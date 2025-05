Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"74903045-c931-44da-b318-e547bce9dd5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kommentek hatnak az emberre. Olyannyira, hogy a színész nemrégiben egy erdélyi túráját is lemondta az online gyalázkodás miatt. Lengyel Tamással Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"A kommentek hatnak az emberre. Olyannyira, hogy a színész nemrégiben egy erdélyi túráját is lemondta az online...","id":"20250530_Fulke-podcast-Lengyel-Tamas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74903045-c931-44da-b318-e547bce9dd5b.jpg","index":0,"item":"3c004c7d-adec-4ad8-808a-648a1f8e863d","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Fulke-podcast-Lengyel-Tamas-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 18:10","title":"Lengyel Tamás a Fülkében: Összetartozunk, ez az országunk, együtt csináljuk ezt az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6737227-a1f5-4da8-abec-a16c444e3081","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A BDPST Capital Zrt. akkor is jó évet zár, ha nem zár annyira jó évet.","shortLead":"A BDPST Capital Zrt. akkor is jó évet zár, ha nem zár annyira jó évet.","id":"20250529_Tiborcz-Istvan-BDPST-Capital-Zrt-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6737227-a1f5-4da8-abec-a16c444e3081.jpg","index":0,"item":"e1dbe0df-8e14-4d78-9fa5-d326c8f7fdb2","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Tiborcz-Istvan-BDPST-Capital-Zrt-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 29. 12:28","title":"Óriási csökkenés után is közel 4 milliárdos lett Tiborcz tanácsadó cégének nyeresége, adót fizetnie pedig nem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1d1894-fbac-4ba6-a08f-776fd37d33fb","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Bár már nem gyártanak szórakoztató, figyelemfelkeltő reklámokat, amelyek cigarettavásárlásra buzdítanak, a közösségi médiában mégis pozitív színben tüntetik fel a színes, ízes elektromos cigiket, ez pedig egy új generációnak nyithat ajtót a dohányzáshoz. A helyzet azonban nem kilátástalan, világszinten fokozatosan csökken a nikotinfüggők száma.","shortLead":"Bár már nem gyártanak szórakoztató, figyelemfelkeltő reklámokat, amelyek cigarettavásárlásra buzdítanak, a közösségi...","id":"20250523_cigaretta-dohanyzas-fust-cigi-nepszeru-influenszer-leszokas-fustmentes-dohanyzasmentes-vilagnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1d1894-fbac-4ba6-a08f-776fd37d33fb.jpg","index":0,"item":"199419da-0314-42b1-a3b6-bfbbbb609d3e","keywords":null,"link":"/elet/20250523_cigaretta-dohanyzas-fust-cigi-nepszeru-influenszer-leszokas-fustmentes-dohanyzasmentes-vilagnap","timestamp":"2025. május. 31. 06:00","title":"Nagy erőkkel küzd a világ a dohányzás ellen, az e-cigiket népszerűsítő influenszerek viszont keresztbe tehetnek a füstmentes világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7645d03f-4578-487f-ab51-bc3dafe2e9ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikor lesz kóros az ételek iránti sóvárgás? Mi történik bennünk testileg és lelkileg, amikor az evésbe menekülünk? Miért bukik el annyi diéta vagy életmódváltás? És egyáltalán, hol van innen a kiút? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Mikor lesz kóros az ételek iránti sóvárgás? Mi történik bennünk testileg és lelkileg, amikor az evésbe menekülünk...","id":"20250529_Kosz-jol-Etelfuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7645d03f-4578-487f-ab51-bc3dafe2e9ad.jpg","index":0,"item":"94405be7-8bec-4b7c-9d4f-a9b4c94458ea","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Kosz-jol-Etelfuggoseg","timestamp":"2025. május. 29. 19:32","title":"Kösz, jól: Ételfüggő vagyok, ha alig várom, hogy este befaljak egy zacskó chipset?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A kormány azt ígéri, napokon belül bemutatja a nyugdíjasok vásárlási utalványainak részleteit. Lesz mit kidolgozni, egy ilyen rendszert bevezetni nem annyira egyszerű, mint amilyen megígérni, hogy lesz pénz.","shortLead":"A kormány azt ígéri, napokon belül bemutatja a nyugdíjasok vásárlási utalványainak részleteit. Lesz mit kidolgozni...","id":"20250529_nyugdijas-utalvany-elelmiszer-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"e709f765-91d6-47a0-8a2c-13a5e59e58c4","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_nyugdijas-utalvany-elelmiszer-vasarlas","timestamp":"2025. május. 29. 12:34","title":"Ki gyártja a nyugdíjasok 30 ezres utalványait? Elfogadják-e a piacon? Mennyibe kerül ez az országnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A június 1-jére tervezett demonstráció célja az lett volna, hogy felhívja a figyelmet a transz- és homofóbia elleni fellépés fontosságára és kiálljon az LMBTQI-emberek jogegyenlősége mellett.","shortLead":"A június 1-jére tervezett demonstráció célja az lett volna, hogy felhívja a figyelmet a transz- és homofóbia elleni...","id":"20250530_mini-pride-betiltas-rendorseg-jogvedo-szervezetek-kuria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4.jpg","index":0,"item":"33b1c97c-da01-49e7-9c4c-6ad4e9c312e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_mini-pride-betiltas-rendorseg-jogvedo-szervezetek-kuria","timestamp":"2025. május. 30. 07:52","title":"A Kúrián támadják meg a jogvédők a mini-Pride betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Átalakítja szabályzatát a Samsung. A változás Magyarországon leginkább azokat érinti, akik a gyártó okostelefonjait használják.","shortLead":"Átalakítja szabályzatát a Samsung. A változás Magyarországon leginkább azokat érinti, akik a gyártó okostelefonjait...","id":"20250530_samsung-account-inaktiv-fiok-torlese-24-honap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d.jpg","index":0,"item":"198cbdd6-a6b0-40f8-b9f9-b694e9c6d041","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_samsung-account-inaktiv-fiok-torlese-24-honap-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 08:03","title":"Samsung mobilja van? Aki nem teszi meg ezt, annak letörlik az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"330 milliárd forint veszteséget okozott a kormány a Magyar Nemzeti Banknak, mert az év végén az államadósság-mutatót szépítendő állampapírokat vásárolt vissza tőle. A jegybank vesztesége ezzel együtt összesen közel 800 milliárd forint lett, saját tőkéje mínusz 1,7 ezer milliárd forint, és van még 2 ezer milliárd forint mínusz az eredménytartalékban.","shortLead":"330 milliárd forint veszteséget okozott a kormány a Magyar Nemzeti Banknak, mert az év végén az államadósság-mutatót...","id":"20250530_A-kormany-allamadossag-trukkje-tovabb-novelte-az-MNB-brutalis-veszteseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"4afadf7a-4c7b-41b5-9032-0441a4961f00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_A-kormany-allamadossag-trukkje-tovabb-novelte-az-MNB-brutalis-veszteseget","timestamp":"2025. május. 30. 17:22","title":"A kormány államadósság-trükkje tovább növelte az MNB brutális veszteségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]