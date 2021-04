Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idősotthonok és hajléktalanszállók lakóit, dolgozóit vizsgálta a főváros. Aki megkapta a Pfizer–BioNTech- vagy Moderna-vakcinát, azoknak a 98,9 százaléka már védettnek tekinthető, a zárt idősotthonokban pedig kevés kivétellel már azok is biztonságban érezhetik magukat, akiket még nem oltottak be.","shortLead":"Idősotthonok és hajléktalanszállók lakóit, dolgozóit vizsgálta a főváros. Aki megkapta a Pfizer–BioNTech- vagy...","id":"20210428_fovaros_antigen_teszt_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b02f03-90d8-4e75-bce3-8f12912c1542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_fovaros_antigen_teszt_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 11:24","title":"Elkészült a főváros antitesttesztje: a beoltottak 98,9 százaléka védett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szerintük az akkumulátoros és az üzemanyagcellás meghajtás nem vagy-vagy viszonyban van egymással, és amelyik jelenleg kevésbé tűnik hatékonynak, annak a jövőben más téren lehetnek előnyei.","shortLead":"Szerintük az akkumulátoros és az üzemanyagcellás meghajtás nem vagy-vagy viszonyban van egymással, és amelyik jelenleg...","id":"20210429_hidrogen_auto_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb8b290-3da0-472f-ba1f-dffef0d2b610","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_hidrogen_auto_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 29. 08:03","title":"Hidrogénautók fejlesztésére költ eurómilliárdokat Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca395df5-868e-4277-9e96-60bc06072535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz évvel ezelőtt ezen a napon mondtak igent egymásnak a westminsteri apátságban.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt ezen a napon mondtak igent egymásnak a westminsteri apátságban.","id":"20210429_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_hazassagi_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca395df5-868e-4277-9e96-60bc06072535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07677109-f1e9-41f0-a0c1-1d3cb7b270fe","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_hazassagi_evfordulo","timestamp":"2021. április. 29. 09:51","title":"Vilmos herceg és Katalin hercegné új képekkel ünnepeli a házassági évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5ead95-3663-4f5d-b586-d5221646efbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden Arlene Foster pártja, a Demokratikus Unionista Párt frakciójának 80 százaléka bizalmatlansági eljárást kezdeményezett a politikus ellen.","shortLead":"Kedden Arlene Foster pártja, a Demokratikus Unionista Párt frakciójának 80 százaléka bizalmatlansági eljárást...","id":"20210428_Lemond_EszakIrorszag_miniszterelnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5ead95-3663-4f5d-b586-d5221646efbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b72c686-89e3-4bbe-97da-7d3d7497278d","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Lemond_EszakIrorszag_miniszterelnoke","timestamp":"2021. április. 28. 18:30","title":"Lemond Észak-Írország miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Európában is egyre több helyen jelenik meg az új vírusvariáns.","shortLead":"Európában is egyre több helyen jelenik meg az új vírusvariáns.","id":"20210428_who_india_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3248be3a-c5a6-4c55-9247-2d03d765a421","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_who_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 06:49","title":"WHO: Eddig 17 országban mutatták ki a koronavírus indiai variánsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e2418c-bfac-4869-bc8f-03d698fafa6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi online lapokban és a különböző fórumokon kifejezetten pozitív kép rajzolódik ki a magyar egyetemekről. Az egyes intézményekről szóló hírek különböző húzótémák köré csoportosultak, van, ahol ez a koronavírus volt, a Corvinusnál Donald Trump tanácsadója, a pécsi egyetemnek egy valóságshow segített.","shortLead":"A nemzetközi online lapokban és a különböző fórumokon kifejezetten pozitív kép rajzolódik ki a magyar egyetemekről...","id":"20210428_Az_ELTE_a_kutyairol_a_Szegedi_Egyetem_Kariko_Katalinrol_hires_a_nagyvilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1e2418c-bfac-4869-bc8f-03d698fafa6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d514291-b624-43fe-be1e-1a08889387b9","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Az_ELTE_a_kutyairol_a_Szegedi_Egyetem_Kariko_Katalinrol_hires_a_nagyvilagban","timestamp":"2021. április. 28. 10:53","title":"Az ELTE a kutyáiról, a Szegedi Egyetem Karikó Katalinról híres a nagyvilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak 40 százaléka úgy látja, hogy az ország jó irányba halad.","shortLead":"Az amerikaiak 40 százaléka úgy látja, hogy az ország jó irányba halad.","id":"20210427_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1494e2a-4bfe-4567-b419-2844388647f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2021. április. 27. 21:40","title":"Biden jobban áll az első száz nap után, mint ahogy Trump állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben lehet megtalálni az oltásunkat.","shortLead":"Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben lehet megtalálni az oltásunkat.","id":"20210428_oltas_eeszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bf951e-3570-4807-8cec-5bbbc22356e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_oltas_eeszt","timestamp":"2021. április. 28. 19:04","title":"Így tudja ellenőrizni, hogy rögzítették-e az oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]