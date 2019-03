Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak hozzá. Ez is meglepetés, mint ahogyan az is, hogy a Microsoft Edge-ről sem akarnak egyelőre lemondani.","shortLead":"Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak...","id":"20190304_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2019_februar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8704055d-d3c7-4b05-813e-800e030b0e10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2019_februar","timestamp":"2019. március. 04. 19:03","title":"Váratlan fordulat az operációs rendszerek és a böngészők piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor ügyfelei mostantól az otthoni internetezésre szánt tarifacsomagokban is nagyobb adatkerettel gazdálkodhatnak. A megújult Hipernet Home+ tarifák a havi 30, 60 és 150 GB-os belföldi adatkeretet mellé további, éjszaka felhasználható keretet is nyújtanak.","shortLead":"A Telenor ügyfelei mostantól az otthoni internetezésre szánt tarifacsomagokban is nagyobb adatkerettel gazdálkodhatnak...","id":"20190305_telenor_hipernet_home_ejszakai_adatkeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52d698c-6eac-4b37-92f6-1c0650938865","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_telenor_hipernet_home_ejszakai_adatkeret","timestamp":"2019. március. 05. 09:33","title":"30-150 GB éjszakai internetet vezetett be a Telenor, és nem kell érte pluszpénzt fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6a992b-9cf1-475c-bb3b-da78fe07f673","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az idei évben már nemcsak a Vivo, de a OnePlus készülékében is megjelenik majd a gombnyomásra előbújó szelfikamera.","shortLead":"A jelek szerint az idei évben már nemcsak a Vivo, de a OnePlus készülékében is megjelenik majd a gombnyomásra előbújó...","id":"20190304_oneplus_7_okostelefon_kibujo_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b6a992b-9cf1-475c-bb3b-da78fe07f673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9187b375-9124-4ec7-b175-2025a35932a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_oneplus_7_okostelefon_kibujo_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 04. 09:33","title":"A OnePlus 7 is megkaphatja az egyik legizgalmasabb mobilos újítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé haladó sávokban a 102-es km-nél történt a baleset, teljes szélességben lezárták az autópályát. Egy ember sérült meg.\r

\r

","shortLead":"A Budapest felé haladó sávokban a 102-es km-nél történt a baleset, teljes szélességben lezárták az autópályát...","id":"20190304_Kamion_es_auto_utkozott_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d986d335-0d36-4717-aef4-360a536fba42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Kamion_es_auto_utkozott_az_M7esen","timestamp":"2019. március. 04. 12:44","title":"Kamion és autó ütközött az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e88aec5-d56f-428d-9ef6-1e249de42a46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzési értesítőből csak az derül ki, minek.","shortLead":"A közbeszerzési értesítőből csak az derül ki, minek.","id":"20190303_Meno_autokat_berel_Orban_Rahel_kedvenc_divatcege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e88aec5-d56f-428d-9ef6-1e249de42a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b4e88a-790e-448e-ab2c-71a92695bd2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Meno_autokat_berel_Orban_Rahel_kedvenc_divatcege","timestamp":"2019. március. 03. 15:20","title":"Menő autókat bérel Orbán Ráhel kedvenc divatcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap leforgása alatt mintegy 7,5 milló fővel bővült azok köre, akik sem vonatra, sem repülőgépre nem válthatnak jegyet Kínában. És a megfigyelő rendszer még nem is pörög 100 százalékon.","shortLead":"Néhány hónap leforgása alatt mintegy 7,5 milló fővel bővült azok köre, akik sem vonatra, sem repülőgépre nem válthatnak...","id":"20190303_kina_megfigyeles_kozossegi_kreditpont_cenzura_utazas_vonatjegy_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe5efe1-94cb-4299-bfc2-ef954c1176f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_kina_megfigyeles_kozossegi_kreditpont_cenzura_utazas_vonatjegy_vasarlas","timestamp":"2019. március. 03. 13:03","title":"Kíméletlenül pörög a mindenkit megfigyelő kínai rendszer: 23 millió embert tiltott le az utazásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felújítják az ivóvízrendszert Veszprémben.","shortLead":"Felújítják az ivóvízrendszert Veszprémben.","id":"20190303_Nem_lesz_ihato_viz_az_egyik_videki_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5fcf5b-fe7b-4e06-8836-44f1fa95eb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Nem_lesz_ihato_viz_az_egyik_videki_korhazban","timestamp":"2019. március. 03. 14:04","title":"Nem lesz iható víz az egyik vidéki kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok régóta próbálják megismételni az eljárást, amely 12 éve egy HIV-fertőzött beteg hosszú távú, teljes tünetmentességéhez vezetett. Most úgy tűnik, hogy a \"londoni beteg\" néven emlegetett pácienssel sikerült, így bizonyítván, hogy a kezelés sikere reprodukálható. Szakértők szerint a mérföldkő reményt jelent az embereknek: a gyógyulás nem álom, elérhető.","shortLead":"A tudósok régóta próbálják megismételni az eljárást, amely 12 éve egy HIV-fertőzött beteg hosszú távú, teljes...","id":"20190305_masodik_hiv_fertozott_gyogyitas_aids_rak_gyogyulas_remisszio_londoni_beteg_csontvelo_atultetes_ccr5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a77bb-2dfa-4d66-8935-fe18ba3cd0cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_masodik_hiv_fertozott_gyogyitas_aids_rak_gyogyulas_remisszio_londoni_beteg_csontvelo_atultetes_ccr5","timestamp":"2019. március. 05. 06:03","title":"Tudományos áttörés: meggyógyították a második AIDS-es embert, aki rákos is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]