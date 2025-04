Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"350a4cd4-0ffa-4846-a634-054ef536e037","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagennek mostanság igen jól megy a saját hazájában, a legkelendőbb modell a Golf.","shortLead":"A Volkswagennek mostanság igen jól megy a saját hazájában, a legkelendőbb modell a Golf.","id":"20250411_volkswagenek-uraljak-a-nemet-eladasi-listakat-de-nem-elektromosak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350a4cd4-0ffa-4846-a634-054ef536e037.jpg","index":0,"item":"4ff2fb57-9dac-4741-8237-2967545c7074","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_volkswagenek-uraljak-a-nemet-eladasi-listakat-de-nem-elektromosak","timestamp":"2025. április. 11. 07:21","title":"VW-k uralják a német eladási listákat, de nem elektromosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c41810-598b-43d7-adc1-0396ce0ba144","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy weboldal minden részletét elkészíti a WordPress új, MI-alapú újdonsága, melyet már bárki kipróbálhat.","shortLead":"Egy weboldal minden részletét elkészíti a WordPress új, MI-alapú újdonsága, melyet már bárki kipróbálhat.","id":"20250411_wordpress-mesterseges-intelligencia-weboldal-epito-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c41810-598b-43d7-adc1-0396ce0ba144.jpg","index":0,"item":"71e1a6ef-f1a8-4400-b476-54b2b1347d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_wordpress-mesterseges-intelligencia-weboldal-epito-eszkoz","timestamp":"2025. április. 11. 13:03","title":"Pár perc alatt készíthet saját weboldalt – egy chatbottal beszélgetve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk később felidézni. A jó hír, hogy a memória fejleszthető, egyesek szerint akár egyetlen egyszerű szabállyal is.","shortLead":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk...","id":"20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95.jpg","index":0,"item":"0ab61454-b486-4e7a-87bf-7c54794e39ff","keywords":null,"link":"/elet/20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","timestamp":"2025. április. 11. 05:30","title":"Képtelen megjegyezni a dolgokat? Ezzel a trükkel egyszerűen fejlesztheti a memóriáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b55a3-cfab-4cf7-9c64-7d3b3a522d0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az első lépés, hogy kiválassza, melyik időgazdálkodási módszer a legmegfelelőbb önnek.","shortLead":"Az első lépés, hogy kiválassza, melyik időgazdálkodási módszer a legmegfelelőbb önnek.","id":"20250410_idobeosztas-modszerek-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b55a3-cfab-4cf7-9c64-7d3b3a522d0c.jpg","index":0,"item":"8b291551-fbbf-4692-8cc6-ac47872b1b87","keywords":null,"link":"/elet/20250410_idobeosztas-modszerek-tippek","timestamp":"2025. április. 10. 07:01","title":"Elkésik, halogat, kicsúszik az időből? Dobjon félre mindent, és olvassa el tippjeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251d77d7-4422-432a-9aa7-9d05d554d9a4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábiával közösen terveznek konferenciát az izraeli-palesztin konfliktus kétállami rendezéséről.","shortLead":"Szaúd-Arábiával közösen terveznek konferenciát az izraeli-palesztin konfliktus kétállami rendezéséről.","id":"20250409_emmanuel-macron-franciaorszag-palesztin-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/251d77d7-4422-432a-9aa7-9d05d554d9a4.jpg","index":0,"item":"7c5f70d5-902a-46fd-9838-5a5072e6fa67","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_emmanuel-macron-franciaorszag-palesztin-allam","timestamp":"2025. április. 09. 21:14","title":"Macron: Franciaország júniusban elismerheti a palesztin államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai tőzsdei ralit ébredés után Európa is követte, beleértve a budapesti tőzsdét. A forint nagyot erősödött, miután Trump bejelentette, hogy elhalasztja a globális vámháborút, reggel azonban a magyar deviza visszagyengült.","shortLead":"Az amerikai tőzsdei ralit ébredés után Európa is követte, beleértve a budapesti tőzsdét. A forint nagyot erősödött...","id":"20250410_Magyarorszag-Trump-vamtanca-utan-botlott-a-forint-ugrott-a-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"08329628-47c9-4549-a3e3-af2668a20cfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Magyarorszag-Trump-vamtanca-utan-botlott-a-forint-ugrott-a-tozsde","timestamp":"2025. április. 10. 09:50","title":"Magyarország Trump vámtánca után: botlott a forint, ugrott a tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek 5 kilométeres kocsisorral és tojásdobálással fejezték ki nemtetszésüket.","shortLead":"A helyiek 5 kilométeres kocsisorral és tojásdobálással fejezték ki nemtetszésüket.","id":"20250409_Babolnan-is-tiltakoznak-a-ragados-szaj--es-koromfajas-miatt-leolt-marhatetemek-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4.jpg","index":0,"item":"ef1dbddd-5ab4-45bb-9f84-e4697450f704","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Babolnan-is-tiltakoznak-a-ragados-szaj--es-koromfajas-miatt-leolt-marhatetemek-miatt","timestamp":"2025. április. 09. 20:47","title":"Bábolnán is tiltakoznak a ragadós száj- és körömfájás miatt leölt marhatetemek eltemetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06314dc3-06eb-4366-b751-77cc417c1d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tizenegyszer hazudott a segélyhívó központnak. ","shortLead":"A férfi tizenegyszer hazudott a segélyhívó központnak. ","id":"20250411_segelyhivo-segitsegkeres-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06314dc3-06eb-4366-b751-77cc417c1d36.jpg","index":0,"item":"9770765d-946d-4820-a1d5-b8f6662d2e0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_segelyhivo-segitsegkeres-vad","timestamp":"2025. április. 11. 12:24","title":"Italfutárként és taxisként is használta volna a rendőröket, börtönbe is kerülhet egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]