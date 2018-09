Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ec7ffa-5d59-4fe5-83fd-cda7cbbe4833","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mexikóban találkozott egymással egy McLaren 650S Spider és egy Mercedes-Benz CLA. A dolog előbbinek fájt jobban, a kocsi ráadásul nem is volt biztosítva a baleset idején.","shortLead":"Mexikóban találkozott egymással egy McLaren 650S Spider és egy Mercedes-Benz CLA. A dolog előbbinek fájt jobban...","id":"20180926_mclaren_650s_spider_mercedes_benz_cla_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ec7ffa-5d59-4fe5-83fd-cda7cbbe4833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652939bf-3b8c-4661-af2a-a538bdb24d37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_mclaren_650s_spider_mercedes_benz_cla_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:41","title":"Szívfacsaró látni, hogy összetörték ezt a McLarent – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza a jelöltségtől Brett Kavanaugh, az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságába jelölt, szexuális zaklatással megvádolt bíró. A jelölt a szenátus igazságügyi bizottságának csütörtöki meghallgatásán mondta ezt, miután korábban ugyanott felszólalt Christine Blasey Ford, aki megvádolta Kavanaugh-t.","shortLead":"Ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza a jelöltségtől Brett Kavanaugh, az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságába...","id":"20180928_Trump_fobirojeloltje_artatlannak_vallja_magat_es_nem_lep_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cc1d5-777d-4d83-a14f-af2811175df2","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Trump_fobirojeloltje_artatlannak_vallja_magat_es_nem_lep_vissza","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:09","title":"Trump főbírójelöltje ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Felnőttfilmeket idéző, megrázó vádakról beszélt Gerencsér András, miután híre ment, hogy egy Budapest környéki egyesületnél két felnőtt férfival szemben tett bejelentést egy még kiskorú lány. Az állítólagos sértett ügyvédje azonban másfél hete elérhetetlen, telefonokra nem reagál, és az irodájában sem találtuk. Pedig mondani kellene valamit a feltételezett elkövetők beazonosítása után.","shortLead":"Felnőttfilmeket idéző, megrázó vádakról beszélt Gerencsér András, miután híre ment, hogy egy Budapest környéki...","id":"20180927_szexualis_eroszak_ugyved_peterfalvi_attila_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88e5154-2510-419d-969d-3d25a5f70d79","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_szexualis_eroszak_ugyved_peterfalvi_attila_","timestamp":"2018. szeptember. 27. 06:30","title":"Taktikát váltott a szexuális erőszak miatt feljelentést tevő kislány ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglehetősen naturalista módon mutatja be egy 2 tonnás cet halálát a Spektrumon péntek este debütáló dokumentumfilm. Műsoron a \"bálnagyilkos műanyag\" – és a cet, melyet valóban az ember által hátrahagyott műanyag pusztított el.","shortLead":"Meglehetősen naturalista módon mutatja be egy 2 tonnás cet halálát a Spektrumon péntek este debütáló dokumentumfilm...","id":"20180928_balnagyilkos_muanyag_az_oceanban_spektrum_dokumentumfilm_csoroscet_szatyrok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b2eadc-db34-49a9-a3a2-726df35281c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_balnagyilkos_muanyag_az_oceanban_spektrum_dokumentumfilm_csoroscet_szatyrok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:03","title":"Szomorú műsor lesz ma este a Spektrumon, de érdemes megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esztergomba járhat majd, akinek fellebbezési ügye van a közigazgatási bíróságon – derült ki a Kormányinfón. A hatóságok készülnek a hajléktalanság betiltásának érvényt szerezni. Szóba került még a Századvég-ügy, illetve megszületett egy újabb kormányzati szállóige luxusrepülőzés ügyben: \"életszerűtlen ilyen morális elveket számon kérni a miniszterelnökön\".","shortLead":"Esztergomba járhat majd, akinek fellebbezési ügye van a közigazgatási bíróságon – derült ki a Kormányinfón. A hatóságok...","id":"20180927_Gulyas_miniszteri_felugyelet_ala_kerulnek_a_kozigazgatasi_birosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3d267b-c603-4b5e-9eb8-dccd6cbb33ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Gulyas_miniszteri_felugyelet_ala_kerulnek_a_kozigazgatasi_birosagok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:32","title":"Gulyás: Miniszteri felügyelet alá kerülnek a közigazgatási bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hír napvilágra kerülése után 10 százalékot zuhant a Tesla-részvények értéke. Musk akár börtönbe is mehet, amiért manipulálni próbálta a befektetőket. ","shortLead":"A hír napvilágra kerülése után 10 százalékot zuhant a Tesla-részvények értéke. Musk akár börtönbe is mehet, amiért...","id":"20180928_Csalassal_vadolja_beperelte_a_tozsdefelugyelet_Elon_Muskot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6e259d-a954-433d-90b7-78344a5ca672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Csalassal_vadolja_beperelte_a_tozsdefelugyelet_Elon_Muskot","timestamp":"2018. szeptember. 28. 05:21","title":"Csalással vádolja, beperelte a tőzsdefelügyelet Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088e0a0-0bac-499c-b7db-8e2ff1f9475a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érden egy kritikus asztaltársaságot fenyegetnek pénzbírsággal, Pécelen egy Facebook-csoport csapta ki a biztosítékot.","shortLead":"Érden egy kritikus asztaltársaságot fenyegetnek pénzbírsággal, Pécelen egy Facebook-csoport csapta ki a biztosítékot.","id":"20180926_Kulonos_esetekben_tiltja_az_erdi_es_a_peceli_polgarmester_a_telepules_nevenek_hasznalatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c088e0a0-0bac-499c-b7db-8e2ff1f9475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc85f4da-2b16-4419-bec5-41f948294387","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Kulonos_esetekben_tiltja_az_erdi_es_a_peceli_polgarmester_a_telepules_nevenek_hasznalatat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:56","title":"Különös esetekben tiltja az érdi és a péceli polgármester a település nevének használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csíkszentkirályon támadt emberre a múlt héten az állat, a minisztérium engedélyezte a kilövését.","shortLead":"Csíkszentkirályon támadt emberre a múlt héten az állat, a minisztérium engedélyezte a kilövését.","id":"20180926_Kilovesi_engedelyt_adtak_a_mult_heten_sulyos_seruleseket_okozo_szekelyfoldi_medvere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544ec223-1f2d-48b2-a2a5-a1d3b9871e65","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kilovesi_engedelyt_adtak_a_mult_heten_sulyos_seruleseket_okozo_szekelyfoldi_medvere","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:25","title":"Kilövési engedélyt adtak a múlt héten súlyos sérüléseket okozó székelyföldi medvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]