Problémát lát az utcán vagy a kórházakban? A Tisza Párt új térképén bejelentheti

Mi a legnagyobb probléma a lakóhelyeden? Mondd el nekünk, mi az, ami nehézséget okoz vagy segítségért kiált, legyen szó egészségügyről, közlekedésről, gyermekvédelemről vagy más fontos ügyekről

– olvasható a Tisza Párt honlapjának új aloldalán, ahol egy problématérképen jelezhető, ha valamilyen rendellenességgel találkozik valaki a mindennapokban.

A honlapon több kategória is fel van tüntetve, mint a lakhatás, egészségügy, közlekedés és gyermekvédelem, illetve lehet szűrni megyék és városok szerint is. Jelenleg, szombaton lehet látni bejelentést például arról, hogy a kiskunfélegyházi kórházban több osztályt megszüntettek vagy korlátoztak, valamint arról is, hogy kátyúsak az utak Budapest belvárosában.

Magyar Péter pártjának célja a térképpel, hogy országos képet kapjanak arról, hol és milyen ügyek várnak megoldásra. Az új funkciót nem sokkal a nagykanizsai kongresszus után jelentették be.

Létezik már egy hasonló oldal, bár kevésbé sokszínű kategóriákkal. A Járókelő.hu a leírásuk szerint segít a városlakóknak abban, hogy bejelenthessék a kátyúkat, leszakadt szemeteseket, lekopott zebrákat, összetört megállókat, az elhagyott autókat és sok más problémát, amelyet közterületen tapasztalnak.