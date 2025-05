Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33bf1596-4c68-4a3d-990d-39f279dc4297","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erősen korhatáros dalszöveggel jelent meg a csaknem harmincéves punkegyüttes, a Bankrupt új dala Zebra címmel, Harcosok Klubja-utalásokkal, Orbán Viktort Kim Dzsongun spanjának nevezve.","shortLead":"Erősen korhatáros dalszöveggel jelent meg a csaknem harmincéves punkegyüttes, a Bankrupt új dala Zebra címmel, Harcosok...","id":"20250526_bankrupt-zebra-ner-kritika-punkegyuttes-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33bf1596-4c68-4a3d-990d-39f279dc4297.jpg","index":0,"item":"b4f5fae3-5c5e-4ffc-896e-f6f89b7556c9","keywords":null,"link":"/elet/20250526_bankrupt-zebra-ner-kritika-punkegyuttes-orban-viktor","timestamp":"2025. május. 26. 14:03","title":"„A császár új ruhája csíkos lesz nemsokára” – Szókimondó dallal kritizálják a NER-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc31bcd-1613-4ec2-b8fa-5eb1591089da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban sem érdemes otthon hagyni az esernyőt.","shortLead":"A következő napokban sem érdemes otthon hagyni az esernyőt.","id":"20250526_zivatar-elsofoku-figyelmeztetes-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc31bcd-1613-4ec2-b8fa-5eb1591089da.jpg","index":0,"item":"5291c2cd-2499-4265-8aff-e2bc5be554e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_zivatar-elsofoku-figyelmeztetes-hungaromet","timestamp":"2025. május. 26. 12:01","title":"Tizennégy megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b989512-3368-408e-ae46-6a6ad73ffa2b","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"A háromoldalas fizetett összeállítás Magyarország mellett az OTP-t és a Magyar Telekomot ajánlja befektetésre. Az amerikai Time magazinban megjelent cikkek ára több tízmillió forintnak megfelelő dollár lehetett.","shortLead":"A háromoldalas fizetett összeállítás Magyarország mellett az OTP-t és a Magyar Telekomot ajánlja befektetésre...","id":"20250527_time-magazin-otp-magyar-telekom-befektetes-fizetett-cikkek-branded-content-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b989512-3368-408e-ae46-6a6ad73ffa2b.jpg","index":0,"item":"634ba550-c275-4317-9474-3d99b2068777","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_time-magazin-otp-magyar-telekom-befektetes-fizetett-cikkek-branded-content-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:37","title":"„Gazdasági reneszánsz” van Magyarországon a Time magazin cikke szerint, amely több tízmillió forintba kerülhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt üzenik, hogy NÉLKÜLED.","shortLead":"Azt üzenik, hogy NÉLKÜLED.","id":"20250527_COF-Civil-Osszefogas-Forum-reakcio-Caramel-Majka-Ismeros-Arcok-Nelkuled","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac.jpg","index":0,"item":"442d5b09-a5b2-44e4-9358-223398eb520f","keywords":null,"link":"/elet/20250527_COF-Civil-Osszefogas-Forum-reakcio-Caramel-Majka-Ismeros-Arcok-Nelkuled","timestamp":"2025. május. 27. 09:03","title":"A NER egyik kedvenc slágerével reagált Caramel f*szfejezős beszéde után a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad8ca9-4199-499c-816f-8d49adfa3148","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még kissé sutának tűnik.","shortLead":"A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még...","id":"20250526_unitree-robotics-g1-box-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fad8ca9-4199-499c-816f-8d49adfa3148.jpg","index":0,"item":"65feba66-82be-46fa-a0d5-1ccba87996a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_unitree-robotics-g1-box-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. május. 26. 16:03","title":"Már bokszolni is tud a kínai humanoid robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ef76d0-4ba2-44e5-ab93-87aa2fc5243e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov leszögezte azt is, hogy Oroszország nagyon hálás az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Dmitrij Peszkov leszögezte azt is, hogy Oroszország nagyon hálás az Egyesült Államoknak.","id":"20250526_orosz-ukran-haboru-dimitrij-peszkov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28ef76d0-4ba2-44e5-ab93-87aa2fc5243e.jpg","index":0,"item":"878e6991-305e-4f66-8696-fd46bba38f16","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_orosz-ukran-haboru-dimitrij-peszkov","timestamp":"2025. május. 26. 13:40","title":"A Kreml szóvivője a felfokozott érzelmeknek tulajdonítja Donald Trump Putyin-kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685845c2-33be-4287-9ab6-1e3520aae60d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nagyot kaszáltak a Fideszhez köthető szervezetek a kormány civileknek kiírt pályázatán. Ismét.","shortLead":"Nagyot kaszáltak a Fideszhez köthető szervezetek a kormány civileknek kiírt pályázatán. Ismét.","id":"20250527_varosi-civil-alap-palyazatok-ner-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/685845c2-33be-4287-9ab6-1e3520aae60d.jpg","index":0,"item":"d70ac198-a441-4a91-b993-b5e04eda4a70","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_varosi-civil-alap-palyazatok-ner-fidesz","timestamp":"2025. május. 27. 09:21","title":"Állami „civil” pénzeső: Győztes az államtitkár, a polgármester, a képviselő és a Harcos Klubja tagja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A NER egyik első nagy fociprojektje az volt, hogy a Videotont nemzetközi szinten elismert csapattá fejlesszék fel, ehhez képest a csapat a hétvégén az NB I.-ből is kiesett. A fehérvári foci nem politikai ellentét miatt zuhant össze: amikor 2020 körül kiderült, hogy nem a BL a következő lépcsőfok, hanem az, hogy a Ferencvárost visszaelőzzék, a tulajdonosnak, a szponzoroknak és a stábnak is eltűnt a motivációja.","shortLead":"A NER egyik első nagy fociprojektje az volt, hogy a Videotont nemzetközi szinten elismert csapattá fejlesszék fel...","id":"20250527_Fehervar-videoton-kieses-foci-ner-sport-labdarugas-garancsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"cfb3b14f-5c7e-483b-ae31-1296ca0cb4af","keywords":null,"link":"/360/20250527_Fehervar-videoton-kieses-foci-ner-sport-labdarugas-garancsi","timestamp":"2025. május. 27. 15:01","title":"Csúfos szétesés lett a NER sikerprojektjéből – hogyan bukott a Fehérvár egy rakás pénzzel a másodosztályig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]