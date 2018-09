Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f552c4c-328c-4132-ac88-938ddcfdf05b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sűrű bambuszerdőkben alig hallják meg egymás hívását.","shortLead":"A sűrű bambuszerdőkben alig hallják meg egymás hívását.","id":"20180921_Bajban_vannak_az_oriaspandak_ha_randizni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f552c4c-328c-4132-ac88-938ddcfdf05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafe46fd-cd34-44bc-a170-7ae6fc6bcdc8","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Bajban_vannak_az_oriaspandak_ha_randizni_kell","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:55","title":"Bajban vannak az óriáspandák, ha randizni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b28841a-78d3-4784-a2af-027e280d3099","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terapeuták szerint a szüleink közti viszony nagyban befolyásolja a saját intim kapcsolatainkat – igen, a hálószobában is.","shortLead":"A terapeuták szerint a szüleink közti viszony nagyban befolyásolja a saját intim kapcsolatainkat – igen, a hálószobában...","id":"20180921_On_vajon_megorokolte_a_szulei_szexualis_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b28841a-78d3-4784-a2af-027e280d3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f82334-71a8-4fb5-a86a-373cbaa1250c","keywords":null,"link":"/elet/20180921_On_vajon_megorokolte_a_szulei_szexualis_eletet","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:23","title":"Ön vajon megörökölte a szülei szexuális életét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszanyalt a negatív kampány fagyija. Elrettentő példa lett a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Visszanyalt a negatív kampány fagyija. Elrettentő példa lett a magyar miniszterelnök.","id":"20180920_Az_europai_liberalisok_ugy_kampanyolnak_hogy_aki_a_Neppartra_szavaz_Orbanra_szavaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a09a110-126b-4832-9f5f-9eef13e8a713","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Az_europai_liberalisok_ugy_kampanyolnak_hogy_aki_a_Neppartra_szavaz_Orbanra_szavaz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:25","title":"Az európai liberálisok úgy kampányolnak, hogy aki a Néppártra szavaz, Orbánra szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan itt a hideg, fagyos, havas, latyakos időjárás, melyre nem árt jó előre felkészülni. Például egy jól megválasztott új téligumival.

","shortLead":"Hamarosan itt a hideg, fagyos, havas, latyakos időjárás, melyre nem árt jó előre felkészülni. Például egy jól...","id":"20180922_teligumit_venne_Itt_a_2018as_nagy_teszt_auto_bild_dunlop_continental_kleber_fulda_hankook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8458897-2821-4dfa-922c-cd1b5e2bc4f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_teligumit_venne_Itt_a_2018as_nagy_teszt_auto_bild_dunlop_continental_kleber_fulda_hankook","timestamp":"2018. szeptember. 22. 07:41","title":"Téligumit venne? Itt a 2018-as nagy teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sértheti a verseny tisztaságát, ha a jegyáron felül kérnek el külön pénzt az utastérbe felvitt csomagokért – ezt vizsgálja az olasz versenyhatóság.","shortLead":"Sértheti a verseny tisztaságát, ha a jegyáron felül kérnek el külön pénzt az utastérbe felvitt csomagokért – ezt...","id":"20180921_Megbuntethetik_a_Ryanairt_ha_penzt_ker_az_utasterbe_felvitt_poggyaszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bc506d-0411-47e1-a4e3-3fae1bff56d8","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Megbuntethetik_a_Ryanairt_ha_penzt_ker_az_utasterbe_felvitt_poggyaszert","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:58","title":"Megbüntethetik a Ryanairt, ha pénzt kér az utastérbe felvitt poggyászért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dad018a-58d8-4f0e-ab52-2098f4089557","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapesten a Bécsi úti és a gazdagréti fiókot csukják be, összhangban a 2021-ig szóló stratégiai célkitűzéseikkel.","shortLead":"Budapesten a Bécsi úti és a gazdagréti fiókot csukják be, összhangban a 2021-ig szóló stratégiai célkitűzéseikkel.","id":"20180921_bezarja_ket_fiokjat_a_cib_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dad018a-58d8-4f0e-ab52-2098f4089557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c59f91c-f303-4a27-bf29-412f6e19d869","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_bezarja_ket_fiokjat_a_cib_bank","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:34","title":"Bezárja két fiókját a CIB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Számtalan boltban nyáron tanulókkal enyhítették az eladóhiányt, most azonban esélyük sincs az állások feltöltésére.","shortLead":"Számtalan boltban nyáron tanulókkal enyhítették az eladóhiányt, most azonban esélyük sincs az állások feltöltésére.","id":"20180921_Szivhatjak_a_fogukat_a_boltosok_visszaultek_a_diakok_az_iskolapadba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7e865-8622-453d-9994-860db3f6c41f","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Szivhatjak_a_fogukat_a_boltosok_visszaultek_a_diakok_az_iskolapadba","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:06","title":"Szívhatják a fogukat a boltosok, visszaültek a diákok az iskolapadba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b275ee7a-4919-4b05-9b55-915744279ced","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201838_a64_vagyonkezelo_speder_aszepsegiparban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b275ee7a-4919-4b05-9b55-915744279ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfcd9f8-d922-4e40-bea2-df4062911710","keywords":null,"link":"/kkv/201838_a64_vagyonkezelo_speder_aszepsegiparban","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:30","title":"Szépségtapasz: az Indexszel végképp szakító Spéder a kozmetikabizniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]