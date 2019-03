Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9933f20-846c-4fed-82b2-788663aeb450","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az uniós közbeszerzési értesítőből derült ki, hogy a Colas és a HE-DO Kft. lett a befutó.","shortLead":"Az uniós közbeszerzési értesítőből derült ki, hogy a Colas és a HE-DO Kft. lett a befutó.","id":"20190326_Nincs_meglepetes_jol_futo_cegek_kothetik_ossze_az_M3as_autopalyat_es_Egert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9933f20-846c-4fed-82b2-788663aeb450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0878c37b-e2e6-4166-8563-e428bd1a7714","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Nincs_meglepetes_jol_futo_cegek_kothetik_ossze_az_M3as_autopalyat_es_Egert","timestamp":"2019. március. 26. 11:37","title":"Nincs meglepetés, jól futó cégek köthetik össze az M3-as autópályát és Egert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61796e47-dd49-4814-bf4a-2d937a953706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben fordult Kövér László házelnökhöz Domokos László ÁSZ-elnök, azt kéri, indítson eljárást a képviselők ellen, akik február 10-én az Állami Számvevőszék épülete ellen tüntettek.","shortLead":"Levélben fordult Kövér László házelnökhöz Domokos László ÁSZ-elnök, azt kéri, indítson eljárást a képviselők ellen...","id":"20190326_Kover_Laszlot_keri_az_ASZ_elnoke_buntesse_meg_az_ellenzeki_kepviseloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61796e47-dd49-4814-bf4a-2d937a953706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e47af6-f7af-4d9c-8ee0-10bfcbd74b40","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Kover_Laszlot_keri_az_ASZ_elnoke_buntesse_meg_az_ellenzeki_kepviseloket","timestamp":"2019. március. 26. 11:46","title":"Kövér Lászlót kéri az ÁSZ elnöke, büntesse meg az ellenzéki képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bármiről szavazhatnak és bármit az EU elé terjeszthetnek. Az nem világos, hogy lesz ebből kilépés.","shortLead":"Bármiről szavazhatnak és bármit az EU elé terjeszthetnek. Az nem világos, hogy lesz ebből kilépés.","id":"20190325_Brexit_halasztas_brit_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1256372c-3074-4220-9a8e-76f84afffe7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Brexit_halasztas_brit_parlament","timestamp":"2019. március. 25. 23:53","title":"Brexit: átvette az irányítást a brit parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jussie Smollett feljelentést is tett a rendőrségen azt állítva, hogy rasszista támadás érte. A hatóságok viszont más véleményen voltak.","shortLead":"Jussie Smollett feljelentést is tett a rendőrségen azt állítva, hogy rasszista támadás érte. A hatóságok viszont más...","id":"20190326_Megussza_a_szinesz_akit_azzal_vadoltak_hogy_sajat_magat_verette_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce540719-f4bb-437c-87e9-6771ad093ee6","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Megussza_a_szinesz_akit_azzal_vadoltak_hogy_sajat_magat_verette_meg","timestamp":"2019. március. 26. 21:55","title":"Megússza a színész, akit azzal vádoltak, hogy saját magát verette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 60 millió forintos reklámkeretből eddig 51 milliót hívott le az egyetem.","shortLead":"A 60 millió forintos reklámkeretből eddig 51 milliót hívott le az egyetem.","id":"20190326_Hiaba_a_leepitesek_reklamra_ad_penzt_az_allam_az_ELTEnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d01542-a2d0-438d-8f5c-01d6dfe63b31","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Hiaba_a_leepitesek_reklamra_ad_penzt_az_allam_az_ELTEnek","timestamp":"2019. március. 26. 09:12","title":"Hiába a leépítések, reklámra ad pénzt az állam az ELTE-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gene Simmons szerint a pörköltöt is ki kell próbálni, ha Budapesten jár valaki.","shortLead":"Gene Simmons szerint a pörköltöt is ki kell próbálni, ha Budapesten jár valaki.","id":"20190327_Hagyomanyos_balkani_etelkent_reklamozza_a_gulyast_a_KISS_zenesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b581117-4aff-47e5-abec-85d14173dfef","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Hagyomanyos_balkani_etelkent_reklamozza_a_gulyast_a_KISS_zenesze","timestamp":"2019. március. 27. 11:39","title":"Hagyományos balkáni ételként reklámozza a gulyást a KISS magyar származású zenésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy óra helyett alig húsz perc alatt lehet majd eljutni a belvárosba Pesterzsébetről és környékéről.","shortLead":"Egy óra helyett alig húsz perc alatt lehet majd eljutni a belvárosba Pesterzsébetről és környékéről.","id":"20190326_Valtoztat_a_MAV_a_menetrenden_orulhetnek_a_delpestiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6417a7ae-fbd8-4dd9-881b-a381e9b77257","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Valtoztat_a_MAV_a_menetrenden_orulhetnek_a_delpestiek","timestamp":"2019. március. 26. 05:59","title":"Újít a MÁV, örülhetnek a dél-pestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 318-at is átlépte a forint-euró árfolyam.","shortLead":"A 318-at is átlépte a forint-euró árfolyam.","id":"20190326_Rallyzik_a_forint_a_jegybank_dontese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71662c46-32f6-47bb-88f4-1ab223259fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Rallyzik_a_forint_a_jegybank_dontese_utan","timestamp":"2019. március. 26. 15:24","title":"Ralizik a forint a jegybank döntése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]