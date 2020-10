Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 15 éves lány szeptember elején hunyt el, a boncolás során állapították meg, hogy koronavírus okozta a halálát.","shortLead":"A 15 éves lány szeptember elején hunyt el, a boncolás során állapították meg, hogy koronavírus okozta a halálát.","id":"20201003_influenza_koronavirus_Szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fbeab3-6c57-45bb-8769-5e4bf16aaf60","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_influenza_koronavirus_Szlovakia","timestamp":"2020. október. 03. 09:29","title":"Meghalt egy 15 éves lány koronavírusban Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A német újraegyesítés \"hősét\", Helmut Kohl kancellárt alig egy évvel később tojással dobálták meg Halléban. És az azóta eltelt három évtized sem volt elég, hogy a németek határtalanul lelkesedjenek az egység ünnepén.","shortLead":"A német újraegyesítés \"hősét\", Helmut Kohl kancellárt alig egy évvel később tojással dobálták meg Halléban. És az azóta...","id":"202040__nemet_egyesites__mibol_lesz_anemzeti_unnep__tojasdobalas__a_fej_es_asziv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db82c335-65f5-4071-81e2-7016e0544afa","keywords":null,"link":"/360/202040__nemet_egyesites__mibol_lesz_anemzeti_unnep__tojasdobalas__a_fej_es_asziv","timestamp":"2020. október. 03. 16:00","title":"Virágzó vidéket ígértek a keletnémeteknek 1990-ben, csalódás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c1dc21-5076-467f-a0e1-d0c24837c28b","c_author":"","category":"sport","description":"Stábtagok fertőződtek meg. ","shortLead":"Stábtagok fertőződtek meg. ","id":"20201003_Tiz_pozitiv_esetet_talaltak_a_Forma1ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0c1dc21-5076-467f-a0e1-d0c24837c28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e732ced0-40c0-469a-b3ea-ba00a59f1858","keywords":null,"link":"/sport/20201003_Tiz_pozitiv_esetet_talaltak_a_Forma1ben","timestamp":"2020. október. 03. 11:41","title":"Tíz pozitív esetet találtak a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt bombaként robbant a hír, hogy Donald Trump koronavírusos. A külső válságok és az egészségügyi vészhelyzetek ugyan hagyományosan megerősítik a regnáló vezetőket, Trumpnak azonban azzal is szembe kell néznie, hogy az elmúlt hónapokban többször elbagatellizálta a járványveszélyt, nem hordott maszkot és egyszerű influenzához hasonlította a betegséget, amelyben már több mint 200 ezren haltak meg az országban. ","shortLead":"Egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt bombaként robbant a hír, hogy Donald Trump koronavírusos. A külső...","id":"20201002_Egyesult_Allamok_Donald_Trump_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6325b572-1631-4a4f-a72f-4d519283ef46","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Egyesult_Allamok_Donald_Trump_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 02. 14:00","title":"Mindent boríthat az Egyesült Államokban Donald Trump koronavírus-fertőzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszer klinikai tesztelése most kezdődik itthon, de már korábban is kezeltek vele betegeket. A kórházban kezelt, középsúlyos állapotú koronavírus-fertőzöttek hamarabb gyógyulnak meg a szertől.","shortLead":"A gyógyszer klinikai tesztelése most kezdődik itthon, de már korábban is kezeltek vele betegeket. A kórházban kezelt...","id":"20201003_koronavirus_Magyarorszag_gyogyszer_favirapir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae80ff2-8c05-49e5-9cdd-c0dbe5bef3f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_koronavirus_Magyarorszag_gyogyszer_favirapir","timestamp":"2020. október. 03. 08:36","title":"Szlávik: Már több mint száz betegnél használták a favipiravirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regnáló elnök koronavírusos, elővigyázatosságból kórházba vitték. A demokrata jelölt gyors felépülést kívánt Trumpnak.","shortLead":"A regnáló elnök koronavírusos, elővigyázatosságból kórházba vitték. A demokrata jelölt gyors felépülést kívánt Trumpnak.","id":"20201003_Biden_ideiglenesen_felfuggeszti_a_Trumprol_szolo_negativ_reklamokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0f0cc3-4f9f-4da1-a4c2-5bdea58c94c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Biden_ideiglenesen_felfuggeszti_a_Trumprol_szolo_negativ_reklamokat","timestamp":"2020. október. 03. 09:32","title":"Biden ideiglenesen felfüggeszti a Trumpról szóló negatív reklámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd34d414-8d85-44c1-a985-95a1f87c84f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közúti közlekedési szabályok betartását ellenőrizték a rendőrök Balkányban és Szakolyban.","shortLead":"A közúti közlekedési szabályok betartását ellenőrizték a rendőrök Balkányban és Szakolyban.","id":"20201004_Ilyen_is_van_egyetlen_ittas_sofor_sem_akadt_a_rendorok_halojaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd34d414-8d85-44c1-a985-95a1f87c84f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7bd65e-05de-4120-93bd-06ba281a8c93","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Ilyen_is_van_egyetlen_ittas_sofor_sem_akadt_a_rendorok_halojaba","timestamp":"2020. október. 04. 08:52","title":"Ilyen is van: egyetlen ittas sofőr sem akadt a rendőrök hálójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Klebelsberg Ösztöndíj Program révén lehet megkapni a támogatást. ","shortLead":"A Klebelsberg Ösztöndíj Program révén lehet megkapni a támogatást. ","id":"20201002_klebelsberg_osztondij_program_pedagugos_tanarok_tanito_kepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d5f1c-ce57-4dea-8bd6-4dde0bb326e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_klebelsberg_osztondij_program_pedagugos_tanarok_tanito_kepzes","timestamp":"2020. október. 02. 17:19","title":"75 ezer forinthoz juthatnak a pedagógusi pályát választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]