Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétségtelenül eredeti járványtervre egy új könyvből derült fény.","shortLead":"A kétségtelenül eredeti járványtervre egy új könyvből derült fény.","id":"20210622_Donald_Trump_Guantanamora_kuldte_volna_a_koronavirusos_amerikaiakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5381932f-4af4-444f-9337-3190e0040093","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Donald_Trump_Guantanamora_kuldte_volna_a_koronavirusos_amerikaiakat","timestamp":"2021. június. 22. 10:07","title":"Donald Trump Guantánamóra küldte volna a koronavírusos amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047ac78-b560-45eb-aac5-b6d0800ec592","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sztanó Tamás földjei mind a korábban számos belvárosi önkormányzati ingatlanhoz kedvezményes áron hozzájutó Fintha-Nagy Ádámhoz kerülő Serényi-kastélyhoz kapcsolódnak.","shortLead":"Sztanó Tamás földjei mind a korábban számos belvárosi önkormányzati ingatlanhoz kedvezményes áron hozzájutó Fintha-Nagy...","id":"20210622_kastely_V_kerulet_vallalkozo_Rogan_Antal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4047ac78-b560-45eb-aac5-b6d0800ec592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a131afd7-1dc3-48a9-acbe-2a8fc675fb6f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_kastely_V_kerulet_vallalkozo_Rogan_Antal","timestamp":"2021. június. 22. 12:40","title":"A kastély után a környező földek is az V. kerületi vállalkozóhoz kerültek Rogán feleségnek falujában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felhasználói visszajelzések és saját tapasztalataink is megerősítik: problémák jelentkeztek szerda éjjel a Telekomnál. Jelenlegi ismereteink alapján a gond a 4G-hálózatot érinti.","shortLead":"Felhasználói visszajelzések és saját tapasztalataink is megerősítik: problémák jelentkeztek szerda éjjel a Telekomnál...","id":"20210623_telekom_budapest_edge_2g_3g_4g_halozat_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c1082-16dd-45b0-8066-31f31b721134","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_telekom_budapest_edge_2g_3g_4g_halozat_hiba","timestamp":"2021. június. 23. 23:03","title":"Önnél sincs térerő? Lassú a net? Valami gond van Budapesten a Telekom mobilhálózatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Elemi ösztön sztárja alaposan nekiment a háromszoros Oscar-díjas kollégájának.\r

\r

","shortLead":"Az Elemi ösztön sztárja alaposan nekiment a háromszoros Oscar-díjas kollégájának.\r

\r

","id":"20210623_Sharon_Stone_szerint_tulertekelik_Meryl_Streepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611da6a7-d573-4f7f-ac8b-7f24db10ebed","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Sharon_Stone_szerint_tulertekelik_Meryl_Streepet","timestamp":"2021. június. 23. 15:17","title":"Sharon Stone szerint túlértékelik Meryl Streepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A közügyektől továbbra is el lesznek tiltva. Az ellenzéki spanyol pártok a legfelsőbb bíróságon támadják meg a kegyelemről szóló döntést.","shortLead":"A közügyektől továbbra is el lesznek tiltva. Az ellenzéki spanyol pártok a legfelsőbb bíróságon támadják meg...","id":"20210622_kegyelem_katalan_fuggetlensegi_vezetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2e48e-c179-43f8-8707-bd8da2b6c85d","keywords":null,"link":"/vilag/20210622_kegyelem_katalan_fuggetlensegi_vezetok","timestamp":"2021. június. 22. 18:57","title":"Részleges kegyelmet kapott kilenc elítélt katalán függetlenségi vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4b9c97-7a3e-43b1-86bd-8cbe91abac30","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mikor 2020 márciusában be kellett zárniuk a színházaknak, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy sokáig nem fogadhatnak nézőket a járványveszély miatt. Az azóta eltelt időszakról mesélnek az Örkény Színház alkotói ebben a dokumentumfilmben, amelyből azt is megtudjuk, hogyan élték meg az eddig folyamatosan dolgozó színészek, hogy lett egy kis szabadidejük. Örkény Közeli, első rész. ","shortLead":"Mikor 2020 márciusában be kellett zárniuk a színházaknak, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy sokáig nem fogadhatnak nézőket...","id":"20210622_Doku360_Orkeny_Kozeli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4b9c97-7a3e-43b1-86bd-8cbe91abac30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7630b871-7695-4d59-939c-aff0b82eb5b9","keywords":null,"link":"/360/20210622_Doku360_Orkeny_Kozeli","timestamp":"2021. június. 22. 19:00","title":"Doku360: „Föllélegeztem, hogy kevesebb stressz van, de közben függők vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Japánban továbbra is sok az új koronavírus-fertőzött, az emberek tartanak az olimpiától, amelyre ráadásul külföldi nézőket sem engednek be, egy évvel az eredetileg kitűzött időpontja után mégis megtartják Tokióban. A The New York Times hat számmal magyarázta meg, hogy miért.","shortLead":"Japánban továbbra is sok az új koronavírus-fertőzött, az emberek tartanak az olimpiától, amelyre ráadásul külföldi...","id":"20210623_tokio_olimpia_japan_szuga_josihide_nob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6587cfc8-5827-421d-9669-05553d77eee1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_tokio_olimpia_japan_szuga_josihide_nob","timestamp":"2021. június. 23. 15:38","title":"Hat szám, amely elmagyarázza, miért nem fogják lefújni a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","shortLead":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","id":"20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2c54d6-ed74-4a31-9ec7-0283f5c35c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","timestamp":"2021. június. 23. 05:13","title":"Még kitart a hőség, másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]