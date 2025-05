Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c8b5654-a7ff-4385-93a6-a396d04d4bbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A nyereség nagy része hirdetésekből és prémium előfizetésekből tevődik össze.","shortLead":"A nyereség nagy része hirdetésekből és prémium előfizetésekből tevődik össze.","id":"20250528_Szep-penzt-termeltek-a-sugar-babyk-a-Puncshu-nak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c8b5654-a7ff-4385-93a6-a396d04d4bbd.jpg","index":0,"item":"53fbdba0-2a35-46e0-94d4-23fc39867230","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Szep-penzt-termeltek-a-sugar-babyk-a-Puncshu-nak","timestamp":"2025. május. 28. 08:28","title":"Szép pénzt termeltek a sugar babyk a Puncs.hu-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5264be48-f359-40f1-b0a2-82668adcc38f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista azt mondja, nem bérelhetett termet a helyi művelődési házban.","shortLead":"A humorista azt mondja, nem bérelhetett termet a helyi művelődési házban.","id":"20250527_Somogyi-Andras-humorista-Gyongyos-muvelodesi-haz-fellepes-teremberles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5264be48-f359-40f1-b0a2-82668adcc38f.jpg","index":0,"item":"91d7c0ec-7558-4fb2-86f7-828d726c6c41","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Somogyi-Andras-humorista-Gyongyos-muvelodesi-haz-fellepes-teremberles","timestamp":"2025. május. 27. 10:34","title":"Somogyi András szerint letiltotta Gyöngyösön a fellépését a fideszes városvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73364f78-9701-4826-81f7-a4ff9e59e2fb","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Sebezhetőségek mellett jelszavakból is több van a világon, mint amennyi kellene. A kis- és közepes vállalkozásokat és ügyfeleiket is érintő támadások ellen vannak működő receptek. Nem technológiai nyűgként, hanem megtérülő üzletként érdemes rájuk gondolni.","shortLead":"Sebezhetőségek mellett jelszavakból is több van a világon, mint amennyi kellene. A kis- és közepes vállalkozásokat és...","id":"20250528_kiberbiztonsagi-kockazatok-jelszo-nelkuli-azonositas-zsarolovirus-biztonsagi-mentes-3-2-1-strategia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73364f78-9701-4826-81f7-a4ff9e59e2fb.jpg","index":0,"item":"5f7b8e21-793e-4068-92db-0a6930505ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_kiberbiztonsagi-kockazatok-jelszo-nelkuli-azonositas-zsarolovirus-biztonsagi-mentes-3-2-1-strategia","timestamp":"2025. május. 28. 10:33","title":"Baj van az ön jelszavával, bármi is legyen az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7877f7-59ee-4515-959d-1f5d8faf6763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester kitart amellett, hogy a főváros nem lehet nettó befizető a szolidaritási hozzájárulás által.","shortLead":"A főpolgármester kitart amellett, hogy a főváros nem lehet nettó befizető a szolidaritási hozzájárulás által.","id":"20250528_Karacsony-Gergely-fovarosi-kozgyules-koltsegvetes-szolidaritasi-ado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f7877f7-59ee-4515-959d-1f5d8faf6763.jpg","index":0,"item":"9898d09a-82a0-4f8b-9811-81aae755cf5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Karacsony-Gergely-fovarosi-kozgyules-koltsegvetes-szolidaritasi-ado-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 10:04","title":"Karácsony Gergely: Nem budapesti közfeladat az állami költségvetési lyukak finanszírozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ab7a9b-5a94-477a-9b8d-4737f05e643f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt legalább tényleg örömautózott. ","shortLead":"Itt legalább tényleg örömautózott. ","id":"20250527_Alonso-Monacoban-egy-Aston-Martin-Valhallaban-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ab7a9b-5a94-477a-9b8d-4737f05e643f.jpg","index":0,"item":"39832c21-85d6-4bae-87b6-174e7898e559","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Alonso-Monacoban-egy-Aston-Martin-Valhallaban-video","timestamp":"2025. május. 27. 06:59","title":"Alonso száguldozott még egyet Monacóban, egy Aston Martin Valhallában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfe3dbc-4ffc-4801-b628-b57e78230f4f","c_author":"Balla István ","category":"360","description":"A felnőtt minta fontossága már egészen kicsi korban visszaköszön, legyen szó a kommentkultúráról vagy általában az okoseszközök használatáról. A gyerekek brutálisan sok időt töltenek a képernyő előtt, ezt pedig csak úgy lehetne csökkenteni, ha a szülők, pedagógusok fel tudnának kínálni érdekes, alternatív elfoglaltságokat nekik.","shortLead":"A felnőtt minta fontossága már egészen kicsi korban visszaköszön, legyen szó a kommentkultúráról vagy általában...","id":"20250527_digitalis-oktatas-csapdaba-ejtett-generacio-szell-david-gyarmathy-eva-balatoni-jozsef-halacsy-peter-horvath-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dfe3dbc-4ffc-4801-b628-b57e78230f4f.jpg","index":0,"item":"a8855386-e517-4455-9e85-ddb5d9d7a142","keywords":null,"link":"/360/20250527_digitalis-oktatas-csapdaba-ejtett-generacio-szell-david-gyarmathy-eva-balatoni-jozsef-halacsy-peter-horvath-adam","timestamp":"2025. május. 27. 13:27","title":"Már az óvodában orbánozással és magyarozással csúfolódnak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","shortLead":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","id":"20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd.jpg","index":0,"item":"7eb8f3a8-ea82-4d75-a24d-1ff3150c5f40","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","timestamp":"2025. május. 26. 20:50","title":"A szakértő szerint kizárt, hogy Ruszin-Szendi együttműködött volna az ukrán titkosszolgálatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ccf85d-e9bb-4528-9fa1-8475da84f32f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Bankmonitor számításai szerint egy 20 millió forintos ingatlanhitelre a régiós átlagnál 5,7 millió forinttal fizetnek vissza többet a magyar ügyfelek. Mindezt úgy, hogy a bankok még olcsón is adják a kölcsönöket – miért járunk akkor mégis rosszabbul?","shortLead":"A Bankmonitor számításai szerint egy 20 millió forintos ingatlanhitelre a régiós átlagnál 5,7 millió forinttal fizetnek...","id":"20250528_Milliokkal-fizetunk-tobbet-a-lakashitelert-a-kornyezo-orszagokhoz-kepest-de-lehetne-meg-rosszabb-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ccf85d-e9bb-4528-9fa1-8475da84f32f.jpg","index":0,"item":"6f62cbc7-42fb-4fdb-9fbd-fd56a8bb92c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250528_Milliokkal-fizetunk-tobbet-a-lakashitelert-a-kornyezo-orszagokhoz-kepest-de-lehetne-meg-rosszabb-is","timestamp":"2025. május. 28. 09:17","title":"Milliókkal fizetünk többet a lakáshitelért a környező országokhoz képest, de lehetne még rosszabb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]