeres Trilok Gurtuval lép fel április 7-én a Müpában. Jan Garbarekkel az ECM kiadóhoz fűződő sok évtizedes kapcsolatáról és a nemrég sztrókon átesett Keith Jarrettről is beszélgettünk, de mesélt arról a lemezről is, amelyikből vissza tudta fizetni a lakáshitelét, és felidézett egy életre szóló próbát is egy ausztriai kolostorban.","shortLead":"A világhírű dzsesszzenész régi harcostársával, az ütőhangszeres Trilok Gurtuval lép fel április 7-én a Müpában. Jan...","id":"20250331_hvg-mar-nem-letszukseglet-jan-garbarek-interju-mupa-koncert-szaxofonos-improvizacio-kolostor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e47996a4-2192-4fda-8649-1ab97e816bf0.jpg","index":0,"item":"783e952b-6aaf-41a8-ad7b-c2877146c29b","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-mar-nem-letszukseglet-jan-garbarek-interju-mupa-koncert-szaxofonos-improvizacio-kolostor","timestamp":"2025. március. 31. 18:52","title":"Jan Garbarek a HVG-nek: Most, hogy vészesen közeledem a nyolcvanhoz, a lemezkészítés már nem létszükséglet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","shortLead":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","id":"20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624.jpg","index":0,"item":"e84fa54c-49be-4229-ba6d-467f3900de0b","keywords":null,"link":"/elet/20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","timestamp":"2025. április. 01. 15:55","title":"Gáspár Győző elismerte, hogy tényleg beszélt Magyar Péterrel, de magánemberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem tudtak kompromisszumra jutni a GE Vernova veresegyházi fizetéseiről.","shortLead":"Nem tudtak kompromisszumra jutni a GE Vernova veresegyházi fizetéseiről.","id":"20250401_Nincs-egyezseg-berek-figyelmezteto-sztrajk-GE-veresegyhazi-telephely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4.jpg","index":0,"item":"831b47b1-8449-4231-bb97-b9943e83c2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Nincs-egyezseg-berek-figyelmezteto-sztrajk-GE-veresegyhazi-telephely","timestamp":"2025. április. 01. 12:20","title":"Nincs egyezség a bérekről, figyelmeztető sztrájkot tartottak a GE veresegyházi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki pártok időt kérnek a felkészüléshez, de egyes források szerint az ukrán elnök már akár júliusban is a szavazóurnák elé hívná az ukránokat.","shortLead":"Az ellenzéki pártok időt kérnek a felkészüléshez, de egyes források szerint az ukrán elnök már akár júliusban is...","id":"20250401_Zelenszkij-valasztasok-USA-Oroszorszag-Ukrajna-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"62245adf-481b-48b5-b456-dc3572496152","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Zelenszkij-valasztasok-USA-Oroszorszag-Ukrajna-beke","timestamp":"2025. április. 01. 10:32","title":"Zelenszkij kiadta, hogy szervezzék meg a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Időszakosan több forgalmas fővárosi utat is le fognak zárni, és a parkolás is problémás lesz a belvárosban és az I. kerületben is.","shortLead":"Időszakosan több 