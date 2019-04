Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2de4bf96-79fa-43ff-a93d-98c1ceb577a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kobza Miklóst, az MTVA korábbi kommunikációs vezetőjét tavaly november óta foglalkoztatja az intézmény havi bruttó 700 ezer forintos megbízási díjért.","shortLead":"Kobza Miklóst, az MTVA korábbi kommunikációs vezetőjét tavaly november óta foglalkoztatja az intézmény havi bruttó 700...","id":"20190401_kobza_miklos_szegedi_egyetem_megbizasi_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2de4bf96-79fa-43ff-a93d-98c1ceb577a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a9e900-636f-49a7-8538-13560b221110","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_kobza_miklos_szegedi_egyetem_megbizasi_szerzodes","timestamp":"2019. április. 01. 15:59","title":"Havi 700 ezerért dolgozik a szegedi egyetemen Habony egyik embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190401_Szijjarto_partja_szavai_miatt_panaszkodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a38c3c-7011-4307-bdc9-967fb2fd2861","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Szijjarto_partja_szavai_miatt_panaszkodott","timestamp":"2019. április. 01. 14:39","title":"Szijjártó saját pártja szavai miatt panaszkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37971-7d2d-4954-a2cc-7d16be68067b","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Önmagunk és tudásunk prezentálása egyáltalán nem fejeződik be az iskolaéveinkkel együtt, sőt, lényegében erről szól az életünk. A megmérettetés folytatódik a munkahelyen – immár sokkal nagyobb téttel. Nemcsak arról van szó, hogy nap mint nap teljesítenünk kell, hanem arról is, hogy amit csinálunk, arról időről időre beszélnünk kell mások előtt. ","shortLead":"Önmagunk és tudásunk prezentálása egyáltalán nem fejeződik be az iskolaéveinkkel együtt, sőt, lényegében erről szól...","id":"sedacurforte_20170418_Munkahelyi_szereples_var_Onre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae37971-7d2d-4954-a2cc-7d16be68067b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad271a71-8fe1-4e54-97e2-1a68d4526e1b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170418_Munkahelyi_szereples_var_Onre","timestamp":"2019. április. 01. 11:30","title":"Izzadó tenyér, elcsukló hang: így bánjunk el a lámpalázzal! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Banka Societe Generale Albania az ország ötödik legnagyobb bankja. ","shortLead":"A Banka Societe Generale Albania az ország ötödik legnagyobb bankja. ","id":"20190401_Teljesen_megvette_egy_alban_bankot_az_OTP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4c8a2a-646b-4c1a-9dce-525c04f8a3af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Teljesen_megvette_egy_alban_bankot_az_OTP","timestamp":"2019. április. 01. 09:35","title":"Teljesen megvett egy albán bankot az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665f84f1-a342-416b-8974-99e4670a7e58","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Férje példáját követve felhagyott az autóvezetéssel a brit uralkodó is. És csak azért nem adja vissza a jogosítványát, mert neki eddig sem kellett.","shortLead":"Férje példáját követve felhagyott az autóvezetéssel a brit uralkodó is. És csak azért nem adja vissza a jogosítványát...","id":"20190331_Erzsebet_kiralyno_megovja_alattvaloit_es_tobbe_nem_hajt_ki_kozutakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=665f84f1-a342-416b-8974-99e4670a7e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2360f70c-c6ca-4e33-96fb-911bc0be4535","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_Erzsebet_kiralyno_megovja_alattvaloit_es_tobbe_nem_hajt_ki_kozutakra","timestamp":"2019. március. 31. 17:28","title":"Erzsébet királynő megóvja alattvalóit és többé nem hajt ki közutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cea26d-cae4-4747-9431-a84ad7aad399","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.



","shortLead":"Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.



","id":"20190331_Ady_es_Deak_Bill__nem_nosztalgiazott_egy_cseppet_sem_Hobo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2cea26d-cae4-4747-9431-a84ad7aad399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67fd12-41d8-41da-b466-e807837ef1ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Ady_es_Deak_Bill__nem_nosztalgiazott_egy_cseppet_sem_Hobo","timestamp":"2019. március. 31. 20:15","title":"Ady és Deák Bill – nem nosztalgiázott egy cseppet sem Hobo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","shortLead":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","id":"20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6c0c4c-c38e-4267-b66c-72d7454a0d32","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","timestamp":"2019. április. 02. 14:12","title":"Mick Jagger júliusban már színpadra akar állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe50507-828e-4c59-b555-a6ee51733316","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közműcégek a rezsicsökkentés miatt nem tudják olyan gyorsan cserélni a vezetékeket, mint amilyen tempóban öregszik a hálózat.","shortLead":"A közműcégek a rezsicsökkentés miatt nem tudják olyan gyorsan cserélni a vezetékeket, mint amilyen tempóban öregszik...","id":"20190402_Osszeomlas_fenyegeti_a_vizszolgaltatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe50507-828e-4c59-b555-a6ee51733316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a2f0f7-101e-418b-9a7b-40fb2dcfe04a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Osszeomlas_fenyegeti_a_vizszolgaltatast","timestamp":"2019. április. 02. 08:46","title":"Összeomlás fenyegeti a vízszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]