[{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon kifejezetten nagy népszerűségnek örvend az állampapír befektetés. Mindez nem meglepő az előző évek bőséges reálhozamai mellett. A Bankmonitor szakértői megvizsgálják, hogy vajon megéri-e egy életen át a biztonságosnak tartott állampapírt megtakarítani?","shortLead":"Magyarországon kifejezetten nagy népszerűségnek örvend az állampapír befektetés. Mindez nem meglepő az előző évek...","id":"20250410_allampapir-nyugdij-megtakaritas-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"c56f3481-acfb-4998-a869-7def2b45fc1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_allampapir-nyugdij-megtakaritas-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 10. 05:13","title":"Megéri állampapírban takarékoskodni nyugdíjra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec79bea4-ad67-45b4-93da-78d0779dfba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium államtitkára úgy vélte, már nem elég a személyes jelenlét és a kopogtatás, erősödni kell az interneten is. ","shortLead":"A Belügyminisztérium államtitkára úgy vélte, már nem elég a személyes jelenlét és a kopogtatás, erősödni kell...","id":"20250410_Retvari-Bence-szerint-uj-strategiara-van-szuksege-a-Fidesznek-ha-ismet-nyerni-akar-a-valasztason","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec79bea4-ad67-45b4-93da-78d0779dfba3.jpg","index":0,"item":"d54821f3-da5a-4c81-8255-78c24e6316ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Retvari-Bence-szerint-uj-strategiara-van-szuksege-a-Fidesznek-ha-ismet-nyerni-akar-a-valasztason","timestamp":"2025. április. 10. 08:52","title":"Rétvári Bence szerint új stratégiára van szüksége a Fidesznek, ha ismét nyerni akar a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010d8748-aa33-49d7-bbf9-2cabba2e2590","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vámháborús környezetben a kínai e-kereskedők vagy árat emelnek az USA-ban, vagy kivonulnak onnan, és más piacokra koncentrálhatnak, mint Európa. De az amerikai keresletet a világ többi része nem képes pótolni, így öldöklő árverseny indulhat a kínai eladók körében.","shortLead":"A vámháborús környezetben a kínai e-kereskedők vagy árat emelnek az USA-ban, vagy kivonulnak onnan, és más piacokra...","id":"20250410_A-magyar-vasarloknak-meg-olcsobbak-lehetnek-az-olcso-kinai-aruk-az-amerikaiak-viszont-hoppon-maradnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010d8748-aa33-49d7-bbf9-2cabba2e2590.jpg","index":0,"item":"0a7759dc-a8bd-4d66-ba27-d019f7bfc248","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_A-magyar-vasarloknak-meg-olcsobbak-lehetnek-az-olcso-kinai-aruk-az-amerikaiak-viszont-hoppon-maradnak","timestamp":"2025. április. 10. 08:45","title":"A magyar vásárlóknak még olcsóbbak lehetnek az olcsó kínai áruk, az amerikaiak viszont hoppon maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f5983c-3fd6-4d66-9986-45962b8f7ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria nem engedélyezte az Erzsébet híd 24 órás elfoglalását, de így is fél éjszaka kitartottak a gyülekezési jog korlátozása és a Pride betiltása ellen tüntetők Budapesten. Bár Hadházy Ákos arra kért mindenkit, maradjanak a helyszínen, a Petőfi hídról és a Szabadság hídról így is rendőröknek kellett leszorítaniuk a demonstrálókat. Dínójelmez, rendőrsorfal, trombita és az éjszaka legjobb képei a HVG fotósainak szemével.","shortLead":"A Kúria nem engedélyezte az Erzsébet híd 24 órás elfoglalását, de így is fél éjszaka kitartottak a gyülekezési jog...","id":"20250409_Hidfoglalas-galeria-20250408","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1f5983c-3fd6-4d66-9986-45962b8f7ef8.jpg","index":0,"item":"5621db89-68bd-4157-965b-946a4c4719a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Hidfoglalas-galeria-20250408","timestamp":"2025. április. 09. 13:51","title":"Szabadságmenet és rendőrsorfal – képeken az éjszakai hídfoglalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bérleti díjak emelkedésében is dobogósok vagyunk az Eurostat szerint.","shortLead":"A bérleti díjak emelkedésében is dobogósok vagyunk az Eurostat szerint.","id":"20250409_ingatlanara-berleti-dij-emelkedes-eurostat-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"84077bb3-aa47-460d-a25e-46410cc0bd28","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_ingatlanara-berleti-dij-emelkedes-eurostat-ingatlanpiac","timestamp":"2025. április. 09. 17:35","title":"Magyarországon drágultak a legnagyobbat az ingatlanok 2010 óta az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b906dac-d1b3-4153-aeae-cf70ac238b07","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miért nem adtak ki egy albán férfit, akit a magyarok azzal vádolnak, szélsőjobbosokat vert össze?","shortLead":"Miért nem adtak ki egy albán férfit, akit a magyarok azzal vádolnak, szélsőjobbosokat vert össze?","id":"20250411_Le-Monde-lapszemle-antifa-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b906dac-d1b3-4153-aeae-cf70ac238b07.jpg","index":0,"item":"349e2e55-073d-4aa4-afff-568fac2ed51a","keywords":null,"link":"/360/20250411_Le-Monde-lapszemle-antifa-kiadatas","timestamp":"2025. április. 11. 07:30","title":"Le Monde: Szegénységi bizonyítvány a magyar igazságszolgáltatásnak Franciaországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786b54cc-a3a8-43ed-9d37-4b40e8416326","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Adam Mosseri, az Instagram vezetője szerint a Meta nemrég megerősítette az Instagram keresővel foglalkozó csapatát, így új funkciók és jobb működés várható a jövőben.","shortLead":"Adam Mosseri, az Instagram vezetője szerint a Meta nemrég megerősítette az Instagram keresővel foglalkozó csapatát...","id":"20250409_instagram-kereso-adam-mosseri-tartalomkereses-az-instagramon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786b54cc-a3a8-43ed-9d37-4b40e8416326.jpg","index":0,"item":"2c0965c4-0fd6-4106-8df5-bdf02f358031","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_instagram-kereso-adam-mosseri-tartalomkereses-az-instagramon","timestamp":"2025. április. 09. 15:03","title":"Erősebb kereső jöhet az Instagramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99edb392-10eb-4155-85ce-b2fa66dd94ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rengeteg adatot gyűjtenek manapság az okostelefonok, ezek segítségével pedig a pszichológiai rendellenességek is azonosíthatók – hívja fel egy figyelmet egy kutatás.","shortLead":"Rengeteg adatot gyűjtenek manapság az okostelefonok, ezek segítségével pedig a pszichológiai rendellenességek is...","id":"20250410_depresszio-felismerese-okostelefonok-adataibol-kinai-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99edb392-10eb-4155-85ce-b2fa66dd94ff.jpg","index":0,"item":"702b9b8e-8aa9-4cad-ac22-02b25b07c28e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_depresszio-felismerese-okostelefonok-adataibol-kinai-tanulmany","timestamp":"2025. április. 10. 13:03","title":"Meglepő dolog segítheti a depresszió korai felismerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]