[{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Közvetve felelős lehet a méhek pusztulásáért a a glifozát egy amerikai kutatás szerint.","shortLead":"Közvetve felelős lehet a méhek pusztulásáért a a glifozát egy amerikai kutatás szerint.","id":"20180925_art_a_meheknek_a_vilag_legelterjettebb_gyomirtoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5a7864-5849-41bb-aaa2-82628de0a2a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_art_a_meheknek_a_vilag_legelterjettebb_gyomirtoja","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:03","title":"Árt a méheknek a világ legelterjettebb gyomirtója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dab35b9-5658-4106-8848-8cfbe21fa47d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Táncos, ugribugri mozdulatokkal lejtett el a tömeg előtt.","shortLead":"Táncos, ugribugri mozdulatokkal lejtett el a tömeg előtt.","id":"20180926_Nagyon_benezte_ezt_a_tuntetest_vagy_igazi_cinikus_a_lengyel_First_Lady","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dab35b9-5658-4106-8848-8cfbe21fa47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf708535-35f1-46f6-a35e-bca91d2a053d","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Nagyon_benezte_ezt_a_tuntetest_vagy_igazi_cinikus_a_lengyel_First_Lady","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:47","title":"Nagyon benézte ezt a tüntetést, vagy igazi cinikus a lengyel First Lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc07a4e-e890-49e2-9ec9-73114e0050d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen pontosan egy szabálysértésnek, amely az autósokat idegesíti.","shortLead":"Egészen pontosan egy szabálysértésnek, amely az autósokat idegesíti.","id":"20180927_rendorseg_kresz_kamion_elozesi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc07a4e-e890-49e2-9ec9-73114e0050d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb2e8d-ff72-4749-bade-535ee4f03929","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_rendorseg_kresz_kamion_elozesi_tilalom","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:47","title":"Rendkívül idegesítő szokásnak próbál véget vetni a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3f79e5-9654-420d-be0c-d34cb98b3350","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 850 ezer csomag szépséghibás gyümölcsöt és zöldséget adott el.","shortLead":"Eddig 850 ezer csomag szépséghibás gyümölcsöt és zöldséget adott el.","id":"20180926_Evente_50_millio_tonna_elelmiszer_megy_a_kukaba_a_Tesco_inkabb_eladna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b3f79e5-9654-420d-be0c-d34cb98b3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560c2eed-9a59-43cd-a0ec-d7d4a96345fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Evente_50_millio_tonna_elelmiszer_megy_a_kukaba_a_Tesco_inkabb_eladna","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:49","title":"Évente 50 millió tonna élelmiszer megy a kukába, a Tesco inkább eladná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet egyik elkövetőjének tartott Ruszlan Bosirov valódi neve Anatolij Csepiga, s az orosz katonai hírszerzés, a GRU többszörösen kitüntetett ezredese – ezt a Bellingcat nevű nemzetközi oknyomozó portál, és moszkvai partnere, a The Insider derítette ki - és azóta a brit védelmi tárca is megerősítette.","shortLead":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet egyik elkövetőjének tartott Ruszlan Bosirov valódi neve Anatolij Csepiga, s...","id":"20180926_Kiderult_a_Szkripalmerenylet_elkovetojenek_valodi_neve_es_rangja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c6da31-c9b2-4be0-b69a-d73b3bed7eba","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kiderult_a_Szkripalmerenylet_elkovetojenek_valodi_neve_es_rangja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:00","title":"Kiderült a Szkripal-merénylet gyanúsítottjának valódi neve és rendfokozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mert túl kemény kereskedelmi lépéseket vezetett be Kínával szemben, magyarázta, de ennél pontosabban nem indokolta állítását.","shortLead":"Mert túl kemény kereskedelmi lépéseket vezetett be Kínával szemben, magyarázta, de ennél pontosabban nem indokolta...","id":"20180926_Trump_szerint_Kina_pedig_ellene_avatkozott_be_az_elnokvalasztasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08007681-139e-4d27-81bf-dfd3898798a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Trump_szerint_Kina_pedig_ellene_avatkozott_be_az_elnokvalasztasba","timestamp":"2018. szeptember. 26. 21:02","title":"Trump szerint Kína ellene akar beavatkozni a közelgő választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99dd6f50-686d-49fc-bd72-bb13e9c36347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban","shortLead":"Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban","id":"20180927_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_cipoje_47_milliard_forintert_on_is_megveheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99dd6f50-686d-49fc-bd72-bb13e9c36347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad43b47-10e1-4d46-ac91-c36bd3d57162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_cipoje_47_milliard_forintert_on_is_megveheti","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:47","title":"Elkészült a világ legdrágább cipője, 4,7 milliárd forintért ön is megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947c0b9d-56ba-4a41-8c71-ba4ff9b44a0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónap alatt 404 játékfilmterv érkezett a Magyar Nemzeti Filmalap történelmi filmes programjára; a nyertes filmtervekről szakmai zsűri dönt október végén.","shortLead":"Egy hónap alatt 404 játékfilmterv érkezett a Magyar Nemzeti Filmalap történelmi filmes programjára; a nyertes...","id":"20180926_Tortenelmi_film_magyar_nemzeti_filmalap_filmterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=947c0b9d-56ba-4a41-8c71-ba4ff9b44a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c467c1-7fbd-435f-92d1-d90d46256453","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Tortenelmi_film_magyar_nemzeti_filmalap_filmterv","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:15","title":"Szavazzon: milyen történelmi filmet látna szívesen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]