[{"available":true,"c_guid":"ccc65c2d-67d7-4362-942e-25a6a2fde84a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leszakadt egy korlát ünneplés közben, többen megsérültek.","shortLead":"Leszakadt egy korlát ünneplés közben, többen megsérültek.","id":"20180930_Panik_a_stadionban_tobb_nezo_megserult_a_Sevilla_meccsen__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc65c2d-67d7-4362-942e-25a6a2fde84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b9a20-86eb-4828-a2da-3e9f2bff017b","keywords":null,"link":"/sport/20180930_Panik_a_stadionban_tobb_nezo_megserult_a_Sevilla_meccsen__video","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:02","title":"Pánik a stadionban, több néző megsérült a Sevilla meccsén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. 