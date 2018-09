Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02fcb956-97aa-4323-a126-3ca8b6e1b187","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Koreai Gazdasági Kutatóintézet szerint ez az egyetlen jó megoldás.","shortLead":"A Koreai Gazdasági Kutatóintézet szerint ez az egyetlen jó megoldás.","id":"20180920_lebonthatjak_a_teli_olimpia_helyszineit_tul_draga_a_fenntartasuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02fcb956-97aa-4323-a126-3ca8b6e1b187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9be1d6-3aff-49ec-acf8-d411190e81a0","keywords":null,"link":"/sport/20180920_lebonthatjak_a_teli_olimpia_helyszineit_tul_draga_a_fenntartasuk","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:25","title":"Lebonthatják a téli olimpia helyszíneit, túl drága a fenntartásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 225 ezer forintot vittek haza a magyarok.","shortLead":"Átlagosan 225 ezer forintot vittek haza a magyarok.","id":"20180920_326_ezer_forintos_atlagkeresetet_mert_a_KSH","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0725a2-46bd-49f0-a5a8-101473bb2357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_326_ezer_forintos_atlagkeresetet_mert_a_KSH","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:30","title":"326 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Salzburgban történt a különös jelenet.\r

","shortLead":"Salzburgban történt a különös jelenet.\r

","id":"20180921_Macron_es_Orban_kezfogasa_alighanem_a_honap_legfurcsabb_politikai_pillanata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec776c0-a579-42c6-accc-a2f4189d7791","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Macron_es_Orban_kezfogasa_alighanem_a_honap_legfurcsabb_politikai_pillanata","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:55","title":"Macron és Orbán kézfogása alighanem a hónap legérdekesebb politikai pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátlan italfogyasztással hirdet bulit bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak a Fővárosi Törvényszék elnöke. Az október közepén a Pesti Központi Kerületi Bíróság udvarára tervezett buli alighanem összefügg azzal, hogy a tavasszal Handó Tünde által megbízott Polgárné Vida Juditnak a kinevezéséhez meg kellene nyerni a bírák többségének támogatását. ","shortLead":"Korlátlan italfogyasztással hirdet bulit bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak a Fővárosi Törvényszék elnöke...","id":"20180921_Ingyen_sor_es_retro_buli__igy_mulat_ma_egy_fovarosi_biro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64610075-56b6-40a9-87c4-4e257792090e","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Ingyen_sor_es_retro_buli__igy_mulat_ma_egy_fovarosi_biro","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:02","title":"Ingyensör és retró buli – így mulat ma egy fővárosi bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslatról hamarosan szavazhatnak.","shortLead":"A javaslatról hamarosan szavazhatnak.","id":"20180920_Orokbefogadoi_dijjal_porgetne_fel_az_orokbefogadast_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e0bcf9-993e-430e-a1bd-ea65340b2fa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Orokbefogadoi_dijjal_porgetne_fel_az_orokbefogadast_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:58","title":"Örökbefogadói díjjal pörgetné fel az örökbefogadást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cbe18-7113-4b69-a144-2c8ef0465273","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1948. szeptember 20-án született Baksa-Soós János a magyar underground meghatározó alakja, aki nélkül egészen más lenne a magyar (alternatív) popzene.\r

\r

","shortLead":"Az 1948. szeptember 20-án született Baksa-Soós János a magyar underground meghatározó alakja, aki nélkül egészen más...","id":"20180920_Elete_minden_masodperce_provokacio_volt_a_hatalom_szemeben__ma_70_eves_a_KEX_frontembere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cbe18-7113-4b69-a144-2c8ef0465273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9dd86b-e310-4cf1-9929-3b673307ebf1","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Elete_minden_masodperce_provokacio_volt_a_hatalom_szemeben__ma_70_eves_a_KEX_frontembere","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:31","title":"„Élete minden másodperce provokáció volt a hatalom szemében” - ma 70 éves a KEX frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac6adf4-df3c-48ba-9836-c54f93147c9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez hatóságilag teljesen rendben is van. ","shortLead":"Mindez hatóságilag teljesen rendben is van. ","id":"20180921_jetski_autopalya_autos_video_nyuzsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac6adf4-df3c-48ba-9836-c54f93147c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8a7324-945e-4fb6-b30c-395bc3c984b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180921_jetski_autopalya_autos_video_nyuzsi","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:21","title":"Egy jetski robog az autók közt a forgalomban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a12467-e047-4cee-98fd-eede253b897e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180920_Meszarosek_Sargentiniszavazasa_mar_ketharmadnal_is_tobbjuk_van_a_bevandorlasparti_hazaaruloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09a12467-e047-4cee-98fd-eede253b897e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5aadf79-9d9e-48fc-bebd-67767c7f4b08","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Meszarosek_Sargentiniszavazasa_mar_ketharmadnal_is_tobbjuk_van_a_bevandorlasparti_hazaaruloknak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:21","title":"Mészárosék Sargentini-szavazása: már kétharmadnál is többjük van a \"bevándorláspárti hazaárulóknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]