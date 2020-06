Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az MTA szakembereinek felfedezése segíthet enyhíteni a Parkinson-kórban szenvedők tüneteit is.","shortLead":"Az MTA szakembereinek felfedezése segíthet enyhíteni a Parkinson-kórban szenvedők tüneteit is.","id":"20200624_Magyar_kutatok_tanulmany_demencia_Alzheimerkor_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b49123-7c40-4604-82c7-4c07726d760d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_Magyar_kutatok_tanulmany_demencia_Alzheimerkor_","timestamp":"2020. június. 24. 18:26","title":"Magyar kutatók tanulmánya új irányokat nyithat a demencia és az Alzheimer-kór kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital igazgatójáról állította három kormányközeli portál, hogy brit titkosszolgálati pszichológiai hadviselési akcióban vesz részt. A bíróság szerint ez nem igaz.","shortLead":"A Political Capital igazgatójáról állította három kormányközeli portál, hogy brit titkosszolgálati pszichológiai...","id":"20200626_per_figyelo_origo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14688795-2b7f-4797-99a5-47667103cb09","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_per_figyelo_origo","timestamp":"2020. június. 26. 12:17","title":"Krekó Péter ellen bukott pert a Figyelő, az Origo és a 888 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04077371-359a-479c-a10f-e30a256edd91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó divatterepjárósra faragott kombijának nemcsak a benzines, hanem a dízel változata is erősebb lett.","shortLead":"A német gyártó divatterepjárósra faragott kombijának nemcsak a benzines, hanem a dízel változata is erősebb lett.","id":"20200626_408_loeros_lett_az_uj_audi_a6_allroad_quattro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04077371-359a-479c-a10f-e30a256edd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60019d0-f3f3-43cf-bf3f-5a6617210f94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200626_408_loeros_lett_az_uj_audi_a6_allroad_quattro","timestamp":"2020. június. 26. 11:41","title":"408 lóerős lett az új Audi A6 Allroad Quattro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy főtanácsnoki indítvány megállapította, hogy Magyarország nemcsak a tranzitzónákkal, hanem a visszatoloncolásokkal is megsértette az uniós jogot. ","shortLead":"Egy főtanácsnoki indítvány megállapította, hogy Magyarország nemcsak a tranzitzónákkal, hanem a visszatoloncolásokkal...","id":"20200625_Magyarorszag_Europai_Unio_Birosag_fotanacsnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ffa89-f045-410b-8301-b3b6a0177a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Magyarorszag_Europai_Unio_Birosag_fotanacsnok","timestamp":"2020. június. 25. 11:50","title":"Újabb elmarasztalásra számíthat menekültügyben Magyarország az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42af01fc-0263-43a0-9e68-a21d8704380d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy olyan terméket hív vissza az Aldi, amely balesetveszélyes lehet, miután beletették az akkumulátort.","shortLead":"Egy olyan terméket hív vissza az Aldi, amely balesetveszélyes lehet, miután beletették az akkumulátort.","id":"20200625_aldi_akkus_funyiro_sovenyvago_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42af01fc-0263-43a0-9e68-a21d8704380d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053bb9a7-b1be-4084-a5db-62d86e897259","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_aldi_akkus_funyiro_sovenyvago_visszahivas","timestamp":"2020. június. 25. 10:30","title":"Balesetveszélyes fűnyírót és sövényvágót hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi szigorúbb szabályokat.","shortLead":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi...","id":"20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c01f55-7678-40f4-a6da-e7c34d9c03c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 19:08","title":"Horvátország és Szlovénia is szigorít a beutazás szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff70ac6-b148-475c-9f4c-075eb220103d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járványra hivatkozva vette ki a programból a tornát az Európai Kézilabda-szövetség.","shortLead":"A koronavírus-járványra hivatkozva vette ki a programból a tornát az Európai Kézilabda-szövetség.","id":"20200626_ehf_noi_kezilabda_bl_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ff70ac6-b148-475c-9f4c-075eb220103d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfe362a-7e48-4ec4-9297-f81db3027c48","keywords":null,"link":"/sport/20200626_ehf_noi_kezilabda_bl_budapest","timestamp":"2020. június. 26. 13:02","title":"Törölték a női kézilabda BL budapesti négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több jelenleg műsoron lévő produkció is kifut, ezért július 6-tól nem érdemes rutinból tévéznie a csatorna rajongóinak.\r

\r

","shortLead":"Több jelenleg műsoron lévő produkció is kifut, ezért július 6-tól nem érdemes rutinból tévéznie a csatorna...","id":"20200625_Megkavarjak_rendesen_a_TV2_esti_musorrendjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772f2a20-1762-4d73-9f26-97e7ee74a15a","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Megkavarjak_rendesen_a_TV2_esti_musorrendjet","timestamp":"2020. június. 25. 14:51","title":"Megkavarják rendesen a TV2 esti műsorrendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]