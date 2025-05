Az infláció oka maga a kormány” 

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c041af8f-80f6-498c-88e6-1541af8fe5a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktornak ki sem kellett mondania, hogy szerinte a Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, megtette ezt helyette a TV2 riportere, Gönczi Gábor.","shortLead":"Orbán Viktornak ki sem kellett mondania, hogy szerinte a Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, megtette ezt helyette...","id":"20250517_Orban-Tenyek-TV2-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c041af8f-80f6-498c-88e6-1541af8fe5a4.jpg","index":0,"item":"5a7fda90-d083-4b56-b6ea-5cd39a0f2775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_Orban-Tenyek-TV2-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 21:45","title":"Orbán a Tényeknek: Merz kancellárral egy rövid mondatban tisztáztuk az ukrán-orosz álláspontunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d507ef-2a4f-4492-98f5-ddb7c56f1efc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Távozása előtt egy új, rejtélyes alapítvány indításán tüsténkedett Matolcsy György, miközben a temérdek közpénzből ugyancsak általa létrehozott Pallas Athéné Alapítvány a túlélésért küzd.","shortLead":"Távozása előtt egy új, rejtélyes alapítvány indításán tüsténkedett Matolcsy György, miközben a temérdek közpénzből...","id":"20250519_hvg-mnb-alapitvany-matolcsy-uri-mulatsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61d507ef-2a4f-4492-98f5-ddb7c56f1efc.jpg","index":0,"item":"c4aeadc6-17a8-438b-bf4e-87c82ce3b7ca","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-mnb-alapitvany-matolcsy-uri-mulatsag","timestamp":"2025. május. 19. 06:30","title":"Matolcsy új alapítványa egyelőre rejtély, de az ügy hullámai elérhetik Mészáros MBH-ját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","id":"20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"5e70413e-4797-490f-96ec-cd839431abee","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","timestamp":"2025. május. 18. 15:44","title":"Sokan videózhattak, miközben agyonvertek egy 16 éves fiút egy skót tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","shortLead":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","id":"20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2.jpg","index":0,"item":"daf6d441-0fc4-48ca-9fbc-ceb44778e25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","timestamp":"2025. május. 18. 09:37","title":"Videón, ahogy a Brooklyn hídnak ütközik a mexikói haditengerészet hajója – két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megkongatták a vészharangot a biztonsági szakemberek: a támadók titkos mikrokódot tölthetnek be a processzorokba, és ezzel az eddigi szoftveres szint helyett hardverszinten avatkozhatnak be a gép működésébe, például közvetlenül futtathatnak zsarolóvírusokat a CPU-n.","shortLead":"Megkongatták a vészharangot a biztonsági szakemberek: a támadók titkos mikrokódot tölthetnek be a processzorokba, és...","id":"20250518_hardverszinten-tamado-zsarolovirus-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a.jpg","index":0,"item":"5897119a-7b76-440d-9097-1ea44ccf7ec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_hardverszinten-tamado-zsarolovirus-processzor","timestamp":"2025. május. 18. 10:03","title":"Behatolhatnak a zsarolóvírusok a processzorokba, és ez óriási baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286aae28-e1bf-480f-8e59-e15f055fe3c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Bár az utóbbi napokban volt egy minimális fordulat, a hosszabb tendencia az, hogy egyre olcsóbb a benzin és a gázolaj a hazai kutakon, és további áresés várható. A háttérben Trump elnök vám- és külpolitikai húzásai állnak, illetve Szaúd-Arábia olajárháborúja.","shortLead":"Bár az utóbbi napokban volt egy minimális fordulat, a hosszabb tendencia az, hogy egyre olcsóbb a benzin és a gázolaj...","id":"20250519_hvg-csokkeno_uzemanyagar-trump-vamhaboru-szaud-arabia-olajrulett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/286aae28-e1bf-480f-8e59-e15f055fe3c5.jpg","index":0,"item":"166794ef-8ac0-4b07-b223-f6a1cd82c78c","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-csokkeno_uzemanyagar-trump-vamhaboru-szaud-arabia-olajrulett","timestamp":"2025. május. 19. 11:35","title":"Nyári üzemanyagárak: az autósok leginkább Trumpban bízhatnak, de Szaúd-Arábia és a Kreml is közbeszólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e443ebad-a09a-4de7-b519-492f9f97b669","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Déjà vu: fél évtized után is folytatódik a bíróságon az Epic Games és az Apple kakaskodása, most azért, mert az almás cég nem engedte be az App Store kínálatába a Fortnite-ot.","shortLead":"Déjà vu: fél évtized után is folytatódik a bíróságon az Epic Games és az Apple kakaskodása, most azért, mert az almás...","id":"20250519_apple-epic-games-fortnite-app-store-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e443ebad-a09a-4de7-b519-492f9f97b669.jpg","index":0,"item":"09d00baf-1d9e-4bae-b6ad-4ba2200de62e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_apple-epic-games-fortnite-app-store-birosag","timestamp":"2025. május. 19. 13:03","title":"A bíróságon próbálja elérni az Epic, hogy visszatérhessen a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","shortLead":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","id":"20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc.jpg","index":0,"item":"b98ca152-3685-4a76-93a7-3ca1a4eb9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 10:43","title":"Minden eddiginél nagyobb dróntámadást hajtott végre Oroszország Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]