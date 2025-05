Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt. Macron kamerák előtt kapott pofont a feleségétől A kínai gyártó vadonatúj 8 millió forintos elektromos modelljével, a Dolphin Surffel Balatonfüreden találkozhatott először testközelből a nagyközönség. A Concorso d'Eleganza Villa d'Estén debütált Speedtop egy luxussal alaposan nyakon öntött extravagáns újdonság. V8-as kupékombival rukkoltak elő a bajorok Véresre fordult az árháború az elektromos autók piacán: a BYD hongkongi tőzsdén forgó részvényeinek árfolyama 8,6 százalékkal esett hétfőn. Jól leárazta autóit a BYD, de őket is leárazták a tőzsdén A Magyar Nemzet azzal riogat, hogy tiszások akarják manipulálni a Voks 2025 nevű politikai akciót. A kormánymédia szerint szabotázs, ha valaki máshogy szavaz, mint amit Orbán Viktor mond csapattá fejlesszék fel, ehhez képest a csapat a hétvégén az NB I.-ből is kiesett. A fehérvári foci nem politikai ellentét miatt zuhant össze: amikor 2020 körül kiderült, hogy nem a BL a következő lépcsőfok, hanem az, hogy a Ferencvárost visszaelőzzék, a tulajdonosnak, a szponzoroknak és a stábnak is eltűnt a motivációja. Csúfos szétesés lett a NER sikerprojektjéből – hogyan bukott a Fehérvár egy rakás pénzzel a másodosztályig? Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der Standardnak adott interjúban Gustav Gressel, a bécsi Nemzetvédelmi Akadémia tanára. Osztrák katonai elemző: Trump, az AfD és Musk mind Putyin hasznos idiótái A külügyminisztérium nettó egymilliárd forintos keretösszegért rendelt zászlókat, rendezvényeszközöket és kapcsolódó szolgáltatásokat Balásy Gyula cégétől. Zászló, zászló, szív – szó szerint. Milliárdos megrendelést kapott a kormány házi kommunikátora