A légihídtól való elvontatás után nem szólt a sofőr a pilótának, hogy húzza be a repülőgép parkolófékjét, így a bokorban kötött ki egy brazil A320-as repülőgép a Sao Paulo-i nemzetközi repülőtéren.

A légihídtól való elvontatás után nem szólt a sofőr a pilótának, hogy húzza be a repülőgép parkolófékjét Most bokorba gurult egy Airbus – különleges a látvány 2018. szeptember. 29. 13:04 Az autót vezető nő súlyos égési sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Az amerikai Evantsonban rögzítette egy kamera, amint a gázüzemű Honda CRV-ben felrobbant a gáztartály. Az amerikai Evantsonban rögzítette egy kamera, amint a gázüzemű Honda CRV-ben felrobbant a gáztartály. Az autót vezető nő súlyos égési sérüléseket szenvedett. Menet közben robbant fel a kocsi gáztartálya, széttépte a kocsi hátulját – videó 2018. szeptember. 27. 16:21 Ez az uniós támogatásoknak is köszönhető. Kevesebb borászatnak van több bevétele 2018. szeptember. 28. 06:45 A botrányos Híd a Munka Világába Program alatt vásárolták őket, a budapesti ingatlan például már évek óta üresen állt. Sorra válik meg az ORÖ vidéki és városi ingatlanjaitól 2018. szeptember. 27. 17:35 A hongkongi férfi szervezetében a hepatitis E egy olyan vírustörzsét mutatták ki, amit eddig kizárólag patkányoknál tapasztaltak. Ember fertőződött meg az eddig csak patkányok között terjedő vírussal 2018. szeptember. 28. 16:30 A nyomozók szerint a tűz egy hibás villanyvezeték miatt keletkezett, emiatt a polgári védelem parancsnokainak, helyi képviselőknek, a polgármesteri hivatal alkalmazottjának, és az áramszolgáltató munkatársainak is bíróság elé kell állniuk. Emberöléssel vádolnak 12 embert egy tavaly nyári portugál erdőtűz miatt 2018. szeptember. 27. 15:44 Miután az ügyintéző lebuktatta, sietve távozott a helyszínről. Hamis papírokkal akart útlevelet igényelni egy férfi, keresi a rendőrség - fotó 2018. szeptember. 27. 21:35 Dél-Karolina államban lezuhant egy F-35-ös harci gép. A világ legdrágább, sokat kritizált katonai repülőgépéből most veszítette el az elsőt az amerikai hadsereg. Lezuhant az első F-35-ös harci gép 2018. szeptember. 29. 06:52