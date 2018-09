Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"472626f8-70a4-42fe-88cd-83bf3fedeb73","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sok feltételnek kell megfelelni, ha egy cégnél a bizonylatokat szkennelve akarják megőrizni, erre nem mindig képesek a vállalatok.","shortLead":"Sok feltételnek kell megfelelni, ha egy cégnél a bizonylatokat szkennelve akarják megőrizni, erre nem mindig képesek...","id":"20180924_Papirtomegeket_orizgethetnek_a_cegek_nem_mindig_eleg_szkennelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472626f8-70a4-42fe-88cd-83bf3fedeb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0095b560-5731-403f-ba7d-e01a767cfa48","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180924_Papirtomegeket_orizgethetnek_a_cegek_nem_mindig_eleg_szkennelni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:50","title":"Papírtömegeket őrizgethetnek a cégek, nem mindig elég szkennelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Homolya Róbert szerint bőven lenne mit javítani az infrastruktúrán, de vannak dolgok, amelyekre nincs pénze a társaságnak.","shortLead":"Homolya Róbert szerint bőven lenne mit javítani az infrastruktúrán, de vannak dolgok, amelyekre nincs pénze...","id":"20180924_Sok_eszkozunk_otvenhatvan_eves_es_veszelyes_uzem_vagyunk__interjut_adott_a_MAV_elnokvezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425c015b-6197-483e-8518-a5ab8d4834e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Sok_eszkozunk_otvenhatvan_eves_es_veszelyes_uzem_vagyunk__interjut_adott_a_MAV_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:22","title":"Sok eszközünk ötven-hatvan éves, veszélyes üzem vagyunk – interjút adott a MÁV elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11687ab4-c026-49fa-bbda-4e118dca694c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapest Honvéd stadionját kezdik meg építeni még 2019-ben, jelentette be a klub tulajdonosa. Az építkezés állami forrásból, közpénzből valósul meg.\r

\r

","shortLead":"A Budapest Honvéd stadionját kezdik meg építeni még 2019-ben, jelentette be a klub tulajdonosa. Az építkezés állami...","id":"20180924_Oromhir_a_2018as_ev_sem_marad_uj_stadion_epitese_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11687ab4-c026-49fa-bbda-4e118dca694c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1526b33-f27c-4f3e-a390-778022ac24f7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180924_Oromhir_a_2018as_ev_sem_marad_uj_stadion_epitese_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:27","title":"Örömhír: a 2018-as év sem marad új stadion építése nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Betört az ősz és kiűzte a nyarat, egyre hidegebbek vannak. És lesznek is.","shortLead":"Betört az ősz és kiűzte a nyarat, egyre hidegebbek vannak. És lesznek is.","id":"20180923_Zapor_szel_napsutes_lesz_itt_minden__ilyen_az_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e737657-664a-4e84-9882-2ede5875c1a8","keywords":null,"link":"/elet/20180923_Zapor_szel_napsutes_lesz_itt_minden__ilyen_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:56","title":"Zápor, szél, napsütés, lesz itt minden – ilyen az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt egy volt teniszező és üzletember állítja.","shortLead":"Ezt egy volt teniszező és üzletember állítja.","id":"20180923_Orban_Viktor_allitolag_milliokat_fizetne_egy_tenisztornaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb94832-3008-4e58-a4d5-7faae2e94232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Orban_Viktor_allitolag_milliokat_fizetne_egy_tenisztornaert","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:46","title":"Orbán Viktor állítólag milliókat fizetne egy tenisztornáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17342def-d20a-4b71-89fe-aadfc46f24bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új terepjáró koncepciója a jelek szerint elnyerte a közönség tetszését.","shortLead":"Az orosz gyártó új terepjáró koncepciója a jelek szerint elnyerte a közönség tetszését.","id":"20180924_elismeres_dijat_kapott_a_lada_niva_futurisztikus_utodja_4x4_orosz_terepjaro_volvo_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17342def-d20a-4b71-89fe-aadfc46f24bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482e533-1fcb-4261-a02f-55076f58e55a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_elismeres_dijat_kapott_a_lada_niva_futurisztikus_utodja_4x4_orosz_terepjaro_volvo_mercedes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:21","title":"Elismerés: díjat kapott a Lada Niva futurisztikus utódja – önnek is tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f039b82-138c-439c-8a2b-fc4871ad0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petz Márton például megmutatta a köztársasági elnöknek a káposztaszeletelő helyes használatát. Majd ő maga is kipróbálta.","shortLead":"Petz Márton például megmutatta a köztársasági elnöknek a káposztaszeletelő helyes használatát. Majd ő maga is...","id":"20180923_Ader_Janos_megtekintette_a_vecsesi_kaposztafesztivalt__kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f039b82-138c-439c-8a2b-fc4871ad0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074a10df-0902-4505-97da-0a4fc2bb4c76","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Ader_Janos_megtekintette_a_vecsesi_kaposztafesztivalt__kepek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:46","title":"Áder János megtekintette a vecsési káposztafesztivált – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4583f54e-9502-43ed-b909-3469b569a965","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók két szakaszban vehetik birtokba a megújult épületet, az összes állandó kiállítás 2019 közepétől lesz látható. ","shortLead":"A látogatók két szakaszban vehetik birtokba a megújult épületet, az összes állandó kiállítás 2019 közepétől lesz...","id":"20180924_Oktober_vegere_elkeszul_a_Szepmuveszeti_Muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4583f54e-9502-43ed-b909-3469b569a965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e1bf46-64d4-4bed-8101-674e72cdd973","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Oktober_vegere_elkeszul_a_Szepmuveszeti_Muzeum","timestamp":"2018. szeptember. 24. 13:32","title":"Október végére elkészül a Szépművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]