Cikkünk folyamatosan frissül.

Szerdán két kormányülés is volt, az egyik az Európai Uniós aktualitásokról, a másik a járványhelyzetről, Gulyás Gergely az utóbbi ismertetésével kezdte. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az oltásoknak köszönhetően mára radikális csökkenés tapasztalható a fertőzések számában, ezért mindenkit arra biztat, hogy oltassa be magát.

A négymillió oltott már holnap meg lehet, azt remélik, hogy így az újraindításról is dönthetnek - tette hozzá.

Gulyás ezután elismételte a 4 milló beoltott után életbe lépő intézkedéseket, ezeket ebben a cikkünkben soroltuk fel.

A kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul.

Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.

A védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek (oltottaknak vagy a betegségen átesetteknek) este 11 óráig megnyílik a vendéglátóhelyek belső tere is. A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.

A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik (a Közlönyben megjelent részletes szabályok között nem a szálloda, hanem a szálláshely kifejezés szerepel).

A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is. A Közlöny alapján a kaszinókba is védettségi igazolvánnyal lehet majd menni, ezt a helyszínen ellenőrizni kell - a színházban például a jegyszedőnek.

Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek.

A védettek és felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják.

A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.

Szigorú szabályokat is életbe léptetnek majd, ehhez a Büntető törvénykönyvet is módosítanak. A közokirat-hamisításnak lesz egy minősített esete, ami a védettségi igazolványhoz kapcsolódó visszaélésekhez kapcsolódik, és azonnali, súlyos pénzbírságokra is számíthatnak 100 ezertől 1 millió forintig azok a vendéglátósok is, akik nem tartják be a szabályokat.

Ötmillió oltás elérésekor a kormány azt tervezi, hogy feloldja a lakodalmak tilalmát, ez azt jelenti, hogy május harmadik hetétől ezeket valószínűleg meg lehet majd tartani.

A miniszter megismételte azt is, hogy minden vakcina hatékony, mindenkit arra kérnek, hogy oltassa be magát.

A védettségi igazolványokkal kapcsolatban sok panaszt kaptak a kormányhivatalok, ezzel a kormány is tisztában van. Ennek első lépése, hogy rögzíteni kell az oltás tényét, arra kérik az orvosokat, hogy ezt minél előbb tegyék meg. Ha ez megtörtént, akkor a Belügyminisztérium automatikusan intézkedik a vakcinaigazolvány kiadásáról, postázzák, majd átlagosan 10 nap elteltével megkapják a beoltottak. Ugyanakkor előfordulhat, hogy késnek.

Gulyás bejelentette azt is, hogy a kormány felhatalmazta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy kétoldalú megállapodásokat kössön a vakcinaigazolványok elismeréséről más országokkal. Ezekkel az országokkal kölcsönösen el szeretnék ismereteni a vakcinaigazolványokat.

Helyreállítási alap

Az Európai Unió helyreállítási alapjáról is tárgyalt a kormány. Gulyás szerint ezt hamarosan igénybe tudja venni az ország, ennek egy része egy vissza nem térítendő támogatás, amit teljes egészében fel fogunk venni, a másik része pedig egy hitel, amiről projektalapon fogunk dönteni. Magyarország eddig 80% kröüli államadóssággal tudta megúszni a válságot, és az a cél, hogy ez így is maradjon, ezért sem támogatjuk a hitelfelvételt.

Ha bármilyen projektet hitelből valósít meg Magyarország a következő években, akkor természetesen sor kerülhet rá.

Vitás kérdések még vannak az Európai Bizottsággal, ezek egyike, hogy Magyarország azt kéri, hogy az egészségügyi reformhoz szükséges 300 milliárd forintot a helyreállítási alapból finanszírozhassuk. A kormány ugyanakkor arról is döntött, hogy az egyetemi fejlesztéseket nem ebből fogjuk finanszírozni, de így is jut elég pénz a célra.

A kérdések következnek. Rengetegen érdeklődtek a vakcinaigazolványokról, ezekre egyben felelnek. Gulyás a számokkal kezdte: keddig a nyomda összesen 4 millió 176 133 igazolványt készített el. Ebből 651 060 a fertőzésen átesetteknek, 3 525 073 az oltottaknak készült el. Ezekből eddig összesen 386 478 darabot postáztak (3 240 ezret oltottaknak, 600 ezret egykori fertőzötteknek.)

A miniszter itt utalt arra is, hogy bár mindent megtesznek, hogy pontosan érkezzenek az igazolványok, hibák csúszhatnak egy ekkora rendszerbe az oltások rögzítésénél, és akár a postán is. Ezeket igyekeznek kivizsgálni és megoldani. Ha valaki 2-3 hét múlva sem kapta meg az igazolványát, akkor már valószínűleg technikai hiba csúszott a rendszerbe, ezekre az operatív törzs keresi a megoldást, holnap tárgyalnak róla. Gulyás hozzátette: 95-96 százalékban rendben halad az igazolványok kiállítása, de mivel nagy számokról van szó, a 3-4 % is sok embert jelent, ezért mindenki türelmét kérik.

A Magyar Nemzet az Andrássy út és a Kós Károly sétány esetleges lezárásáról kérdezett. Gulyás itt kiemelte, hogy Budapesten a közlekedés rendkívül rossz, ott is dugók vannak, ahol eddig nem voltak. Hozzátette, hogy jó lenne, ha végre véget érne, a pesti alsó rakpart lezárása azonban nem okozott komoly gondot.

Nyárra az iskolák szervezhetek-e nyári táborokat? Erről május közepén dönthetnek, valószínűleg ötmillió beoltottnál. Erre a kormány is készül, hiszen az Erzsébet-táborokban is több százezer gyermek nyaral minden évben, de túl korai lenne róla döntést hozni. Hasonló válasz érkezett Gulyástól a fiatalok esetleges oltására is: a 16-18 éveseket Pfizerrel más olthatják, de a 12-16 év közötti korosztály oltását még vizsgálják a kutatók.

A határon túli magyarok oltásáról kérdezett az RTL Klub. A miniszter szerint erre csak a Magyarországon élő magyarok után kerülhet sor, ahogy ez bekövetkezik, utána nézhetjük meg, kinek és milyen formában tudunk segíteni.

Elhangzott, hogy Karikó Katalin is kritizálta az oltásokról szóló táblázatot, de Gulyás szerint ebben pontos és objektív adatok szerepelnek. A szakemberek által hozzátett szempontoknak a kormány örül, de ezek eddig is ismert tények voltak, csak nem tették őket közzé. Azért sem vesznek részt a vitában, mert "érdemi, komoly hatékonysági különbség nincs az oltóanyagok között".

Szóba került a lélegezetőgépekre kerültek magas halálozási aránya is. A székesfehérvári kórázigazgató nemrég arról beszélt, hogy az általa vezetett intézményben a gépi lélegeztetett betegek 84 százaléka életét veszti, de Gulyás szerint orvoszakmai kérdés, hogy milyen protokollt vezetnek be. Szerinte a világon mindenhol nagyon magas azok aránya, akik gépre kerülve meghalnak.

A Fudan Egyetem szerződéseit nyilvánosságra fogják hozni, magyarul és kínaiul is - hangzott a válasz egy újabb kérdésre. A kínai és magyar állam közösen hozza létre az egyetemet működtető alapítványt.

Az operatív törzs a miniszterelnök felkérésére egy vakcinagazdálkodási tervet is készít, mert még mindig nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, mennyi ideig tart a védettség. A jelenlegi adatok optimizmusra adnak okot, most arra lehet következtetni, hogy 8-9 hónapig legalább, de akár egy évig, vagy hosszabb ideig is hatékonyak maradhatnak az oltások. Ennek ellenére már most készülni kell arra, mikor és hogyan adjanak be újabb oltást, ezt dolgozza ki jelenleg az operatív törzs. A lényeg, hogy ha a védettség megszűnik, legyen elég vakcina, ennek megfelelően fogunk tartalékolni. Most úgy tűnik, hogy az uniós szállítmányokból bőven fog maradni.

Mától újraindultak az onkológiai szűrővizsgálatok, de jó hír, hogy

az egynapos sebészeti ellátások május 3-tól szintén újraindulnak.

Az utazásokkal, nyaralásokkal kapcsolatban is lesznek változások, hiszen 4 millió beoltott után lehet karanténkötelezettség nélkül jönni Magyarországra.

Az Inforádió kérdésére Gulyás Gergely illuzorikusnak nevezte, ha közös kampányt terveznének az ellenzékkel az oltások népszerűsítésére. Oltásellenesekkel nagyon nehéz oltások melletti kampányt tervezni - tette hozzá.

Nehéz megbecsülni, mikor érhetjük el az öt-hatmilliós beoltottat, hiszen ez a regisztrációtól is függ. Jelenleg még nem is regisztráltak ötmillióan, most körülbelül 4 és félmilliónál tartunk. Napról napra tízezrek regisztrálnak, ami Gulyás szerint egyáltalán nem rossz.

A terasznyitás után kialakult tömegjelenetekkel kapcsolatban elnéző a kormány, Gulyás úgy fogalmazott, nem lett volna helyes, ha a tömegben mindenkit 50-100 ezer forintra bírságolnak a rendőrök. Mindenkit arra kérnek, hogy tartsa be a szabályokat és oltassa be magát.

Az Európai Labdarúgó Szövetség honlapján az szerepel, hogy a külföldi szurkolóknak elég a két PCR teszt a belépéshez, a magyarok viszont csak védettségi igazolvánnyal vehetnek részt a meccseken - utalt rá az Index. Gulyás szerint ez nem kettős mérce, Magyarország sokkal jobban áll az oltásokkal, a külföldieknek nincs lehetőségük beoltatni magukat az Eb kezdetéig. A Telexnek azt is megerősítette a miniszter, hogy továbbra is ragaszkodnak hozzá, hogy teltházas meccseket lehet majd tartani.

A költésgvetési tanács bármiről mondhat véleményt, de ennek csak egy pontos van jelentősége: a törvényjavaslat alkalmas-e az államadósság csökkentésére. Erre az volt a válaszuk, hogy igen, így nincs akadálya a törvényjavaslat benyújtásának - felelte az Mfornak.