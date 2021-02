Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7777771e-2d7c-4cc1-97d7-c78b43788337","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy svéd kísérleti projektben közösségi térré alakítják az utcai parkolóhelyeket.","shortLead":"Egy svéd kísérleti projektben közösségi térré alakítják az utcai parkolóhelyeket.","id":"20210214_svedorszag_varostervezes_fenntarthatosag_parkolo_automentes_kozter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7777771e-2d7c-4cc1-97d7-c78b43788337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e84fe8d-9019-4e02-b4c7-6fb042c6e3c6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_svedorszag_varostervezes_fenntarthatosag_parkolo_automentes_kozter","timestamp":"2021. február. 14. 11:30","title":"Svédországban minden ház mellett kinőhet a földből egy közparkocska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szóvivő korábban azzal fenyegetett meg egy újságírónőt, hogy megsemmisíti. 