[{"available":true,"c_guid":"e4082018-7a09-49eb-a1e4-3997ff93841b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a nyitható tetős kelet-német csodának alaposan megkérik az árát, de a típus elvakult rajongói számára vélhetően simán megér ennyit a hamisítatlan NDK feeling.","shortLead":"Ennek a nyitható tetős kelet-német csodának alaposan megkérik az árát, de a típus elvakult rajongói számára vélhetően...","id":"20180929_3_millio_forintert_kabriozhatunk_fustokadva_elado_egy_kivalo_magyar_trabant_tramp_hasznaltauto_oldtimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4082018-7a09-49eb-a1e4-3997ff93841b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d3dac1-74b4-41f7-98c3-b53789ecb641","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_3_millio_forintert_kabriozhatunk_fustokadva_elado_egy_kivalo_magyar_trabant_tramp_hasznaltauto_oldtimer","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:41","title":"3 millió forintért kabriózhatunk füstokádva: eladó egy kiváló magyar Trabant Tramp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök helyett Gulyás Gergely vette át a kitüntetést.","shortLead":"A miniszterelnök helyett Gulyás Gergely vette át a kitüntetést.","id":"20180928_1956os_emlekermet_kapott_Orban_Viktor_de_az_alapito_csaladja_hiaba_varta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de657d61-80fa-41b1-a715-d0d490a07d12","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_1956os_emlekermet_kapott_Orban_Viktor_de_az_alapito_csaladja_hiaba_varta","timestamp":"2018. szeptember. 28. 20:56","title":"1956-os emlékérmet kapott Orbán Viktor, de az alapító családja hiába várta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3792c6b-c01a-4524-90e5-018fcdf47446","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nemrég még a NATO bombázta, de már a szövetség tagállama; nem tagja az EU-nak, de euró a hivatalos fizetőeszköze; nem nagyobb két magyar megyénél, de kontinensnyi élménnyel vár. Ez Montenegró, mely apró országot mi japán autókkal fedeztünk fel.","shortLead":"Nemrég még a NATO bombázta, de már a szövetség tagállama; nem tagja az EU-nak, de euró a hivatalos fizetőeszköze; nem...","id":"20180929_balkan_svajca_kanyarvadaszat_montenegro_mazda_mx5_cx3_suv_roadster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3792c6b-c01a-4524-90e5-018fcdf47446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60fc4319-77b9-445d-8262-9a97e77de7df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_balkan_svajca_kanyarvadaszat_montenegro_mazda_mx5_cx3_suv_roadster","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:30","title":"A Balkán Svájca: kanyarvadászaton jártunk Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az arkansasi turisztikai hivatal szerint ez az idei legnagyobb gyémánt, amit a Crater of Diamonds State Parkban találnak.","shortLead":"Az arkansasi turisztikai hivatal szerint ez az idei legnagyobb gyémánt, amit a Crater of Diamonds State Parkban...","id":"20180928_Uvegdarabnak_hitte_de_kiderult_hogy_harom_karatos_gyemantot_talalt_az_amerikai_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad3fc49-dc17-49c1-97fc-3180076c0ffa","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Uvegdarabnak_hitte_de_kiderult_hogy_harom_karatos_gyemantot_talalt_az_amerikai_no","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:52","title":"Üvegdarabnak hitte, de kiderült, hogy háromkarátos gyémántot talált az amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is, nagyon kemények voltunk, de azután minden megváltozott, és szerelembe estünk egymással – mondta egy szombati kampányrendezvényen Donald Trump amerikai elnök.



","shortLead":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai...","id":"20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a0bf0-3077-41fc-8c90-b65464d51d64","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","timestamp":"2018. szeptember. 30. 07:37","title":"Szerelembe estünk – mondta Kim Dzsong Unhoz fűződő viszonyáról Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08","c_author":"Molnár Andor","category":"elet","description":"Ha ősz, akkor szüret, latolgatjuk, milyenek lesznek az új borok. De azt nem nagyon, mi is lesz a sorsa a szőlő levének kipréselése után megmaradt szárnak, héjnak, magrészeknek. Meglehet, a maradék se a „levesbe” megy. \r

\r

","shortLead":"Ha ősz, akkor szüret, latolgatjuk, milyenek lesznek az új borok. De azt nem nagyon, mi is lesz a sorsa a szőlő levének...","id":"20180927_A_lorevel_kezdodott__torkoly_grappa_marc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8fc870-e9ed-4130-991f-0c21d712025c","keywords":null,"link":"/elet/20180927_A_lorevel_kezdodott__torkoly_grappa_marc","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:10","title":"A lőrével kezdődött – törköly, grappa, marc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db5e4a8-22f8-439a-be3a-d676b8e257ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvan egyik legnépszerűbb etikus hackere (természetesen) a Facebookon jelentette be, élőben közvetíti majd, ahogy letörli a Facebookról Mark Zuckerberg Facebook-oldalát.","shortLead":"Tajvan egyik legnépszerűbb etikus hackere (természetesen) a Facebookon jelentette be, élőben közvetíti majd, ahogy...","id":"20180929_facebook_mark_zuckerberg_facebook_odala_etikus_hacker_chang_chi_yuan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9db5e4a8-22f8-439a-be3a-d676b8e257ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d06ce3-91ba-4188-8e62-43384a7dfa8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_facebook_mark_zuckerberg_facebook_odala_etikus_hacker_chang_chi_yuan","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:03","title":"Vasárnap 12 órakor üljön le a Facebook elé: élőben közvetíti egy hacker, ahogy letörli Zuckerberget a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másodszor.","shortLead":"Másodszor.","id":"20180930_Gwyneth_Paltrow_ferjhez_ment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab78c38b-274f-4fab-af12-f6339e273b18","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Gwyneth_Paltrow_ferjhez_ment","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:55","title":"Gwyneth Paltrow férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]