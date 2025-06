Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05823b79-f021-4a2a-8735-b98ff5bd24cc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évtizedes rekordra ugrott a magyar állampolgárságot megkapó oroszok száma, eközben az ukrán útlevelük mellé egyre kevesebben szerettek volna magyart is. A magyar kivándorlók közül eközben a legtöbben Németországban találtak új otthont.","shortLead":"Évtizedes rekordra ugrott a magyar állampolgárságot megkapó oroszok száma, eközben az ukrán útlevelük mellé egyre...","id":"20250523_orosz-ukran-magyar-allampolgar-kivandorlas-bevandorlas-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05823b79-f021-4a2a-8735-b98ff5bd24cc.jpg","index":0,"item":"7584eb63-5582-4872-ab9c-e6fba55e470a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_orosz-ukran-magyar-allampolgar-kivandorlas-bevandorlas-migracio","timestamp":"2025. június. 01. 11:00","title":"Kétszer annyi orosz kapja meg a magyar állampolgárságot, mint a háború előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa70591-b7c5-413b-a087-9d5dc5a9542d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintot vettek ki osztalékként a Publimontból.","shortLead":"Egymilliárd forintot vettek ki osztalékként a Publimontból.","id":"20250530_beszamolo-publimont-nyereseg-meszaros-simicska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aa70591-b7c5-413b-a087-9d5dc5a9542d.jpg","index":0,"item":"7f380600-37cd-41a6-9a08-d7c917883f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_beszamolo-publimont-nyereseg-meszaros-simicska","timestamp":"2025. május. 30. 16:35","title":"Hárommilliárd forintos nyereséget ért el a plakátcég, amely már Simicska és Mészáros tulajdonában is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfb7d67-3bc0-41ef-a15a-ca02873406fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Karácsony mindig ügyesen kimozogja ezeket a helyzeteket, de most sarokba szorítják” – értékelte Tarlós István volt főpolgármester az utódja és a főváros pénzügyi helyzetét. Úgy vélte, a szolidaritási adó attól még nem alkotmányellenes, hogy emelik. De azt is elismerte, hogy nem Karácsony „a fő hibás”.","shortLead":"„Karácsony mindig ügyesen kimozogja ezeket a helyzeteket, de most sarokba szorítják” – értékelte Tarlós István volt...","id":"20250531_Tarlos-Istvan-Nem-ertem-Karacsony-miert-a-kormanyt-hibaztatja-Mindig-mas-a-felelos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bfb7d67-3bc0-41ef-a15a-ca02873406fd.jpg","index":0,"item":"30b097e6-5ebf-44fd-aec6-74d127e6a1e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_Tarlos-Istvan-Nem-ertem-Karacsony-miert-a-kormanyt-hibaztatja-Mindig-mas-a-felelos","timestamp":"2025. május. 31. 11:53","title":"Tarlós István: Nem értem, Karácsony miért a kormányt hibáztatja? Mindig más a felelős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b0eac3-7830-4dfd-a297-5a3d57ec31dc","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Donald Trump amerikai elnök nekimegy az ESG-nek, mondván: az visszafogja a gazdasági növekedést. Az érintett szereplők aggódnak, de úgy vélik, korai temetni a keretrendszert.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök nekimegy az ESG-nek, mondván: az visszafogja a gazdasági növekedést. Az érintett szereplők...","id":"20250530_hvg-trump-esg-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2b0eac3-7830-4dfd-a297-5a3d57ec31dc.jpg","index":0,"item":"592dd261-534c-4aa2-9912-8eb2df01df20","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-trump-esg-klimavaltozas","timestamp":"2025. május. 30. 17:45","title":"Trump a porcelánboltban: a szemétdombon végzik a törvények, amelyek említik a klímaváltozást vagy az üvegházhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea0b175-9013-4d1b-b276-22d4e7a2ceab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fontosabb a testtömegnél az, hogy miként oszlik el a zsír a testen, amikor a szív- és érrendszeri betegségek kockázatáról van szó – tárták a nyilvánosság elé legfrissebb eredményeiket svéd kutatók az Európai Kardiológiai Társaság belgrádi konferenciáján.","shortLead":"Fontosabb a testtömegnél az, hogy miként oszlik el a zsír a testen, amikor a szív- és érrendszeri betegségek...","id":"20250531_hvg-bmi-testtomeg-derekmeret-sziv-errendszeri-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea0b175-9013-4d1b-b276-22d4e7a2ceab.jpg","index":0,"item":"6d187c4d-a25c-4f22-8fd5-8c2240bec7e5","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-bmi-testtomeg-derekmeret-sziv-errendszeri-betegseg","timestamp":"2025. május. 31. 15:45","title":"Felejtse el a BMI-t, van egy sokkal beszédesebb mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az akkugyártás küszködik, a dél-koreai SK-cégek is hatalmas veszteséget hoztak össze 2024-ben.","shortLead":"Az akkugyártás küszködik, a dél-koreai SK-cégek is hatalmas veszteséget hoztak össze 2024-ben.","id":"20250531_Kozel-20-milliard-forintos-bukta-a-komaromi-es-ivancsai-akkugyartasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"1198797c-686b-4235-bded-d3d10c01b237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Kozel-20-milliard-forintos-bukta-a-komaromi-es-ivancsai-akkugyartasban","timestamp":"2025. május. 31. 09:56","title":"Közel 20 milliárd forintos bukta a komáromi és iváncsai akkugyártásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b66bd8-334d-4a2b-9d02-f16807c15f09","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A távközlési csoport 4,2 milliárd forint konszolidált adózott eredményről számolt be.","shortLead":"A távközlési csoport 4,2 milliárd forint konszolidált adózott eredményről számolt be.","id":"20250530_4ig-2025-elso-negyedev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b66bd8-334d-4a2b-9d02-f16807c15f09.jpg","index":0,"item":"2edcf81c-8dff-4604-a2e6-a6048cf6d20d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_4ig-2025-elso-negyedev","timestamp":"2025. május. 30. 20:48","title":"Kiadta első negyedéves jelentését a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e01b6c8-a6e7-404f-9d2a-93bea5d6fe26","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a bukólámpás hátsókerék-hajtású Lamborghini Diablo SV egyenesen a 90-es évekbe repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a bukólámpás hátsókerék-hajtású Lamborghini Diablo SV egyenesen a 90-es évekbe repít vissza bennünket.","id":"20250601_28-eves-de-alig-hasznalt-brutalis-lamborghini-diablo-sv-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e01b6c8-a6e7-404f-9d2a-93bea5d6fe26.jpg","index":0,"item":"cf858b48-9930-400a-84a9-b4880d84b1e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250601_28-eves-de-alig-hasznalt-brutalis-lamborghini-diablo-sv-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. június. 01. 07:21","title":"28 éves, de alig használt brutális Lambo vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]