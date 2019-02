Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e9636f8-924d-40bb-a65b-d5f337abc75a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbikból kiszakadt radikálisok az EP-jelöltállításról egyeztettek a két, egykor meghatározó párttal.","shortLead":"A Jobbikból kiszakadt radikálisok az EP-jelöltállításról egyeztettek a két, egykor meghatározó párttal.","id":"20190212_A_MIEPpel_es_a_Kisgazdakkal_targyal_a_Mi_Hazank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e9636f8-924d-40bb-a65b-d5f337abc75a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe130d8-dd09-4d38-8eef-26288e056928","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_A_MIEPpel_es_a_Kisgazdakkal_targyal_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. február. 12. 08:58","title":"A MIÉP-pel és a Kisgazdákkal tárgyal a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi elmaradását készül pótolni az Instagram azzal, hogy lehetővé teszi, böngészőkből is chatelhessenek egymással a képmegosztó felhasználói. A funkciót már javában tesztelik.","shortLead":"Régi elmaradását készül pótolni az Instagram azzal, hogy lehetővé teszi, böngészőkből is chatelhessenek egymással...","id":"20190213_instagram_direct_uzenetkuldes_bongeszobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0571700-2b50-451d-844e-484217be3b7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_instagram_direct_uzenetkuldes_bongeszobol","timestamp":"2019. február. 13. 09:33","title":"Messengeresedik az Instagram, hamarosan a számítógépéről is üzenhet a másiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da2770-7e3f-4ca7-987c-8fb37180c0e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Piper PA-46 típusú kisgép túlfutott a pályán, majd egy jókora hótorlasznak vágódva állt meg. Szerencsére a pilóta és utasa is saját lábán hagyta el a repülőt.","shortLead":"A Piper PA-46 típusú kisgép túlfutott a pályán, majd egy jókora hótorlasznak vágódva állt meg. Szerencsére a pilóta és...","id":"20190212_Baleset_ert_egy_kisgepet_a_vilag_egyik_legveszelyesebb_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72da2770-7e3f-4ca7-987c-8fb37180c0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8569bb-093f-44fa-a4a2-f8a43d1c75cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Baleset_ert_egy_kisgepet_a_vilag_egyik_legveszelyesebb_repuloteren","timestamp":"2019. február. 12. 15:02","title":"Baleset ért egy kisgépet a világ egyik legveszélyesebb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A houstoni rendőrök először azt hitték, a férfi csak hallucinál.","shortLead":"A houstoni rendőrök először azt hitték, a férfi csak hallucinál.","id":"20190212_Csak_egy_kis_fuvet_akart_szivni_egy_elhagyatott_hazban_de_egy_jol_megtermett_tigrist_talalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277916e6-fc7e-4034-b629-807d72921ea1","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Csak_egy_kis_fuvet_akart_szivni_egy_elhagyatott_hazban_de_egy_jol_megtermett_tigrist_talalt","timestamp":"2019. február. 12. 16:08","title":"Csak egy kis füvet akart szívni egy elhagyatott házban, de egy jól megtermett tigrist talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f0e34f-0836-44ae-9294-6b066ba029e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Robbie Williams sajnos nem tudta újra kitalálni magát az elmúlt tizenöt évben, de ettől még voltak szerethető, nagy dobásai. ","shortLead":"Robbie Williams sajnos nem tudta újra kitalálni magát az elmúlt tizenöt évben, de ettől még voltak szerethető, nagy...","id":"20190213_Robbie_Williams_szuletesnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f0e34f-0836-44ae-9294-6b066ba029e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8375d7-f86e-4eba-b2bf-07df13b053d7","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Robbie_Williams_szuletesnap","timestamp":"2019. február. 13. 12:16","title":"45 éves lett a showman, aki utoljára a kétezres évek elején volt menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábbi üzlettársait csapta be egy férfi, amikor nem létező befolyásával üzérkedett.","shortLead":"Korábbi üzlettársait csapta be egy férfi, amikor nem létező befolyásával üzérkedett.","id":"20190212_Masfelmillioert_segitenek_a_korrupt_NAVos_haverok__hazudta_egy_ferfi_volt_uzlettarsainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dda7d77-9967-459d-b2c1-7f95f2a4d351","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Masfelmillioert_segitenek_a_korrupt_NAVos_haverok__hazudta_egy_ferfi_volt_uzlettarsainak","timestamp":"2019. február. 12. 09:48","title":"Másfél millióért segítenek a korrupt NAV-os haverok – hazudta egy férfi volt üzlettársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az osztályfőnök ismerteti a fontos dátumokat, határidőket, beadandó pénzeket, általánosságban beszél az osztályról. A szülők közben aláírják a megfelelő papírokat. Tanév elején és most, félév után rendre elérkezik a szülői értekezletek ideje. De mi végre ez az egész?","shortLead":"Az osztályfőnök ismerteti a fontos dátumokat, határidőket, beadandó pénzeket, általánosságban beszél az osztályról...","id":"20190213_Szuloi_ertekezlet__biztos_hogy_szukseg_van_erre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32897436-4a81-43ed-97be-687b83066db8","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Szuloi_ertekezlet__biztos_hogy_szukseg_van_erre","timestamp":"2019. február. 13. 11:20","title":"Volt már idén szülői értekezleten? Volt bármi értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 1-jén újabb kérelmet nyújtott be Elon Musk (pontosabban a SpaceX) az amerikai Szövetségi Kommunikációs Hivatalhoz (FCC), hogy kiépítse a műholdas internethez szükséges földi kiszolgáló egységeket.","shortLead":"Február 1-jén újabb kérelmet nyújtott be Elon Musk (pontosabban a SpaceX) az amerikai Szövetségi Kommunikációs...","id":"20190213_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e33a678-9717-47df-b39f-75428f22a014","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","timestamp":"2019. február. 13. 12:03","title":"Elon Musk megint kitalált valamit: 1 000 000 műholdvevőt telepítene a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]