[{"available":true,"c_guid":"763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit csináljanak, ha találkoznak az állattal.","shortLead":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit...","id":"20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a4306-4da1-4dc2-9a6e-1ae26b49b192","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:05","title":"Lakossági fórumokat tartanak a medveveszély miatt Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Karbantartás lesz, jó, ha indulás előtt tájékozódik.","shortLead":"Karbantartás lesz, jó, ha indulás előtt tájékozódik.","id":"20180920_Rovidebb_utvonalon_jar_a_H6os_HEV_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc45607-44c5-4bb2-ad12-a629d56e2d10","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Rovidebb_utvonalon_jar_a_H6os_HEV_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:51","title":"Rövidebb útvonalon jár a H6-os HÉV a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő elismételte múlt heti állításait az informális EU-csúcs előtt is. 