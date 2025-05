Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0de6a259-05b5-4b4d-bc31-00df5f13e41c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Különös, egyelőre megmagyarázhatatlan dologra bukkantak a tudósok a földönkívüli élet keresése közben: két elektromágneses impulzusra, amelyek egy távoli csillagképből erednek. ","shortLead":"Különös, egyelőre megmagyarázhatatlan dologra bukkantak a tudósok a földönkívüli élet keresése közben: két...","id":"20250527_elektromagneses-impulzusok-nagy-medve-csillag-hd-89389-megfigyeles-urkutatatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0de6a259-05b5-4b4d-bc31-00df5f13e41c.jpg","index":0,"item":"361c4340-5f33-4be9-b415-da487b2e6b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_elektromagneses-impulzusok-nagy-medve-csillag-hd-89389-megfigyeles-urkutatatas","timestamp":"2025. május. 27. 17:03","title":"Lehet, hogy ezek az idegen élet első jelei? Rejtélyes impulzusokat figyeltek meg egy távoli csillagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c50082a-d2e1-43de-b550-590fe54f3e94","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250528_Marabu-Feknyuz-Ukran-bekaemberek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c50082a-d2e1-43de-b550-590fe54f3e94.jpg","index":0,"item":"70ed57ce-46cb-4a8a-9e31-379ca6a1a0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Marabu-Feknyuz-Ukran-bekaemberek","timestamp":"2025. május. 28. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ukrán békaemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hét eleji erősebb forintárfolyam, most realizálódik. ","shortLead":"A hét eleji erősebb forintárfolyam, most realizálódik. ","id":"20250528_Kisebb-korrekcio-varhato-az-uzemanyagarakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"b37b4b03-5e10-48c5-a769-bf2c7fe74afd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Kisebb-korrekcio-varhato-az-uzemanyagarakban","timestamp":"2025. május. 28. 12:08","title":"Kisebb korrekció várható az üzemanyagárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc83483-b1e3-4fb0-a065-7d9f330981fc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Több tízezer gyerek közül választották ki a főszereplőket.","shortLead":"Több tízezer gyerek közül választották ki a főszereplőket.","id":"20250527_sorozat-harry-potter-hermione-granger-ron-weasley-szereplok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cc83483-b1e3-4fb0-a065-7d9f330981fc.jpg","index":0,"item":"5bbf0c12-3b53-46bc-9ea5-d8b285a2fa4b","keywords":null,"link":"/kultura/20250527_sorozat-harry-potter-hermione-granger-ron-weasley-szereplok","timestamp":"2025. május. 27. 19:27","title":"Megvan, ki játssza a sorozatban Harry Pottert, Hermione Grangert és Ron Weasley-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d49febf-8705-4927-a3e5-1e78922e8fe1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába szerették sokan, és kapott egy nívós elismerést is, úgy tűnik, túl bonyolult volt az Arc böngésző. Most egy hagyományosabb, de szintén MI-alapú böngészőn dolgoznak a fejlesztői.","shortLead":"Hiába szerették sokan, és kapott egy nívós elismerést is, úgy tűnik, túl bonyolult volt az Arc böngésző. Most...","id":"20250528_arc-bongeszo-megszunes-dia-uj-alkalmazas-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d49febf-8705-4927-a3e5-1e78922e8fe1.jpg","index":0,"item":"da1af96a-574c-4e2f-800e-060ed8ee62bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_arc-bongeszo-megszunes-dia-uj-alkalmazas-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 28. 14:03","title":"Ennyi volt: megszűnik egy díjnyertes böngésző, de jön helyette valami más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a8ca9-9161-4e6b-bf53-18c4d7da72ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A projekt kiemelten fontos az indiai légierő számára, amelynek gépparkja főként orosz és volt szovjet repülőgépekből áll.","shortLead":"A projekt kiemelten fontos az indiai légierő számára, amelynek gépparkja főként orosz és volt szovjet repülőgépekből...","id":"20250527_India-Pakisztan-vedelmi-miniszter-lopakodo-vadaszgep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c81a8ca9-9161-4e6b-bf53-18c4d7da72ec.jpg","index":0,"item":"68fc7988-3a40-4bf4-9ea1-fa47aad5673e","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_India-Pakisztan-vedelmi-miniszter-lopakodo-vadaszgep","timestamp":"2025. május. 27. 11:50","title":"Lopakodó vadászgépet fejleszt India, hogy felvegye a versenyt Pakisztánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3269f0-4a55-4b4d-9426-f3bced44e99d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tesztüzemben még ül majd valaki a volán mögött. ","shortLead":"Tesztüzemben még ül majd valaki a volán mögött. ","id":"20250528_Elindultak-az-elso-onvezeto-taxik-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3269f0-4a55-4b4d-9426-f3bced44e99d.jpg","index":0,"item":"72163f57-a905-4f8b-96e1-0b8481710ea1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Elindultak-az-elso-onvezeto-taxik-Nemetorszagban","timestamp":"2025. május. 28. 08:24","title":"Elindultak az első önvezető taxik Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2211d9ae-d23d-4654-a649-78a899594faf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A dolgozókat a SungEel évente szűri, de az előírt kontrollvizsgálatokat már nem végzik el, néhányan saját zsebből fizették a független vizsgálatot. A kormányhivatal szerint minden rendben van.","shortLead":"A dolgozókat a SungEel évente szűri, de az előírt kontrollvizsgálatokat már nem végzik el, néhányan saját zsebből...","id":"20250528_Tele-van-nikkellel-az-egyik-akkufeldolgozo-dolgozoinak-szervezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2211d9ae-d23d-4654-a649-78a899594faf.jpg","index":0,"item":"80a4b45a-e515-4a8a-9b87-7b9f190abb0f","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Tele-van-nikkellel-az-egyik-akkufeldolgozo-dolgozoinak-szervezete","timestamp":"2025. május. 28. 15:13","title":"Tele van nikkellel a legnagyobb magyar akkufeldolgozó munkásainak szervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]