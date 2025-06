Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ad6ccfaf-b517-4a5b-9e95-84ca503abfd1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Az osztrák Alpok nyári élmények egész sorával várja az idelátogatókat. Szédítő magaslatok, kristálytiszta vizű tavak és számos lehetőség az aktív kikapcsolódásra – mutatjuk, mi az, amit nem érdemes kihagyni.","shortLead":"Az osztrák Alpok nyári élmények egész sorával várja az idelátogatókat. Szédítő magaslatok, kristálytiszta vizű tavak és...","id":"20250424_feelaustria_adrenalin_alpok_ausztria_nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6ccfaf-b517-4a5b-9e95-84ca503abfd1.jpg","index":0,"item":"73b719f1-70d1-474d-9823-6c0470701c2d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250424_feelaustria_adrenalin_alpok_ausztria_nyaralas","timestamp":"2025. június. 14. 11:30","title":"Ilyen egy kirándulás, amely az egész családnak szórakoztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti magát. A hidegen sajtolt olajairól, natúr élelmiszereiről és kozmetikai termékeiről ismert vállalat a Generali EnterPrize díját is elhozta 2021-ben, és azóta a verseny zsűrijének is tagja. A pályázat célja, hogy támogassa a kis- és középvállalkozásokat a különböző fenntarthatósági kezdeményezésekben. Az idei kiírásra június 13-ig lehet jelentkezni – ennek apropóján a Grapoila tulajdonos-ügyvezetője, Pinczés Marianna saját tapasztalatait és tanácsait is megosztotta velünk.","shortLead":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti...","id":"20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a.jpg","index":0,"item":"41a9f5c0-27e5-416c-9857-61253a183ccf","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","timestamp":"2025. június. 14. 19:30","title":"A bortermelés melléktermékének felhasználásból csinált sikeres vállalkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5c61a8-953e-47f3-8e4f-09e3e9f3808f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Izrael által indított pénteki támadásban több katonai vezető életét vesztette, szombaton újabb neveket közöltek.","shortLead":"Az Izrael által indított pénteki támadásban több katonai vezető életét vesztette, szombaton újabb neveket közöltek.","id":"20250614_Teheran-Izrael-irani-tabornok-halal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5c61a8-953e-47f3-8e4f-09e3e9f3808f.jpg","index":0,"item":"7154873e-dbc6-480d-a09d-028ecf975555","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_Teheran-Izrael-irani-tabornok-halal-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 12:46","title":"Teherán további két tábornok halálát jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","shortLead":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","id":"20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15.jpg","index":0,"item":"bbee95c7-49fb-4998-9211-c00160d0f3c6","keywords":null,"link":"/elet/20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","timestamp":"2025. június. 14. 15:11","title":"Lajos hercegék ismét ellopták a show-t a Buckingham-palota erkélyén – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy riporteri kérdésre csúszott ki a száján, hogy kislányt várnak.","shortLead":"Egy riporteri kérdésre csúszott ki a száján, hogy kislányt várnak.","id":"20250614_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-szuletendo-gyerek-neme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"272f517d-9a2d-420f-b70e-a68015f35767","keywords":null,"link":"/elet/20250614_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-szuletendo-gyerek-neme","timestamp":"2025. június. 14. 11:15","title":"Szoboszlai elárulta a születendő gyerekének a nemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cfbb87-4b58-4011-9870-fcc31b501955","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A néhai marsi élet fenntartásában is szerepe lehetett annak a vulkánnak, amit most fedeztek fel – de a pontosabb megállapításokhoz haza kéne hozni a Földre néhány mintát. Ez pedig pont most került veszélybe a NASA büdzséjének várható megvágása miatt.","shortLead":"A néhai marsi élet fenntartásában is szerepe lehetett annak a vulkánnak, amit most fedeztek fel – de a pontosabb...","id":"20250613_mars-jazero-krater-mons-rejtett-vulkan-felfedezes-elemzes-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24cfbb87-4b58-4011-9870-fcc31b501955.jpg","index":0,"item":"b5172329-6af5-46fd-8485-abc323ad56f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_mars-jazero-krater-mons-rejtett-vulkan-felfedezes-elemzes-urkutatas","timestamp":"2025. június. 13. 20:03","title":"Rejtett vulkánt találhattak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8d75d-6cf9-4165-870e-8789882fdc71","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a torlódás Budapest felé Székesfehérvárnál. ","shortLead":"Több kilométeres a torlódás Budapest felé Székesfehérvárnál. ","id":"20250615_Kigyulladt-egy-kisteherauto-az-M7-esen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a8d75d-6cf9-4165-870e-8789882fdc71.jpg","index":0,"item":"29e74ed6-b633-40b5-b599-dab0baea3fe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250615_Kigyulladt-egy-kisteherauto-az-M7-esen","timestamp":"2025. június. 15. 15:28","title":"Kigyulladt egy kisteherautó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2aec57-1a37-4ea0-895b-ce57659eefaa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A neves biztonságpolitikai elemző úgy látja: az izraeli offenzíva megerősíti, hogy az amerikai elnök hasztalan próbálkozik a béketeremtéssel, bármely válsággócról legyen is szó. Rendre ügyetlenül nyúl a kérdéshez, és a végén mindig felsül. A Külkapcsolati Tanács vezető munkatársa, a Washington Post szokásos szemleírójaként emlékeztet arra, hogy a politikus azt ígérte: egy nap alatt véget vet az orosz–ukrán háborúnak. Ehhez képest Moszkva új hadműveletet készít elő és minden eddiginél nagyobb légitámadásokat hajt végre ukrán városok ellen.","shortLead":"A neves biztonságpolitikai elemző úgy látja: az izraeli offenzíva megerősíti, hogy az amerikai elnök hasztalan...","id":"20250615_max-boot-velemeny-izrael-iran-osszecsapas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b2aec57-1a37-4ea0-895b-ce57659eefaa.jpg","index":0,"item":"aa839d61-f839-4f67-be45-b729dc2c0f87","keywords":null,"link":"/360/20250615_max-boot-velemeny-izrael-iran-osszecsapas-donald-trump","timestamp":"2025. június. 15. 11:22","title":"Max Boot: Trump pancser békeközvetítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]