Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igor Matovičot a sírás kerülgette a rádióinterjúban, mivel szerinte a gazdasági minisztere szándékosan lassítja a gyorstesztek beszerzését.","shortLead":"Igor Matovičot a sírás kerülgette a rádióinterjúban, mivel szerinte a gazdasági minisztere szándékosan lassítja...","id":"20201217_Szlovakia_marovic_sulik_idiota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa6bbfd-6248-400d-a20c-7837d0e4e2d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_Szlovakia_marovic_sulik_idiota","timestamp":"2020. december. 17. 19:05","title":"Szlovákia miniszterelnöke: Sajnálom, hogy egy idióta a gazdasági miniszterünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6b844f-2920-4adb-8bd3-50d311952f42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magas fordulatszámú szívómotorral szerelt sportkocsi vezetéséhez bukósisak szükséges.","shortLead":"A magas fordulatszámú szívómotorral szerelt sportkocsi vezetéséhez bukósisak szükséges.","id":"20201217_szelvedo_nelkul_es_770_loerovel_erkezett_meg_a_legujabb_lamborghini_sc20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6b844f-2920-4adb-8bd3-50d311952f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2779460-987b-4e22-9a20-78a876d6475d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_szelvedo_nelkul_es_770_loerovel_erkezett_meg_a_legujabb_lamborghini_sc20","timestamp":"2020. december. 17. 11:21","title":"Szélvédő nélkül és 770 lóerővel érkezett meg a legújabb Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég orvos a járvány miatt. A komolyabb műtéteket és a szülések levezetését a megyei kórházban végzik. ","shortLead":"Nincs elég orvos a járvány miatt. A komolyabb műtéteket és a szülések levezetését a megyei kórházban végzik. ","id":"20201216_szakorvoshiany_mosonmagyarovari_korhaz_nnk_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd260ea-3a00-45c4-be71-13e232992fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_szakorvoshiany_mosonmagyarovari_korhaz_nnk_felfuggesztes","timestamp":"2020. december. 16. 19:35","title":"Orvoshiány miatt függesztették fel fekvőbeteg szakellátások sorát a mosonmagyaróvári kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést is tettek az öt éves kisfiú szülei a fővárosi óvodában történtek miatt.","shortLead":"Feljelentést is tettek az öt éves kisfiú szülei a fővárosi óvodában történtek miatt.","id":"20201216_szappannal_moshattak_ki_egy_gyerek_szajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d636fac0-691a-4116-9e22-bd86d9a934a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_szappannal_moshattak_ki_egy_gyerek_szajat","timestamp":"2020. december. 16. 17:53","title":"Szappannal moshatták ki egy gyerek száját egy óvodában, azóta is pszichológushoz jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében választhatna olyan orvost, akinél állami kórházban szülni fog. ","shortLead":"Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében...","id":"20201217_magyar_orvosi_kamara_szulesz_orvosvalasztas_halapenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfd4ea9-1057-401d-8bbc-4fc1ad26da4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_magyar_orvosi_kamara_szulesz_orvosvalasztas_halapenz","timestamp":"2020. december. 17. 14:27","title":"7 milliárdnyi hálapénzt fizetnek a szüléseknél, a kamara szerződéshez kötné az orvosválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy ideig még külön brand alatt működik a Budapest Bank, az MKB és a Takarék Csoport központi cége, az MTB, de mostantól már egy cég alá tartoznak.","shortLead":"Egy ideig még külön brand alatt működik a Budapest Bank, az MKB és a Takarék Csoport központi cége, az MTB, de...","id":"20201215_bankholding_bank_indulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301090be-5525-4150-8a7b-917f2060ba5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_bankholding_bank_indulas","timestamp":"2020. december. 15. 21:17","title":"Hivatalosan is működni kezdett a kormányközeli gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f0b806-b9cb-407e-88fa-e52473db2589","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokáig Pete Buttigieg is versenyben volt a demokrata elnökjelöltségért, de aztán kiszállt.","shortLead":"Sokáig Pete Buttigieg is versenyben volt a demokrata elnökjelöltségért, de aztán kiszállt.","id":"20201217_joe_bide_pete_buttigieg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f0b806-b9cb-407e-88fa-e52473db2589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a702ed-a110-40c9-ae30-7c976822eb70","keywords":null,"link":"/elet/20201217_joe_bide_pete_buttigieg","timestamp":"2020. december. 17. 16:44","title":"Biden nyíltan meleg riválisát jelölte közlekedési miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Koronavírusteszt, önkéntes karantén vagy gyakori kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés – sokan sokféleképpen próbálják megoldani a következő napokban, hogy a járvány ellenére mégis együtt tölthessék az ünnepeket szeretteikkel. Nekik van egy rossz hírünk: az egyetlen 100 százalékig biztos védekezés a fertőzés ellen, ha idén otthon maradunk. Ha ezt mégsem tudjuk, vagy akarjuk megtenni, végigvettük, milyen lehetőségeink vannak, hogy legalább csökkentsük a kockázatot. ","shortLead":"Koronavírusteszt, önkéntes karantén vagy gyakori kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés – sokan sokféleképpen...","id":"20201216_karacsony_PCR_teszt_karanten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79896275-e791-4e45-95c6-45ef23754758","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_karacsony_PCR_teszt_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 11:12","title":"Megmentheti-e a családi karácsonyt egy PCR-teszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]