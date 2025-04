Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Ibériai-félsziget szinte egészét érintő áramkimaradás a GDP 0,1 százalékával csökkentette a gazdasági teljesítményt.","shortLead":"Az Ibériai-félsziget szinte egészét érintő áramkimaradás a GDP 0,1 százalékával csökkentette a gazdasági teljesítményt.","id":"20250430_spanyolorszag-aramszunet-gazdasag-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9.jpg","index":0,"item":"4d52bb47-8ed0-4e88-bbf6-04969dd1ecf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_spanyolorszag-aramszunet-gazdasag-kieses","timestamp":"2025. április. 30. 12:58","title":"Több mint 1,5 milliárd euró kiesést okozott Spanyolországban az áramszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc35978e-8eee-4f9f-8847-e155555a257a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Klubtalálkozót tartottak. ","shortLead":"Klubtalálkozót tartottak. ","id":"20250428_Koenigsegg-most-tucatnyi-bukkant-fel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc35978e-8eee-4f9f-8847-e155555a257a.jpg","index":0,"item":"6285894c-517e-4414-a883-95e40c640931","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Koenigsegg-most-tucatnyi-bukkant-fel","timestamp":"2025. április. 28. 20:20","title":"Egy példány is ritkaság Koenigseggből, most tucatnyi bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszakadt a kapcsolat a grönlandi szolgáltató spanyol berendezéseivel, így több helyen is szünetelt a netszolgáltatás.","shortLead":"Megszakadt a kapcsolat a grönlandi szolgáltató spanyol berendezéseivel, így több helyen is szünetelt a netszolgáltatás.","id":"20250429_gronlan-spanyol-aramszunet-telefon-internet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9.jpg","index":0,"item":"eaf8a899-b9bc-4748-b8cb-e5ad54b34794","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_gronlan-spanyol-aramszunet-telefon-internet","timestamp":"2025. április. 29. 14:06","title":"Grönlandig ért a spanyol áramszünet, több régióban is elment a telefon és az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eb0e54-d838-4e5f-afd1-f8f0d7795097","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pozsonyban találkozott a magyar és a szlovák miniszterelnök.","shortLead":"Pozsonyban találkozott a magyar és a szlovák miniszterelnök.","id":"20250428_orban-viktor-robert-fico-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4eb0e54-d838-4e5f-afd1-f8f0d7795097.jpg","index":0,"item":"2761b649-fd41-488a-8994-269c2f73e339","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_orban-viktor-robert-fico-szlovakia","timestamp":"2025. április. 28. 20:48","title":"Orbán és Fico megállapodtak a gáztranzit növeléséről, majd egyetértettek az ukrajnai béke fontosságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","shortLead":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","id":"20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594.jpg","index":0,"item":"01bccacf-cda6-4d35-877e-e0fcc2abebcd","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","timestamp":"2025. április. 30. 09:37","title":"Vallásgyalázást emlegetve kért egyperces csendet a közgyűlésben a fideszes képviselő Ferenc pápa emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A pipereholmik, háztartási szerek alig drágulnak, éppenséggel lefele húzzák az inflációt – például ezzel indokolja az OKSZ, miért kellene véget vetni az intézkedésnek, miközben a miniszter épp kibővíteni készül.","shortLead":"A pipereholmik, háztartási szerek alig drágulnak, éppenséggel lefele húzzák az inflációt – például ezzel...","id":"20250429_Az-OKSZ-irt-egy-Arressapka-tokfejeknek-tipusu-tajekoztatot-Nagy-Martonnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"7418d30d-f78d-4a2e-839b-1e125b4bb738","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Az-OKSZ-irt-egy-Arressapka-tokfejeknek-tipusu-tajekoztatot-Nagy-Martonnak","timestamp":"2025. április. 29. 10:18","title":"A kiskerláncok üzenik Nagy Mártonnak: visszafordíthatatlan károkat okoz az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc74ab5-adc5-462b-adcc-4543f983d1af","c_author":"EUrologus/Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Alig egy hét van hátra, mielőtt Románia újra megpróbál államfőt választani. Az első választást 2024 végén az orosz propaganda tette lehetetlenné. Felmerül tehát, mit tesz most Románia, hogy megakadályozza az újabb orosz beavatkozást?","shortLead":"Alig egy hét van hátra, mielőtt Románia újra megpróbál államfőt választani. Az első választást 2024 végén az orosz...","id":"20250429_hogyan-lepnek-fel-az-eu-keleti-allamai-az-orosz-online-propagandaval-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc74ab5-adc5-462b-adcc-4543f983d1af.jpg","index":0,"item":"1a853952-4179-4960-aa59-2ae94f84a751","keywords":null,"link":"/eurologus/20250429_hogyan-lepnek-fel-az-eu-keleti-allamai-az-orosz-online-propagandaval-szemben","timestamp":"2025. április. 29. 18:10","title":"Hogyan lépnek fel az EU keleti államai az orosz online propagandával szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a6b8fd-6332-43b3-9806-ba9cdb3b431f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Új változat tűnt fel a színen a Xiaomi második négykerekű modelljéből, a SUV-piacon versengő YU7-ből, melybe 5 perc alatt 200 kilométernyi hatótáv tölthető.","shortLead":"Új változat tűnt fel a színen a Xiaomi második négykerekű modelljéből, a SUV-piacon versengő YU7-ből, melybe 5 perc...","id":"20250429_835-kilometert-tud-egy-toltessel-a-legujabb-xiaomi-yu7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30a6b8fd-6332-43b3-9806-ba9cdb3b431f.jpg","index":0,"item":"d6ba3330-193c-4186-a20f-6b4738fb11bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_835-kilometert-tud-egy-toltessel-a-legujabb-xiaomi-yu7","timestamp":"2025. április. 29. 07:59","title":"835 kilométert tud egy töltéssel a legújabb Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]