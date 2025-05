Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b105db30-3d9a-4e86-80a6-d1417fac158a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiúk után ereszkedő rendőr is az életét kockáztatta, mert a komposztálásra használt aknában alig volt oxigén.","shortLead":"A fiúk után ereszkedő rendőr is az életét kockáztatta, mert a komposztálásra használt aknában alig volt oxigén.","id":"20250529_regi-emesztogodorbol-mentettek-ki-egy-testverpart-kakasdon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b105db30-3d9a-4e86-80a6-d1417fac158a.jpg","index":0,"item":"e5d76ba9-2d59-426c-8246-83602613ad70","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_regi-emesztogodorbol-mentettek-ki-egy-testverpart-kakasdon","timestamp":"2025. május. 29. 17:26","title":"Régi emésztőgödörből mentettek ki egy testvérpárt Kakasdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3dfd4f6-2cd8-4251-be1b-3086e3bc512e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jó éve volt az informatikai vállalkozásnak, amelynél Varga Judit nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadó lett részmunkaidőben.","shortLead":"Jó éve volt az informatikai vállalkozásnak, amelynél Varga Judit nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadó lett...","id":"20250530_beszamolo-tigra-varga-judit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3dfd4f6-2cd8-4251-be1b-3086e3bc512e.jpg","index":0,"item":"7dd2b5ce-e941-46f6-9050-f0c21ed418db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_beszamolo-tigra-varga-judit","timestamp":"2025. május. 30. 13:27","title":"2,7 milliárd forint nyereséget szerzett a cég, amely Varga Juditot foglalkoztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d51d743-89c9-4232-9fd4-60ddaa3edd5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Hitből iskola, álomból valóság, ez Seszták útja a Thália Tanodáig” címmel közölt nemrég interjút Seszták Szidónia színész-tanárral a magazin. Abban azonban egy szó nem volt az intézményben tapasztalt súlyos visszaélésekről.","shortLead":"„Hitből iskola, álomból valóság, ez Seszták útja a Thália Tanodáig” címmel közölt nemrég interjút Seszták Szidónia...","id":"20250529_Bocsanatot-kert-a-Glamour-foszerkesztoje-a-Thalia-Tanodarol-szolo-PR-interju-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d51d743-89c9-4232-9fd4-60ddaa3edd5e.jpg","index":0,"item":"db4b40d3-c7f5-4da1-ba8a-6efb7915de4c","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Bocsanatot-kert-a-Glamour-foszerkesztoje-a-Thalia-Tanodarol-szolo-PR-interju-miatt","timestamp":"2025. május. 29. 13:29","title":"Bocsánatot kért a Glamour a Thália Tanodáról szóló interjú miatt, amelyből kimaradt az abúzusügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tiszán és a Fidesz–KDNP-n kívül a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk is elérné a parlamentbe bejutási küszöböt.","shortLead":"A Tiszán és a Fidesz–KDNP-n kívül a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk is elérné a parlamentbe bejutási küszöböt.","id":"20250530_IDEA-Intezet-Negyparti-parlament-lehet-2026-ban-a-Tisza-7-szazalekkal-vezet-a-Fidesz-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"09e8454f-fc50-4a71-9e90-a7b442ee6844","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_IDEA-Intezet-Negyparti-parlament-lehet-2026-ban-a-Tisza-7-szazalekkal-vezet-a-Fidesz-elott","timestamp":"2025. május. 30. 12:54","title":"IDEA Intézet: Négypárti parlament lehet 2026-ban, a Tisza 7 százalékkal vezet a Fidesz előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem a lótenyésztésből tudja Simicska Lajos kiegészíteni a nyugdíját.","shortLead":"Nem a lótenyésztésből tudja Simicska Lajos kiegészíteni a nyugdíját.","id":"20250530_Simicska-Lajos-harskuti-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1.jpg","index":0,"item":"675a9776-f035-436d-b0ec-c7487c0c11b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Simicska-Lajos-harskuti-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 12:57","title":"Sorozatban a tizenötödik évben lett veszteséges Simicska Lajos egyetlen megmaradt cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7645d03f-4578-487f-ab51-bc3dafe2e9ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikor lesz kóros az ételek iránti sóvárgás? Mi történik bennünk testileg és lelkileg, amikor az evésbe menekülünk? Miért bukik el annyi diéta vagy életmódváltás? És egyáltalán, hol van innen a kiút? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Mikor lesz kóros az ételek iránti sóvárgás? Mi történik bennünk testileg és lelkileg, amikor az evésbe menekülünk...","id":"20250529_Kosz-jol-Etelfuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7645d03f-4578-487f-ab51-bc3dafe2e9ad.jpg","index":0,"item":"94405be7-8bec-4b7c-9d4f-a9b4c94458ea","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Kosz-jol-Etelfuggoseg","timestamp":"2025. május. 29. 19:32","title":"Kösz, jól: Ételfüggő vagyok, ha alig várom, hogy este befaljak egy zacskó chipset?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a666b44f-1105-4a6d-888d-d00a4ffef9c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy ma is sláger lenne.","shortLead":"Lehet, hogy ma is sláger lenne.","id":"20250528_Visszahozta-a-Skoda-a-Favoritot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a666b44f-1105-4a6d-888d-d00a4ffef9c3.jpg","index":0,"item":"87b16f6c-da65-43d2-952c-06f49e99c2ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Visszahozta-a-Skoda-a-Favoritot","timestamp":"2025. május. 28. 16:48","title":"Beindította a nosztalgiajáratot a Skoda is, visszahozták a Favoritot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a6a0e7-1b58-433e-94ad-35f3cdd61cd9","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"Gyönyörű tájak, tiszta levegő, béke és magas fizetések. Nemcsak Európában, de az egész világon Svájcban a legjobb az emberek életminősége egy friss felmérés szerint. Az ország évi több ezer magyart vonz a jobb megélhetés és jobb élet reményében, külföldiként azonban gyakran szinte lehetetlen lakást és munkát szerezni. Ma már, azt mondják, nem is lehet gyorsan sok pénzt összeszedni. Beszéltünk olyan háromgyerekes anyával is, aki épp a vagyonát éli fel odakint, mert a magyar orvosok már lemondtak nagybeteg lányáról.","shortLead":"Gyönyörű tájak, tiszta levegő, béke és magas fizetések. Nemcsak Európában, de az egész világon Svájcban a legjobb...","id":"20250528_kivandorlas-svajcba-ulfoldon-elo-magyarok-svajc-megelhetes-lakhatas-munka-penz-ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a6a0e7-1b58-433e-94ad-35f3cdd61cd9.jpg","index":0,"item":"df56a97c-7df6-4a14-90f7-c085a6562047","keywords":null,"link":"/360/20250528_kivandorlas-svajcba-ulfoldon-elo-magyarok-svajc-megelhetes-lakhatas-munka-penz-ausztria","timestamp":"2025. május. 28. 19:30","title":"„Más mocskát takarítani szörnyű érzés volt” – jól hangzik, de bitang nehéz magyarként boldogulni a világ egyik legjobb országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]