[{"available":true,"c_guid":"60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan, mire van szükség, hogy sikeres vállalkozást indítsanak, így már a kezdéskor minimálisak az esélyeik a sikerre.","shortLead":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan...","id":"20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f.jpg","index":0,"item":"21851955-b078-4ffd-a9d4-81f703e8800b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 14. 06:00","title":"Van egy jó ötletem, hogyan csinálhatok belőle pénzt? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663c6c06-b67e-4bcc-8bf2-8fc4fe3c5166","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Hetedik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250415_Gondolkozz-velunk-Gondoltam-egy-szamot-Szexi-a-matek-7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/663c6c06-b67e-4bcc-8bf2-8fc4fe3c5166.jpg","index":0,"item":"b9293576-0965-4b6c-9d4c-2c06751a62ad","keywords":null,"link":"/elet/20250415_Gondolkozz-velunk-Gondoltam-egy-szamot-Szexi-a-matek-7","timestamp":"2025. április. 15. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Gondoltam egy számot – Szexi a matek 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban a legolcsóbb készülékeket érinti a Google új döntése, bizonyos hardverekre mostantól nem lehet friss Androidot telepíteni.","shortLead":"Elsősorban a legolcsóbb készülékeket érinti a Google új döntése, bizonyos hardverekre mostantól nem lehet friss...","id":"20250415_android-15-minimum-hardverigeny-hattertar-ram-memoria-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94.jpg","index":0,"item":"e229d2cf-58bf-42d5-9e18-4f98eb711e84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_android-15-minimum-hardverigeny-hattertar-ram-memoria-valtozas","timestamp":"2025. április. 15. 11:03","title":"Szigorított a Google: mostantól nem lehet ennél butább okostelefonokat kiadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","shortLead":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","id":"20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5.jpg","index":0,"item":"854a6e5e-3973-4876-96c1-fd8ef4d1acd4","keywords":null,"link":"/elet/20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","timestamp":"2025. április. 14. 14:26","title":"Nincsenek biztonságban a gyerekek a Robloxon egy felkavaró kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96877d79-2a8e-414d-98a2-df9762c5394c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Takács Péter egészségügyi államtitkár bemutatná azokat a kórházakat, amelyeket szerinte a Tisza Párt miatt nem tudnak felújítani, Kulja András szerint viszont ezzel Takács rejtett módon éppen a Tiszát támogatja.","shortLead":"Takács Péter egészségügyi államtitkár bemutatná azokat a kórházakat, amelyeket szerinte a Tisza Párt miatt nem tudnak...","id":"20250413_takacs-peter-egeszsegugy-korhaz-europai-unio-tisza-part-kulja-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96877d79-2a8e-414d-98a2-df9762c5394c.jpg","index":0,"item":"15031046-1bc1-495f-b4d6-5167878a60b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_takacs-peter-egeszsegugy-korhaz-europai-unio-tisza-part-kulja-andras","timestamp":"2025. április. 13. 16:22","title":"Kulja András szerint Takács Péter a Tiszát támogatja azzal, hogy őket hibáztatva tekinti meg az omladozó kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c474cc6-ff37-4f53-9dc0-6cccb7cfa2c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy vereséggel és mindössze egyetlen góllal zárta a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló elit-világbajnokságot. Az együttes az utolsó csoportmeccsén, hétfő délelőtt a németektől kapott ki 4–1-re, így kiesett a divízió I-be.","shortLead":"Négy vereséggel és mindössze egyetlen góllal zárta a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló...","id":"20250414_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-divizio-I-vilagbajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c474cc6-ff37-4f53-9dc0-6cccb7cfa2c6.jpg","index":0,"item":"4332f536-4dcc-4dda-877a-08cad4ad7bc3","keywords":null,"link":"/sport/20250414_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-divizio-I-vilagbajnoksag","timestamp":"2025. április. 14. 15:07","title":"Messze volt a bravúrtól, kiesett az elitből a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Március második felére le is fékezett a kereslet az ingatlanpiacon.","shortLead":"Március második felére le is fékezett a kereslet az ingatlanpiacon.","id":"20250414_ingatlanpiac-Duna-House-Budapest-uj-lakasok-1-millios-negyzetmeterar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be.jpg","index":0,"item":"e113805b-0dcf-4915-91a4-a6db23780a70","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_ingatlanpiac-Duna-House-Budapest-uj-lakasok-1-millios-negyzetmeterar","timestamp":"2025. április. 14. 13:01","title":"Már Budapest egyik kerületében sem kínálnak 1 milliós négyzetméterár alatti új lakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213aaff2-3568-48bd-9e40-a2ecdf9e50f3","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"„Don’t give money to the communists!”, vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta a Fidesz idősebb George Bush amerikai elnököt 1989-ben, amikor történelmi látogatásra Budapestre érkezett. Szerzőnk ezt felidézve értékeli a Kollár Kinga tiszás EP-képviselő szavait követő politikai vihart.","shortLead":"„Don’t give money to the communists!”, vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta...","id":"20250415_eu-penzek-fidesz-tisza-kollar-kinga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/213aaff2-3568-48bd-9e40-a2ecdf9e50f3.jpg","index":0,"item":"517936ef-6015-494f-b68e-023b015698d2","keywords":null,"link":"/360/20250415_eu-penzek-fidesz-tisza-kollar-kinga","timestamp":"2025. április. 15. 08:00","title":"Révész Sándor: Don't give money to the Fidesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]