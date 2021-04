Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bíboros húsvét alkalmából beszélt arról, hogy az egy éve tartó járvány miatt, sokan el vannak keseredve, de azt tapasztalja, hogy a segítségnyújtás, a családi, rokoni, egyházközségi kapcsolatrendszerek az elzártság ellenére erősödtek.","shortLead":"A bíboros húsvét alkalmából beszélt arról, hogy az egy éve tartó járvány miatt, sokan el vannak keseredve, de azt...","id":"20210403_Erdo_Peter_nagyszombat_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be703c37-c877-4af3-af59-a84646ba743e","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Erdo_Peter_nagyszombat_jarvany","timestamp":"2021. április. 03. 10:18","title":"Erdő Péter: Nem félünk attól, hogy a hívek a korlátozások miatt elszoknak a templomba járástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b606af5-6062-4c24-8d37-da27348fc9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 89 éves férfi szombat este óta nem adott magáról életjelet.","shortLead":"A 89 éves férfi szombat este óta nem adott magáról életjelet.","id":"20210404_Eltunt_Pesti_Jozsef_Imre_a_rendorseg_keresi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b606af5-6062-4c24-8d37-da27348fc9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f49331-2798-4f5b-9dc1-17b90b71b97b","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Eltunt_Pesti_Jozsef_Imre_a_rendorseg_keresi","timestamp":"2021. április. 04. 15:20","title":"Kijött a kórházból, majd eltűnt Pesti József Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Talán senki sem vonna párhuzamot a gyorséttermek és az egészséges táplálkozás között, mégis meglepőnek mondható egy új ausztrál kutatás eredménye. ","shortLead":"Talán senki sem vonna párhuzamot a gyorséttermek és az egészséges táplálkozás között, mégis meglepőnek mondható egy új...","id":"202113_gyorsettermek_es_szivinfarktus_elvitelre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3da7d24-d314-4576-9034-9c31d87122dc","keywords":null,"link":"/360/202113_gyorsettermek_es_szivinfarktus_elvitelre","timestamp":"2021. április. 04. 16:15","title":"Megtalálták az összefüggést: ha nyílik egy új gyorsétterem, néggyel több infarktus lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön indul Nepálba Varga Csaba erdélyi magyar hegymászó, hogy \"tisztán\", vagyis pótlólagos oxigén nélkül másszon fel a Mount Everestre.","shortLead":"Csütörtökön indul Nepálba Varga Csaba erdélyi magyar hegymászó, hogy \"tisztán\", vagyis pótlólagos oxigén nélkül másszon...","id":"20210404_Mount_Everest_Varga_Csaba_hegymaszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a02e82-e457-4f51-a1e0-d45c781eea20","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Mount_Everest_Varga_Csaba_hegymaszo","timestamp":"2021. április. 04. 10:03","title":"\"A magyar zászlót szeretném kifeszíteni a csúcson\" - oxigénpalack nélkül indul Varga Csaba a Mount Everestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bhad Bhabie 6 óra alatt lett milliomos.","shortLead":"Bhad Bhabie 6 óra alatt lett milliomos.","id":"20210404_Bhad_Bhabie_rapper_OnlyFans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca5a2d7-45aa-476d-96e8-495ec388cfb7","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Bhad_Bhabie_rapper_OnlyFans","timestamp":"2021. április. 04. 12:25","title":"Órák alatt keresett egymillió dollárt egy 18 éves rapper az OnlyFans-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12a91a2-6c24-436a-85cf-c5086b7f2d19","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány vörös, sárga és zöld kategóriákat készül megállapítani, annak megfelelően, hogy az egyes országokban milyenek a koronavírus-fertőzöttségi és az oltási mutatók.","shortLead":"A brit kormány vörös, sárga és zöld kategóriákat készül megállapítani, annak megfelelően, hogy az egyes országokban...","id":"20210404_Anglia_koronavirus_utazas_szinkodok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f12a91a2-6c24-436a-85cf-c5086b7f2d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c2fe8f-8fee-4d3c-8a41-3153869331f6","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Anglia_koronavirus_utazas_szinkodok","timestamp":"2021. április. 04. 08:20","title":"Jönnek a színkódok: új utazási szabályokat vezetnek be Angliában a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b61da5-9200-46b5-a8a1-1a99e9947f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti férfit fogtak el a rendőrök.\r

","shortLead":"Egy budapesti férfit fogtak el a rendőrök.\r

","id":"20210403_ollo_szurkalas_tamadas_gyor_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4b61da5-9200-46b5-a8a1-1a99e9947f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5a08d6-cac5-49eb-bce6-ccddfe37c408","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_ollo_szurkalas_tamadas_gyor_rendorseg","timestamp":"2021. április. 03. 12:40","title":"Ollóval szurkáltak meg egy férfit Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük mosdóba menni.","shortLead":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük...","id":"20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5196c-2ee8-4ffa-afec-473e14d271e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","timestamp":"2021. április. 04. 10:20","title":"Annyira leterheltek, hogy palackba vizelnek az Amazon futárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]