Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f805bc8b-5ca8-40c9-8a11-a10bb409bb42","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A maori képviselőnek már korábban is meggyűlt a baja a parlamenti szabályokkal.","shortLead":"A maori képviselőnek már korábban is meggyűlt a baja a parlamenti szabályokkal.","id":"20210512_uj_zeland_parlament_haka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f805bc8b-5ca8-40c9-8a11-a10bb409bb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d00440e-5470-49f8-af0b-29b95f022a5b","keywords":null,"link":"/elet/20210512_uj_zeland_parlament_haka","timestamp":"2021. május. 12. 13:41","title":"Kiutasítottak az új-zélandi parlamentből egy képviselőt, mert harci táncba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59d2941-0f37-4a7a-9608-8fe451325e56","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Először Kubából jelentették azokat a különös eseteket, amikor amerikai diplomaták betegedtek meg titokzatos körülmények között, de a világban máshol is történtek hasonló incidensek, akadt olyan CIA-s tiszt, akit egy moszkvai szállodában ért mikrohullámú támadás, ezért gyanakszanak sokan az oroszokra. Miután a Fehér Ház két munkatársa is célpont lett, ma már a Pentagon is vizsgálódik. ","shortLead":"Először Kubából jelentették azokat a különös eseteket, amikor amerikai diplomaták betegedtek meg titokzatos körülmények...","id":"20210511_Rejtelyes_mikrohullamu_tamadasokkal_lehetetlenitik_el_az_amerikai_kemeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b59d2941-0f37-4a7a-9608-8fe451325e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155b3903-2a52-48ef-b3ac-474d956ee5f1","keywords":null,"link":"/360/20210511_Rejtelyes_mikrohullamu_tamadasokkal_lehetetlenitik_el_az_amerikai_kemeket","timestamp":"2021. május. 11. 13:00","title":"Washingtonban észbe kaptak, hogy a Havanna-szindróma ügyét nem lehet bagatellizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a30fd47-7692-441f-981d-17d9aaff8357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 4K-ban restaurált zenés trükkfilmet előbb online, majd a mozikban is meg lehet nézni. ","shortLead":"A 4K-ban restaurált zenés trükkfilmet előbb online, majd a mozikban is meg lehet nézni. ","id":"20210511_Visszater_a_mozikba_Kovasznai_Gyorgy_kultikus_animacioja_a_Habfurdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a30fd47-7692-441f-981d-17d9aaff8357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eda08ef-96db-4953-b7cb-4ef3e4b96b57","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_Visszater_a_mozikba_Kovasznai_Gyorgy_kultikus_animacioja_a_Habfurdo","timestamp":"2021. május. 11. 10:44","title":"Visszatér a mozikba Kovásznai György kultikus animációja, a Habfürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az összes beoltott közel 40 százaléka mindkét adagot megkapta a vakcinából.","shortLead":"Az összes beoltott közel 40 százaléka mindkét adagot megkapta a vakcinából.","id":"20210512_Megduplazodott_aktiv_fertozott_atoltott_Seychelleszigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc450ae-68bd-470b-8390-0848ff16136f","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Megduplazodott_aktiv_fertozott_atoltott_Seychelleszigetek","timestamp":"2021. május. 12. 15:36","title":"Megduplázódott az aktív fertőzöttek száma a világ legátoltottabb országában, a Seychelle-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha elfogadják a törvényjavaslatot, lerövidülnek a határidők, és mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat.","shortLead":"Ha elfogadják a törvényjavaslatot, lerövidülnek a határidők, és mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat.","id":"20210511_novak_tartasdij_behajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b7224d-d040-4172-ac22-447ef745034c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_novak_tartasdij_behajtas","timestamp":"2021. május. 11. 15:18","title":"Novák: Felgyorsítjuk és hatékonyabbá tesszük a tartásdíj behajtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef5b8fa-7cfb-4be6-93bd-b5f395028ae3","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"Rakétatámadások, merényletek, zavargások eddig is voltak Izraelben, de most már az ország arab lakossága is az utcára vonult. Közben a szokatlanul intenzív rakétázásért cserébe számtalan célpontot támadott az izraeli hadsereg, köztük lakóházakat is. A támadásokban gyerekek is meghaltak mindkét oldalon. Izraeli magyarokat kérdeztünk a kinti állapotokról.","shortLead":"Rakétatámadások, merényletek, zavargások eddig is voltak Izraelben, de most már az ország arab lakossága is az utcára...","id":"20210512_Arra_ebredtunk_hogy_robbanasoktol_razkodik_az_ablakunk__polgarhaborus_helyzet_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ef5b8fa-7cfb-4be6-93bd-b5f395028ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c385bb-7486-41fe-ae50-0d6e38e7ebe4","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Arra_ebredtunk_hogy_robbanasoktol_razkodik_az_ablakunk__polgarhaborus_helyzet_Izraelben","timestamp":"2021. május. 12. 13:17","title":"„A légiriadó után nagyjából 90 másodpercünk van a becsapódásig” – helyiek beszámolói arról, mi történik Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2ac774-3bc9-4563-aa1d-4d3ed8a12345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szereti a tűz látványát – magyarázta a nyomozóknak.","shortLead":"Szereti a tűz látványát – magyarázta a nyomozóknak.","id":"20210512_budapest_sorozatos_gyujtogato_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a2ac774-3bc9-4563-aa1d-4d3ed8a12345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431d2b28-ec04-4667-8d16-c219d3178300","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_budapest_sorozatos_gyujtogato_elfogas","timestamp":"2021. május. 12. 08:15","title":"Húsznál több budapesti tűzért felel egy gyújtogató, akit elfogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész továbbküldte Vadai Ágnes kérdését a rendőrségnek mint feljelentést. A nyomozó hatóság feljelentés kiegészítést rendelt el.","shortLead":"A legfőbb ügyész továbbküldte Vadai Ágnes kérdését a rendőrségnek mint feljelentést. A nyomozó hatóság feljelentés...","id":"20210512_feljelentes_polt_gyurcsany_telefonalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87eeaaa3-fc04-4fa0-ba94-980c468a95a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_feljelentes_polt_gyurcsany_telefonalas","timestamp":"2021. május. 12. 14:36","title":"Feljelentésként értékelte Polt Péter a Gyurcsány nevében telefonálók miatt feltett kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]