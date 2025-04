Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több településen is felmerült a gyanú.","shortLead":"Több településen is felmerült a gyanú.","id":"20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"f7a79205-f4a9-444f-b6b8-90f7285a62aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","timestamp":"2025. április. 02. 07:59","title":"Tovább terjed a száj- és körömfájás, már a magyar határt is elérhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot, de Arató András szerint az állam nem fogja betartani, ha a rádió szempontjából pozitív ítélet születik. ","shortLead":"A Bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot, de Arató András szerint az állam nem fogja...","id":"20250403_klubradio-europai-birosag-arato-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e.jpg","index":0,"item":"2ae9f7da-e952-4ef3-9437-cebe4be9795a","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_klubradio-europai-birosag-arato-andras","timestamp":"2025. április. 03. 11:58","title":"Jól alakul az eljárás az Európai Bíróságon, de a Klubrádió nem számol azzal, hogy valaha visszakapja a frekvenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c536ef4-f129-475d-8e64-53791f39633b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az izraeli miniszterelnök budapesti látogatásával foglalkozott több európai lap.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök budapesti látogatásával foglalkozott több európai lap.","id":"20250402_Netanjahu-budapest-latogatas-nemzetkozi-lapszemle-soros-orban-elszigeteltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c536ef4-f129-475d-8e64-53791f39633b.jpg","index":0,"item":"339ec238-bd11-4556-8d92-b04ec3eeafcd","keywords":null,"link":"/360/20250402_Netanjahu-budapest-latogatas-nemzetkozi-lapszemle-soros-orban-elszigeteltseg","timestamp":"2025. április. 02. 11:01","title":"Külföldi lapok: Orbán antiszemita közhelyekkel támadja Sorost, mégis Netanjahu hátán igyekszik kimászni az elszigeteltségből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6c6c3a-2d83-47b3-ba02-eacd2cfb8e12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyamatban lévő ügyekre nincs hatással a kormány jelenlegi döntése, ami azt jelenti, hogy elvileg a magyar hatóságoknak őrizetbe kellene venniük Netanjahut. Más kérdés, hogy a tagországok eddig sem minden esetben tartották be a testület rendelkezéseit.","shortLead":"A folyamatban lévő ügyekre nincs hatással a kormány jelenlegi döntése, ami azt jelenti, hogy elvileg a magyar...","id":"20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-hataskor-magyarorszag-kilepes-procedura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec6c6c3a-2d83-47b3-ba02-eacd2cfb8e12.jpg","index":0,"item":"ba362f3d-d036-4428-a167-70693cd8a574","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-hataskor-magyarorszag-kilepes-procedura","timestamp":"2025. április. 03. 15:32","title":"Egy évig is eltart, míg Magyarország ki tud lépni a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok azon döntése, hogy megvonja a támogatását a Szabad Európa Rádiótól, a médium fennmaradását veszélyezteti, az Európai Uniónak ezért sokkal több támogatást kell biztosítania – jelentette ki Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos.","shortLead":"Az Egyesült Államok azon döntése, hogy megvonja a támogatását a Szabad Európa Rádiótól, a médium fennmaradását...","id":"20250401_Unios-biztos-a-Szabad-Europa-Radio-es-a-Szabadsag-Radio-megszunese-ajandekot-adna-az-autokrataknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05.jpg","index":0,"item":"a636806d-806d-441c-9fd0-b07b90899721","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Unios-biztos-a-Szabad-Europa-Radio-es-a-Szabadsag-Radio-megszunese-ajandekot-adna-az-autokrataknak","timestamp":"2025. április. 01. 21:29","title":"Uniós biztos: a Szabad Európa Rádió és a Szabadság Rádió megszűnése ajándékot adna az autokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da08a83-5ebe-42fe-826b-9405fead90f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítása szerint több rendőr emelte fel a földről, és már akkor közölték vele, hogy szabálysértést követett el. ","shortLead":"Állítása szerint több rendőr emelte fel a földről, és már akkor közölték vele, hogy szabálysértést követett el. ","id":"20250403_renyagyar-tuntetes-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da08a83-5ebe-42fe-826b-9405fead90f9.jpg","index":0,"item":"fa196118-b816-49c6-841e-6d370a307835","keywords":null,"link":"/elet/20250403_renyagyar-tuntetes-birsag","timestamp":"2025. április. 03. 15:47","title":"85 ezer forintra büntették meg a Renyagyár néven alkotó pécsi művészt, aki leült az útra a múlt heti tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áprilistól például a 35-40 feletti testtömeg indexszel élő embereken már nem lehet csípő- és térdprotézisműtétet végezni, amíg le nem fogynak. ","shortLead":"Áprilistól például a 35-40 feletti testtömeg indexszel élő embereken már nem lehet csípő- és térdprotézisműtétet...","id":"20250403_A-tulsulyos-emberek-bizonyos-muteteknel-meg-a-varolistakra-sem-kerulhetnek-fel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e.jpg","index":0,"item":"1390b09b-1ad9-4099-9f6d-a550e1708d95","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_A-tulsulyos-emberek-bizonyos-muteteknel-meg-a-varolistakra-sem-kerulhetnek-fel","timestamp":"2025. április. 03. 07:29","title":"A túlsúlyos emberek bizonyos műtéteknél még a várólistákra sem kerülhetnek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megfigyelési övezeteket jelöltek ki, behozatali tilalmat, szigorított ellenőrzést vezettek be az osztrák hatóságok a szlovákiai és magyarországi ragadós száj- és körömfájásos esetek miatt.","shortLead":"Megfigyelési övezeteket jelöltek ki, behozatali tilalmat, szigorított ellenőrzést vezettek be az osztrák hatóságok...","id":"20250402_ragados-szaj-es-koromfajas-ausztria-ovintezkedesek-burgenland-allattartas-allategeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"08daf225-167e-439d-b3fc-735df3c27000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_ragados-szaj-es-koromfajas-ausztria-ovintezkedesek-burgenland-allattartas-allategeszsegugy","timestamp":"2025. április. 02. 08:18","title":"Bekeményít Ausztria a határok mentén a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]