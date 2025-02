Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter személyisége mellett a volt vezérkari főnök tudását is kritizálta.","shortLead":"A honvédelmi miniszter személyisége mellett a volt vezérkari főnök tudását is kritizálta.","id":"20250218_Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-Magyar-Peter-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"c59d4c32-f64f-4ffe-b657-6c8c1b402b21","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-Magyar-Peter-tisza","timestamp":"2025. február. 18. 16:17","title":"„Folyamatos szerepzavarban van\" – Szalay-Bobrovniczky Kristóf is elmondta véleményét Ruszin-Szendi Romuluszról, aki nem késett a válasszal, és vitára hívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133e928e-38d7-4464-8626-6824291ee735","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük egy volt vezérkari főnök pártpolitikai rendezvényen történő megjelenése és felszólalása alkalmas arra, hogy megossza és elbizonytalanítsa a Magyar Honvédség személyi állományát, valamint hogy rombolja a haderő belső morálját.","shortLead":"Szerintük egy volt vezérkari főnök pártpolitikai rendezvényen történő megjelenése és felszólalása alkalmas arra...","id":"20250217_Nem-tetszik-a-volt-vezerkari-fonokoknek-hogy-Ruszin-Szendi-Romulusz-a-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/133e928e-38d7-4464-8626-6824291ee735.jpg","index":0,"item":"26236343-74fb-4595-827d-6f8a3c04273f","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Nem-tetszik-a-volt-vezerkari-fonokoknek-hogy-Ruszin-Szendi-Romulusz-a-Tisza-Part","timestamp":"2025. február. 17. 15:20","title":"Nem tetszik a volt vezérkari főnököknek, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kiállt a Tisza Párt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A banki adataira utaznak a csalók egy új átverésben, melyben látszólag 10 eurós utalványokat lehet elnyerni. ","shortLead":"A banki adataira utaznak a csalók egy új átverésben, melyben látszólag 10 eurós utalványokat lehet elnyerni. ","id":"20250217_wizzair-adathalasz-email-atveres-utalvany-banki-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db.jpg","index":0,"item":"7cf83756-e450-430d-87af-28af6d7ab10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_wizzair-adathalasz-email-atveres-utalvany-banki-adatok","timestamp":"2025. február. 17. 15:56","title":"A Wizz Air nevével terjed egy veszélyes csalás – ha ilyen levelet kapott, törölje azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268ed04f-468d-4860-bec6-418b4fc99328","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy fájdalmakkal küzdött, le kellett mondania a limai koncertjét.","shortLead":"Nagy fájdalmakkal küzdött, le kellett mondania a limai koncertjét.","id":"20250217_Korhazba-kerult-Shakira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268ed04f-468d-4860-bec6-418b4fc99328.jpg","index":0,"item":"0e012305-0643-4bc2-99a5-d03c9a739317","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Korhazba-kerult-Shakira","timestamp":"2025. február. 17. 08:16","title":"Kórházba került Shakira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a konzolos változat után a PC-s kiadásra sem kell sokat várni: megbízható nyilatkozatból lehet következtetni arra, hogy mikor jöhet a Grand Theft Auto VI PC-s kiadása.","shortLead":"Úgy tűnik, a konzolos változat után a PC-s kiadásra sem kell sokat várni: megbízható nyilatkozatból lehet következtetni...","id":"20250217_rockstar-games-gta6-pc-valtozat-megjelenes-corsair-gaming-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c.jpg","index":0,"item":"661368e4-b278-4b14-9307-c2142bcc83d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_rockstar-games-gta6-pc-valtozat-megjelenes-corsair-gaming-nyilatkozat","timestamp":"2025. február. 17. 17:03","title":"Jó hír: hamarabb jöhet a GTA 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tranzakciós díjak tavaly őszi megemelése után tovább nőnek a terhek.","shortLead":"A tranzakciós díjak tavaly őszi megemelése után tovább nőnek a terhek.","id":"20250217_bankok-dijemeles-vallalkozok-vallalkozasok-penzforgalmi-szamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be.jpg","index":0,"item":"2776647a-75fe-4837-bbf5-94e4ade80d47","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_bankok-dijemeles-vallalkozok-vallalkozasok-penzforgalmi-szamla","timestamp":"2025. február. 17. 08:51","title":"A vállalkozók sem ússzák meg a banki díjemeléseket, kilenc pénzintézet már lépett is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff76b1b-6fc4-4016-9a53-bb5d36994bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A három telek eddig beépíthető terület volt, ha a Közgyűlés is rábólint, akkor viszont a jövőben ez erdővé válik, ami azt jelenti, hogy nem lehet majd beépíteni.","shortLead":"A három telek eddig beépíthető terület volt, ha a Közgyűlés is rábólint, akkor viszont a jövőben ez erdővé válik, ami...","id":"20250217_30-ezer-negyzetmetert-minositett-erdove-a-12-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dff76b1b-6fc4-4016-9a53-bb5d36994bc7.jpg","index":0,"item":"778f0822-1581-47f2-8e03-6040ecbc8f89","keywords":null,"link":"/zhvg/20250217_30-ezer-negyzetmetert-minositett-erdove-a-12-kerulet","timestamp":"2025. február. 17. 14:34","title":"30 ezer négyzetmétert minősített erdővé a 12. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vámra vám. ","shortLead":"Vámra vám. ","id":"20250217_Korlatozna-az-EU-egyes-elelmiszerek-importjat-az-intezkedes-az-Egyesult-Allamoknak-fajhat-leginkabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028.jpg","index":0,"item":"7aa655ec-4e73-42cb-a520-b8587a87e339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Korlatozna-az-EU-egyes-elelmiszerek-importjat-az-intezkedes-az-Egyesult-Allamoknak-fajhat-leginkabb","timestamp":"2025. február. 17. 12:43","title":"Vámháború: az EU előállt egy új ötlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]