[{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből érezni, mivel a Metro egyből vissza is bérelte az épületeket.","shortLead":"Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből...","id":"20190904_metro_aruhazak_ingatlan_eladas_berles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e754bafc-3ea6-42da-a385-4927ada12690","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190904_metro_aruhazak_ingatlan_eladas_berles","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:48","title":"Eladta három ingatlanát a Metro Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53da07e8-a90a-4d0b-9259-25654d84578b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz félig japán származású jelöltje migrációellenes posztokat tett ki a Facebookra, a DK szintén japán származású jelöltje erre úgy reagált, hogy nem szabad úgy tenni, mintha ő maga a magyar nemzet szívcsakrájában fogant volna csodaszarvas és turulmadár kumisz áztatta nászában.","shortLead":"A Fidesz félig japán származású jelöltje migrációellenes posztokat tett ki a Facebookra, a DK szintén japán származású...","id":"20190903_Uzent_a_DK_japan_szarmazasu_jeloltje_a_Fidesz_migracioellenes_japan_szarmazasu_jeloltjenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53da07e8-a90a-4d0b-9259-25654d84578b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d96c94b-545d-4307-854d-5a2cbb429edf","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Uzent_a_DK_japan_szarmazasu_jeloltje_a_Fidesz_migracioellenes_japan_szarmazasu_jeloltjenek","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:01","title":"Üzent a DK japán származású jelöltje a Fidesz migrációellenes japán származású jelöltjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f63dd7-2040-426a-96bd-7adee9f13513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal az ürüggyel kutatták át a turisták holmiját, hogy kokain után kutatnak.","shortLead":"Azzal az ürüggyel kutatták át a turisták holmiját, hogy kokain után kutatnak.","id":"20190903_Roman_alrendorok_raboltak_ki_egy_marokkoi_csaladot_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f63dd7-2040-426a-96bd-7adee9f13513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbc4c9d-3abe-418c-81ac-bed3887aaf20","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Roman_alrendorok_raboltak_ki_egy_marokkoi_csaladot_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:39","title":"Román álrendőrök ezer euróval loptak meg egy marokkói családot a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496938e6-a032-4bfe-8ecc-f6c893888ecb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utódból már készül tisztán elektromos hajtásláncú változat.","shortLead":"Az utódból már készül tisztán elektromos hajtásláncú változat.","id":"20190903_arkedvezmennyel_bucsuzik_az_elektromos_vw_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=496938e6-a032-4bfe-8ecc-f6c893888ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2bc92-c1e7-443e-b4f9-2c14cc00684f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_arkedvezmennyel_bucsuzik_az_elektromos_vw_golf","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:21","title":"Árkedvezménnyel búcsúzik az elektromos VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség személyes adattal való visszaélés miatt emelt vádat Dezső András ellen. A bíróság most felmentette. ","shortLead":"Az ügyészség személyes adattal való visszaélés miatt emelt vádat Dezső András ellen. A bíróság most felmentette. ","id":"20190904_dezso_andras_index_sved_no_migransvalsag_kozteve_birosag_buncselekmeny_artatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c284f27-772d-417e-a82d-af48b6bd3b98","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_dezso_andras_index_sved_no_migransvalsag_kozteve_birosag_buncselekmeny_artatlan","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:54","title":"Nem követett el bűncselekményt az Index újságírója a közmédiában panaszkodó \"svéd nő\" leplezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A hírek szerint Bódis József eddigi oktatási államtitkár viszi tovább az ITM-ben a felsőoktatást, azonban az áthelyezésnek még nincs nyoma. ","shortLead":"A hírek szerint Bódis József eddigi oktatási államtitkár viszi tovább az ITM-ben a felsőoktatást, azonban...","id":"20190903_palkovics_emmi_itm_felsooktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a048a5-b9d5-497f-bc48-34f7db76d027","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_palkovics_emmi_itm_felsooktatas","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:28","title":"Palkovics elvitte az egyetemeket, de vezetőt még nem kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A következő Oscar-gála 2020. február 9-én lesz. ","shortLead":"A következő Oscar-gála 2020. február 9-én lesz. ","id":"20190903_Akik_maradtak_Oscar_nevezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ea0fa-da50-401a-9020-a546f8482f1f","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Akik_maradtak_Oscar_nevezes","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:37","title":"Az Akik maradtak című filmet nevezi Magyarország az Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","shortLead":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","id":"20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5031d5-d55d-4d0e-bd66-16866292b16f","keywords":null,"link":"/sport/20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:51","title":"A Fradi-vezér elmondta, mit vár az Európa-ligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]