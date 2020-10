Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sztrájkbizottság vezetői az elsőfokú ítélet szerint jogellenesen hajszolták sztrájkba a dolgozókat.","shortLead":"A sztrájkbizottság vezetői az elsőfokú ítélet szerint jogellenesen hajszolták sztrájkba a dolgozókat.","id":"20201023_szfe_sztrajk_jogellenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9844b53b-092c-4e9f-9d01-f110e8270876","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_szfe_sztrajk_jogellenes","timestamp":"2020. október. 23. 12:09","title":"Jogellenes a Színművészeti dolgozóinak sztrájkja a Fővárosi Törvényszék szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civilek a miniszterelnöki rádióinterjúban elhangzottak miatt fordultak az ombudsmanhoz.","shortLead":"A civilek a miniszterelnöki rádióinterjúban elhangzottak miatt fordultak az ombudsmanhoz.","id":"20201022_ombudsman_tasz_meseorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaad6ce-b7ee-455d-9ee2-f87f6d6ea9d9","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_ombudsman_tasz_meseorszag","timestamp":"2020. október. 22. 12:09","title":"Orbán kijelentése miatt az ombudsmanhoz fordult nyolc civil szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A két település bejárataihoz máris rendőri ellenőrző posztokat állítottak.","shortLead":"A két település bejárataihoz máris rendőri ellenőrző posztokat állítottak.","id":"20201023_Vesztegzar_ala_kerult_ket_hires_erdelyi_magyar_telepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc25412-0be4-4b06-8fae-5639130d75d3","keywords":null,"link":"/elet/20201023_Vesztegzar_ala_kerult_ket_hires_erdelyi_magyar_telepules","timestamp":"2020. október. 23. 09:55","title":"Vesztegzár alá került két híres erdélyi magyar település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69ffcfe-4617-4a11-bec8-c2fcda88af64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párt felhasználta Besenyő Pista bácsi karakterét egy politikai hirdetéshez. Laár ezen megdöbbent, a párt eltávolította a netről a képet és elnézést kért.



","shortLead":"A párt felhasználta Besenyő Pista bácsi karakterét egy politikai hirdetéshez. Laár ezen megdöbbent, a párt...","id":"20201022_Telefonon_kert_elnezest_Laar_Andrastol_a_Parbeszed_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69ffcfe-4617-4a11-bec8-c2fcda88af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f28ff3a-8bad-47ce-933c-5347d4529f4e","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Telefonon_kert_elnezest_Laar_Andrastol_a_Parbeszed_elnoke","timestamp":"2020. október. 22. 12:41","title":"Telefonon kért elnézést Laár Andrástól a Párbeszéd elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A köztársaság értékei elleni támadásnak értékelik Franciaországban a szólásszabadságot Mohamed-karikatúrákkal is illusztráló tanár brutális meggyilkolását.","shortLead":"A köztársaság értékei elleni támadásnak értékelik Franciaországban a szólásszabadságot Mohamed-karikatúrákkal is...","id":"202043__francia_tanar_lefejezese__szolasszabadsag__francia_iszlam__fertozesveszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26b484a-9237-40f1-b723-63fb8ec34834","keywords":null,"link":"/360/202043__francia_tanar_lefejezese__szolasszabadsag__francia_iszlam__fertozesveszely","timestamp":"2020. október. 22. 19:00","title":"A tanár lefejezésével sokkolt Franciaország erősíti a szélsőségesek elleni fellépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csizmadia László többször szervezett az Orbán-kormány melletti békemenetet a CÖF révén.","shortLead":"Csizmadia László többször szervezett az Orbán-kormány melletti békemenetet a CÖF révén.","id":"20201023_gulyas_gergely_lovagkereszt_bekemenet_csizmadia_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cb349a-c4aa-424c-b06e-d6e6441691d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_gulyas_gergely_lovagkereszt_bekemenet_csizmadia_laszlo","timestamp":"2020. október. 23. 18:42","title":"Gulyás Gergely lovagkeresztet adott a Békemenetet szervező CÖF alapítójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter bevallottan szeret sportközeli emberekkel dolgozni: külön emberünk van a Puskás-ügyekre, diplomataútlevelet használ a Fradi egykori focistája, de titokzatos feladatokra megbíztak egy olimpiai bajnok kajakost is. A kapcsolat annyira szoros, hogy amikor megkérdeztük Szöllősi Györgyöt a feladatairól, akkor a külügy válaszolt helyette. ","shortLead":"Szijjártó Péter bevallottan szeret sportközeli emberekkel dolgozni: külön emberünk van a Puskás-ügyekre...","id":"20201022_sportolok_kulugyminiszterium_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d448e419-5e61-4ed2-acfe-db69122a4ab1","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_sportolok_kulugyminiszterium_szijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 22. 14:30","title":"Egyre több sportoló van a külügy körül, és egyre titokzatosabb, mit csinálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbcb3e3-6129-42a1-a351-53f611e1f152","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes tisztában lenni a speciális szabályokkal is, mert nem igaz, hogy mindenhol ingyen lehet zöld rendszámmal parkolni.","shortLead":"Érdemes tisztában lenni a speciális szabályokkal is, mert nem igaz, hogy mindenhol ingyen lehet zöld rendszámmal...","id":"20201022_Hiaba_a_zold_rendszam_megbuntettek_a_figyelmetlen_autost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abbcb3e3-6129-42a1-a351-53f611e1f152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8638cd-2b03-45af-8b99-2dfb1ab82efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_Hiaba_a_zold_rendszam_megbuntettek_a_figyelmetlen_autost","timestamp":"2020. október. 23. 10:35","title":"Így lehet zöld rendszámmal is könnyen parkolási bírságba futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]