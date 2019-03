Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"848ab5e6-14ae-4955-a59c-4ebb43606cea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, a ZTE is a teljes előlapi kijelzőre törekszik, és ezt most néhány renderelt kép is megerősíti.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, a ZTE is a teljes előlapi kijelzőre törekszik, és ezt most néhány renderelt kép is...","id":"20190318_zte_axon_s_csusztathato_telefon_szelfikamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=848ab5e6-14ae-4955-a59c-4ebb43606cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6ce156-a4d1-41f2-9754-97ce5e19e95d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_zte_axon_s_csusztathato_telefon_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 18. 15:33","title":"Trükkös módon dugná el a kamerákat a ZTE új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f1763a-f7d0-4283-ae2e-86089d9ade68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-kommunikáció egyik meghatározó alakja tavaly november óta van a Szegedi Tudományegyetem alkalmazásában.","shortLead":"A Fidesz-kommunikáció egyik meghatározó alakja tavaly november óta van a Szegedi Tudományegyetem alkalmazásában.","id":"20190319_Habony_egyik_embere_a_szegedi_egyetemen_dolgozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f1763a-f7d0-4283-ae2e-86089d9ade68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d868c3-bea4-4267-a9eb-3c57109c2963","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Habony_egyik_embere_a_szegedi_egyetemen_dolgozik","timestamp":"2019. március. 19. 08:37","title":"Habony egyik embere a szegedi egyetemen dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b06775-c536-474b-9184-4b8da5d4f37c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába javítottak ki egy kritikus sebezhetőséget a népszerű windowsos fájltömörítő alkalmazáson, több millió felhasználó lehet veszélyben.","shortLead":"Hiába javítottak ki egy kritikus sebezhetőséget a népszerű windowsos fájltömörítő alkalmazáson, több millió felhasználó...","id":"20190319_befoltozott_biztonsagi_res_winrar_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24b06775-c536-474b-9184-4b8da5d4f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8a2194-acd7-42db-827e-f380af235a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_befoltozott_biztonsagi_res_winrar_frissites","timestamp":"2019. március. 19. 19:03","title":"Van a gépén WinRAR? Akkor frissítse, ha jót akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is leleplezett az Activision. ","shortLead":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is...","id":"20190319_call_of_duty_mobile_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c5e149-eb5c-4c3d-b50a-23ee986de1e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_call_of_duty_mobile_jatek","timestamp":"2019. március. 19. 15:33","title":"Jön a mobilos Call of Duty, nálunk is játszható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl optimistán áll a jövőhöz a korábbi emberierőforrás-miniszter.","shortLead":"Nem túl optimistán áll a jövőhöz a korábbi emberierőforrás-miniszter.","id":"20190319_Balog_Zoltan_a_Neppartrol_Meg_soha_nem_alltunk_ilyen_kozel_a_szakitashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe728e8e-2612-40e4-ad23-dde4f3a1c4e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Balog_Zoltan_a_Neppartrol_Meg_soha_nem_alltunk_ilyen_kozel_a_szakitashoz","timestamp":"2019. március. 19. 17:44","title":"Balog Zoltán a Néppártról: Még soha nem álltunk ilyen közel a szakításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Velencei Bizottság reméli, hogy Magyarország megfogadja a közigazgatási bírósági törvényekre vonatkozó bizottsági állásfoglalásban megfogalmazott ajánlásokat – írta a Twitteren Gianni Buquicchio, a testület elnöke hétfőn.","shortLead":"A Velencei Bizottság reméli, hogy Magyarország megfogadja a közigazgatási bírósági törvényekre vonatkozó bizottsági...","id":"20190318_igazsagugyi_miniszterium_velencei_bizottsag_trocsanyi_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd722d68-891d-48eb-9c57-bf77dcec903e","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_igazsagugyi_miniszterium_velencei_bizottsag_trocsanyi_laszlo","timestamp":"2019. március. 18. 19:35","title":"Magyarázza a minisztérium, miért nincs igaza a Velencei Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f1d3fa-4bd8-4d77-8022-d131f7aefcc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia megmutatta, mire képes az általuk fejlesztett neurális hálózat: olyan programot dobtak össze, ami egy kezdő Paint-felhasználó rajzából is gyönyörű képet készítene.","shortLead":"Az Nvidia megmutatta, mire képes az általuk fejlesztett neurális hálózat: olyan programot dobtak össze, ami egy kezdő...","id":"20190319_nvidia_gaugan_kepszerkeszto_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f1d3fa-4bd8-4d77-8022-d131f7aefcc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2737fb3c-5632-42a8-a3df-6d225fa9048d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_nvidia_gaugan_kepszerkeszto_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. március. 19. 09:33","title":"Másodpercek alatt készít profi képet egy vázlatból az Nvidia mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez is rosszul jöhet Orbán Viktornak.","shortLead":"Ez is rosszul jöhet Orbán Viktornak.","id":"20190320_Mit_jelenthet_a_Fidesz_felfuggesztese_a_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6452b1-d3cc-4931-b6a0-2fec20062292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Mit_jelenthet_a_Fidesz_felfuggesztese_a_Neppartban","timestamp":"2019. március. 20. 11:10","title":"Mit jelenthet a Fidesz felfüggesztése a Néppártban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]