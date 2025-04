Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő fehér házi találkozójáról. Szerinte a két politikus csúnya világ felé tart.","shortLead":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és...","id":"20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1.jpg","index":0,"item":"935a1d5c-4389-41be-b186-62960c7c2516","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","timestamp":"2025. április. 09. 14:46","title":"\"Ez életünk harca. Mindenben benne vagyok – nem vagyok fáradt. És ti?\" – Thomas Friedman azoknak üzen, akiknek nem kell Trump világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cb0ec5-43e3-47fc-b1a7-85c44c8d4a77","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ő a brit királyi család legmagasabb rangú tagja, aki Ukrajnába látogatott a háború kitörése óta.","shortLead":"Ő a brit királyi család legmagasabb rangú tagja, aki Ukrajnába látogatott a háború kitörése óta.","id":"20250411_Haborus-serulteket-latogatott-meg-Ukrajnaban-Harry-herceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24cb0ec5-43e3-47fc-b1a7-85c44c8d4a77.jpg","index":0,"item":"f1f273f7-88a9-4dc9-87b3-fa5562e04ba2","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Haborus-serulteket-latogatott-meg-Ukrajnaban-Harry-herceg","timestamp":"2025. április. 11. 05:15","title":"Háborús sérülteket látogatott meg Ukrajnában Harry herceg - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eddaf19-4bbb-46c3-808e-4948bf089904","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Heindl Péter azt írta a CÖF plakátjára, hogy tilos a pártpolitika iskola területén, egyoldalú állami támogatásból. A bíróság szerint ez falfirkálással elkövetett rongálás.","shortLead":"Heindl Péter azt írta a CÖF plakátjára, hogy tilos a pártpolitika iskola területén, egyoldalú állami támogatásból...","id":"20250410_itelet-pecsi-aktivista-cof-plakat-heindl-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6eddaf19-4bbb-46c3-808e-4948bf089904.jpg","index":0,"item":"2e60167c-97ae-41e1-9688-b5e471b0ff24","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_itelet-pecsi-aktivista-cof-plakat-heindl-peter","timestamp":"2025. április. 10. 15:39","title":"Elítéltek egy pécsi aktivistát, aki átfestette a CÖF plakátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fb9361-ab46-4585-b73d-7a5a2e2c21bf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tavaly debütált Lancia Ypsilon máris átesett egy kisebb ráncfelvarráson.","shortLead":"A tavaly debütált Lancia Ypsilon máris átesett egy kisebb ráncfelvarráson.","id":"20250410_tobbnek-tuno-loero-es-nagyobb-hatotav-itt-a-legfrissebb-lancia-ypsilon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08fb9361-ab46-4585-b73d-7a5a2e2c21bf.jpg","index":0,"item":"0c3dd93d-b0a6-4c8e-ba0e-cc7e6e9b38d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_tobbnek-tuno-loero-es-nagyobb-hatotav-itt-a-legfrissebb-lancia-ypsilon","timestamp":"2025. április. 10. 08:41","title":"Többnek tűnő lóerő és nagyobb hatótáv: itt a legfrissebb Lancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1bf142-469e-41b5-a4ea-8616683b28f5","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Kilátogattunk a HVG Állásbörze első napjára, ahol az előadások és az állásdömping mellett izgalmas programok várják az érdeklődőket: van szerencsekerék, ingyenes stílustanácsadás – idén a férfiaknak is – és sok olyan szűrővizsgálat, amire eddig esetleg nem tudtunk időt fordítani. ","shortLead":"Kilátogattunk a HVG Állásbörze első napjára, ahol az előadások és az állásdömping mellett izgalmas programok várják...","id":"20250409_Allasborze-jobline-oneletrajz-Koltai-Jeno-sportkozpont-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e1bf142-469e-41b5-a4ea-8616683b28f5.jpg","index":0,"item":"5e6ade39-e0ae-47d2-beee-d78a43e7054c","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Allasborze-jobline-oneletrajz-Koltai-Jeno-sportkozpont-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 14:02","title":"Felszolgálórobotok és rengeteg fiatal a 36. HVG Állásbörzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b05bb1-298f-4f6c-b06e-42fa7995f6eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindössze egy köbmilliméternyi terület, mégis rengeteg dolog látszik rajta: amerikai tudósok átfogó térképet készítettek egy egér agyának apró szegletéről, ez pedig több betegség kezelésében is fontos lehet.","shortLead":"Mindössze egy köbmilliméternyi terület, mégis rengeteg dolog látszik rajta: amerikai tudósok átfogó térképet...","id":"20250410_agy-3d-terkep-keszitese-neuralis-halozatok-idegtudomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b05bb1-298f-4f6c-b06e-42fa7995f6eb.jpg","index":0,"item":"d22d8ab7-1462-4096-96bd-84b04aef674b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_agy-3d-terkep-keszitese-neuralis-halozatok-idegtudomany","timestamp":"2025. április. 10. 19:03","title":"Elkészítették az agy valaha volt legrészletesebb 3D-s térképét, áttörést hozhat az idegtudományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6f0187-8c3b-4597-8dd7-760424ed1548","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem tudni, mire gondolt, mert nagyon hamar elkapták. ","shortLead":"Nem tudni, mire gondolt, mert nagyon hamar elkapták. ","id":"20250410_kannakat-teletankolta-egy-autos-majd-meglepett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6f0187-8c3b-4597-8dd7-760424ed1548.jpg","index":0,"item":"2cd91232-4ca4-487f-b839-be6dfb86206d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_kannakat-teletankolta-egy-autos-majd-meglepett","timestamp":"2025. április. 10. 08:42","title":"Még a csomagtartójában lévő kannákat is teletankolta egy autós, majd meglépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d30265b-6cc3-4309-bfe9-b4b7490ffa75","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Oda szúrnak, ahol leginkább megérezheti a vámháborúskodó Donald Trump: az amerikai elnök szavazóinak többségét adó amerikai államok és érdekkörök érezhetik meg leginkább az EU válaszát.","shortLead":"Oda szúrnak, ahol leginkább megérezheti a vámháborúskodó Donald Trump: az amerikai elnök szavazóinak többségét adó...","id":"20250409_trump-vamhaboruja-europai-unio-viszontvamok-brusszel-gazdasag-vam-neglizse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d30265b-6cc3-4309-bfe9-b4b7490ffa75.jpg","index":0,"item":"15ccf26f-6d6e-4687-b830-45376805baeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-vamhaboruja-europai-unio-viszontvamok-brusszel-gazdasag-vam-neglizse","timestamp":"2025. április. 09. 12:19","title":"Megvan, hogyan vágna vissza az EU a vámháborúban: Trump legfőbb szavazói kerültek a célkeresztbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]