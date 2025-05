Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b4a3438-3b07-4fd8-a1cd-32775a01d3fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök szavai szerint azt sem veszik figyelembe, ha Hamász újabb túszokat enged szabadon. ","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök szavai szerint azt sem veszik figyelembe, ha Hamász újabb túszokat enged szabadon. ","id":"20250513_benjamin-netanjahu-izrael-gaza-haboru-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b4a3438-3b07-4fd8-a1cd-32775a01d3fc.jpg","index":0,"item":"42fe62f3-eb3a-4e60-a88b-a0b90f8cf1ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_benjamin-netanjahu-izrael-gaza-haboru-tuszok","timestamp":"2025. május. 13. 20:41","title":"Benjámin Netanjahu: „Olyan körülmény nem lesz, hogy leállítjuk a háborút\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselő indítványozza, hogy a kedden tárgyalt törvénymódosítás, amely ezentúl megtiltja a jegybanki alapítványok létrehozását, visszamenőleg is érvényes legyen.","shortLead":"Az országgyűlési képviselő indítványozza, hogy a kedden tárgyalt törvénymódosítás, amely ezentúl megtiltja a jegybanki...","id":"20250513_Tordai-Bence-villamgyors-modositasi-javaslatot-nyujtott-be-hogy-a-Matolcsy-alapitvanyokra-is-vonatkozzon-a-ma-targyalt-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02.jpg","index":0,"item":"66947735-a5fd-4495-b451-03c6d80229fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Tordai-Bence-villamgyors-modositasi-javaslatot-nyujtott-be-hogy-a-Matolcsy-alapitvanyokra-is-vonatkozzon-a-ma-targyalt-torvenymodositas","timestamp":"2025. május. 13. 10:18","title":"Tordai Bence gyors módosítót nyújtott be, mert „a Fidesz szabad elvonulást hagyna a Matolcsy-alapítványnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9588258-074c-4a87-8c76-09cf4494ed0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johnny Depp volt felesége háromszoros anya lett, kisbabáit ezúttal maga hordta ki.","shortLead":"Johnny Depp volt felesége háromszoros anya lett, kisbabáit ezúttal maga hordta ki.","id":"20250512_amber-heard-ikrek-anyasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9588258-074c-4a87-8c76-09cf4494ed0e.jpg","index":0,"item":"f5a5412d-9a58-48c9-b6ff-cbaa877ebb90","keywords":null,"link":"/elet/20250512_amber-heard-ikrek-anyasag","timestamp":"2025. május. 12. 10:25","title":"Amber Heardnek ikrei születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db518d5e-4e01-426c-b021-c4d8d2d00fad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik egy még az ID.3 GTX-nél is potensebb új VW villanyautó.","shortLead":"Hamarosan érkezik egy még az ID.3 GTX-nél is potensebb új VW villanyautó.","id":"20250512_farmotoroskent-tamad-a-vw-legujabb-izgalmas-id3-gti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db518d5e-4e01-426c-b021-c4d8d2d00fad.jpg","index":0,"item":"f531fd9c-3aaa-4668-b1fc-718fc44b8f9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_farmotoroskent-tamad-a-vw-legujabb-izgalmas-id3-gti","timestamp":"2025. május. 12. 08:41","title":"Farmotorosként támad a VW legújabb izgalmas GTI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334101db-26a9-4b67-ae2c-0cecbd723232","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csillagászoknak sikerült a korábbinál pontosabb leírást adni a HD 219134 kódjelű csillagról, ami csupán 21 fényévre található a Földtől.","shortLead":"Csillagászoknak sikerült a korábbinál pontosabb leírást adni a HD 219134 kódjelű csillagról, ami csupán 21 fényévre...","id":"20250512_csillag-hangja-meghatarozas-csillagaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334101db-26a9-4b67-ae2c-0cecbd723232.jpg","index":0,"item":"af2b06ef-9dfe-4c79-8160-4a20d6886862","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_csillag-hangja-meghatarozas-csillagaszat","timestamp":"2025. május. 12. 12:03","title":"Belehallgattak egy csillag hangjába, meglepő dologra derült fény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hat négyzetkilométeren épülhet fel egy nagy autó- és/vagy gépipari központ Pécs mellett a kormány tervei szerint. Már tárgyalnak erről kínai gyártókkal. A zöldmezős beruházássorozatot Magyar Levente jelentette be egy nagyinterjúban, amelyben szó volt az amerikai–magyar kapcsolatokról, a paksi beruházásról és a trieszti kikötőről is.","shortLead":"Hat négyzetkilométeren épülhet fel egy nagy autó- és/vagy gépipari központ Pécs mellett a kormány tervei szerint. Már...","id":"20250513_magyar-levente-kkm-miniszterhelyettes-interju-pecsi-autogyar-amerikai-viszony-paksi-bovites-trieszti-tengeri-kikoto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"575855da-6adf-4b8e-a003-8135327497b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_magyar-levente-kkm-miniszterhelyettes-interju-pecsi-autogyar-amerikai-viszony-paksi-bovites-trieszti-tengeri-kikoto","timestamp":"2025. május. 13. 08:54","title":"Magyar Levente: Pécs is kaphat egy 600 hektáros autógyárat, Trumpnak most nincs ideje Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695e7db7-1c6f-4c31-83e1-644dd10aca0a","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Óceánon innen és túl egyaránt erőteljesen hat a propaganda, ami még egy nagyhatalomban is megosztottságot szül. Nehéz átfogó képet alkotni arról, milyen ma az Egyesült Államokban élni, a HVG ennek ellenére igyekezett feltérképezni a helyzetet: megszólaltattunk egyetemistát, könyvelőt, világbankost és ablaktisztítót is. Bár továbbra is a lehetőségek országaként tekintenek az USA-ra, akadtak, akik attól tartanak, hogy épp azok a jelenségek szivárognak vissza a mindennapjaikba, amelyek elől egykor elmenekültek Magyarországról. ","shortLead":"Óceánon innen és túl egyaránt erőteljesen hat a propaganda, ami még egy nagyhatalomban is megosztottságot szül. Nehéz...","id":"20250512_kulfoldon-elo-magyarok-USA-amerika-Donald-Trump-megelhetes-vizum-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695e7db7-1c6f-4c31-83e1-644dd10aca0a.jpg","index":0,"item":"762ed84b-5f60-4175-8e33-c4bc94fc2a08","keywords":null,"link":"/360/20250512_kulfoldon-elo-magyarok-USA-amerika-Donald-Trump-megelhetes-vizum-egeszsegugy","timestamp":"2025. május. 12. 10:00","title":"Itt most az kezdődik, ami elől eljöttem – így élnek a magyarok Trump Amerikájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig több mint ezer madár kapott vakcinát, de ez még csak a kezdet. ","shortLead":"Eddig több mint ezer madár kapott vakcinát, de ez még csak a kezdet. ","id":"20250513_Nem-olcsok-a-flamingok-oltasi-programot-inditanak-a-magyarorszagi-allatkertekben-a-madarinfluenza-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4.jpg","index":0,"item":"f2839d37-1948-436f-bc03-c9da0caf16ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_Nem-olcsok-a-flamingok-oltasi-programot-inditanak-a-magyarorszagi-allatkertekben-a-madarinfluenza-miatt","timestamp":"2025. május. 13. 17:53","title":"Drága a flamingók élete, oltási programot indult a magyarországi állatkertekben a madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]